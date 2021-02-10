Akvaryum Yapımı Ve Malzemeleri: Evde Balık Akvaryumu Nasıl Yapılır?

Eve renk katan ve farklılık getiren balıklarınız için çeşit çeşit akvaryumlar bulunmaktadır. Evde kendiniz akvaryum yaparak balıklarınıza bakabilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanarak çok farklı akvaryumlar yapabilirsiniz. Temel malzemeler ile klasik bir akvaryum yapmak ise oldukça kolaydır. Ayrıca, akvaryum yapımı son derece zevkli olan ve zamanınızı değerlendirebileceğiniz güzel bir iştir.



Akvaryum Yapımının Malzemeleri



1. 50×35 cm. 2 adet cam (4 mm kalınlık)

2. 25×35 2 adet cam (4 mm kalınlık)

3. 50×25 1 adet cam (taban olacağı için 6 mm kalınlık)

4. Silikon



Kapak yapımı için malzemeler;

● Akvaryum ölçüsüne göre 2 parça kontraplak

● Kıl testere

● Ahşap tutkalı

Kenarlar ve kapak kaplaması için malzemeler;

● Mobilya kaplamak için arkası kendinden yapışkanlı kaplamalar (Muşambacı veya ev yapı malzemesi satan yerlerde bulunur)

● 50 cm’lik yer kaplaması (Yapı ve ev malzemesi satan yerlerde bulunur)

Evde Balık Akvaryumu Nasıl Yapılır?



1. Öncelikle camları birleştirmek ile işe başlıyoruz. Bunun için taban camının üzerine diğer camları silikon yardımıyla yapıştırıyoruz. Düzgün bir şekilde yapıştırdıktan sonra kuruması için bırakıyoruz. Yaklaşık olarak 12 saat beklerseniz iyi bir sonuç alabilirsiniz.



2. Akvaryumun camları yerleştikten ve kuruduktan sonra içine su doldurup 1 saat boyunca bekliyoruz. Su sızdırmadığından emin olduktan sonra aldığımız kaplama malzemeleri ile kaplıyoruz. Kaplamayı isteğinize göre yapabilirsiniz.



3. Son aşamada ise kapak yapımına geçiyoruz. Bunun için kontraplağı akvaryumun boyutuna göre kesiyoruz. Ardından tutkal ile akvaryumun üzerine ilave ediyoruz. Kapağın şeklini kendi yaratıcılığınıza göre farklı modellerde yapabilirsiniz.



4. Kapağı yerleştirdikten sonra kuruması için bir saat bekliyoruz. Kuruduktan sonra akvaryumun içine koymak istediğiniz aksesuarlar varsa onları koyabilirsiniz. Son olarak akvaryumun suyunu ekledikten sonra balıklarınızı içine atabilirsiniz. Akvaryumunuz hazır olmuş olacak.