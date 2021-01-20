Aldatan erkek belirtileri nelerdir? Erkeğin aldattığı hangi hareketlerinden anlaşılır?

Eşinin / sevgilisinin sadakatsizliğinden şüphelenmek ama bir kanıt bulamamak, en az aldatılmak kadar kötüdür. Bununla birlikte, aldatan erkekler ne kadar belli etmemeye çalışsa da günden güne farklı davranmaya başlar. Davranış ve konuşmalarındaki tüm değişimler sadakatsizliğin belirtileri arasında yer alır.

Aldatan erkek belirtileri nelerdir?

1- Yoğun mesai saatleri

Aldatan erkekler sık sık yoğun çalışma saatlerinden şikayetçi olur, toplantıları, iş gezilerini bahane etmeye başlar. Çok daha az görüştüğünüz serzenişte bulunursanız alacağınız cevap ''Çok yoğun çalışıyorum'' olur.

2- Yüzük

Nişanlı ya da evli erkekler birdenbire yüzük takmamaya başlar. Bunun için de standart bir bahaneleri vardır: Yüzük alerji yapıyor.

3- Telefon

Tuvalete giderken bile telefonu yanından ayırmaz. Telefonu sessize ya da titreşime alır. Yanınızda değilken telefonu kapatır ve ''çekmeyen bir yerdeydim'' der.

4- Hediyeler

Bazı erkekler yakalanmamak ve şüphe çekmemek için sizinle daha fazla ilgileniyormuş gibi yapar. Hiç adeti olmadığı halde size hediyeler alır ya da eve çiçekle gelir.

Erkeğin aldattığı hangi hareketlerinden anlaşılır?

1- Mesajlara geç cevap vermesi

O esnada başkasıyla konuşan ya da mesajlaşan erkek, sizin gönderdiğiniz mesajlara geç yanıt verir. Aramalarınızı yanıtlamaz. Online görünse bile dakikalar sonra size geri dönüş yapar. Tüm bunlar başka bir kadının olduğunu gösterir.

2- İlgisizlik

Önceleri size sevgi dolu mesajlar gönderen, uzakta olsa bile hep ilgi gösteren erkek arkadaşınız, yanınızdayken bile sizinle değil başka şeylerle ilgilenmeye başlar. Aklı başka bir yerde / kadında olduğu için çoğu zaman sizi görmezden gelir.

3- Dalgınlık

Aldatan erkeklerin birçoğu giderek daha fazla dalgınlaşır. Bedenen orada olsa bile zihnen başka bir yerdedir. Bununla birlikte paylaştığınız şeyler de azalır. Sizinle daha az konuşup ve anlattıklarınızın çoğunu dinliyormuş gibi yapar.

4- Tahammülsüzlük

Sadakatsiz erkekler tahammülsüz davranışlarıyla da kendilerini ele verir. En ufak bir şeyde öfkelenip fevri çıkışlar yapabilirler. Bazıları ise bilerek kavga çıkarır. Amaçları evden çıkmak ve sizinle daha az görüşmektir.

Aldatan erkeklerdeki diğer değişimler şöyledir: Sizinle uyumak yerine salonda ya da başka bir odada uyuması, size karşı olan cinsel isteğin azalması ve konuşurken gözlerini sizden kaçırması.