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10.01.2021 - 12:42 |

Alerjik Rinit Belirtileri Nelerdir? Alerjik Rinit (Alerjik Nezle) Nasıl Tedavi Edilir?

Alerji vücudun verdiği önemli bir tepkidir. Günümüzde sık sık alerjik durumlar yaşanmaktadır. Her bireyin yiyecek, içecek veya farklı çevresel faktörlere karşı alerjileri mevcut olabilir. Bu alerjik durumlar bireyin vücudunda farklı belirtilere yol açabilmektedir. Alerjik rinit belirtileri nelerdir? Alerjik rinit (alerjik nezle) nasıl tedavi edilir? Sorularına ilişkin cevapları içeren bilgileri detayları ile toplayıp derledik.

Alerjik Rinit Belirtileri Nelerdir? Alerjik Rinit (Alerjik Nezle) Nasıl Tedavi Edilir?
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Alerjik rinit diğer adı ile bahar nezlesi en sık görülen alerjik hastalıklardan biridir. Her yıl aynı zamanlarda kendinizi iyi hissetmemeye neden olmaktadır. Alerjik rinit hayatı tehdit eden bir hastalık olmaması ve tavsiye üzerine alınan ilaçlarla doktora gitmeden geçici yararlar sağlanabilmesi nedeni ile nadiren ciddi bir problem olarak değerlendirilmez.

Alerjik Rinit Belirtileri Nelerdir?

Hapşırma, gözlerde, burunda kaşıntı yaşanmaktadır. Burun tıkanıklığı ya da burun akıntısı gözlemlenir. Baş ağrısı yaşanabilir. Bazı hastalarda işitme problemi, boğaz ağrısı, ses kısıklığı ve öksürük görülmektedir.

Alerji yakınmaları bazı kişilerde bütün bir yıl sürerken, bazı kişilerde belli mevsimlerde artış gösterir. Mevsimsel alerjik rinit ya da bahar nezlesi şikayeti ilkbahar ve sonbahar aylarında ortaya çıkar. Çim, ağaç ve yabani ot polenleri, tozlar ve hayvan tüyleri şikayetleri arttırır.

Alerjik Rinit (Alerjik Nezle) Nasıl Tedavi Edilir?

Alerjik rinit belirtilerin kontrolü, birden fazla tedavi yönteminin birlikte uygulanması ile sağlanır. İlaç tedavisi ve aşı tedavisi bu yöntemler arasında yer alır. Özellikle klimaların filtreleri düzenli olarak değiştirilmelidir. Polen mevsiminde pencere ve kapılar kapalı tutulmalıdır. Evde bulunan bitkiler uzaklaştırılmalı, tüylü hayvan beslenilmemeli, kuş tüyü yastık, yün yastık ve yorgan yerine sentetik olanlar kullanılmalıdır. Sigara içilmemeli ve içilen ortamda bulunmamak gerekir.

Alerjik rinit tedavisinde en çok kullanılan yöntem ilaç tedavisidir. Ancak ilaç tedavisi kesildiğinde şikayetler tekrarlanır. Alerjik riniti olanlar alerji mevsimi başlamadan en az 2 hafta önce ilaç kullanmaya başlamalıdır. İlaçların kullanımı için uzman doktora başvurulmalıdır.

Aşı tedavisi öncesinde birtakım alerji testleri yapılır. Aşı tedavisi yöntemi ile kişinin azar azar alerjiye bağışıklık sağlanması amaçlanır. Aşı tedavisi ile enjeksiyonlar önce haftada bir, sonra da idame dozuna ulaşılması ile ayda bir yapılır.

Aşı tedavisi şikayetler üzerinde uzun süre etkili olan, hatta sona erdikten sonra bile etkililiğini devam ettiren bir tedavi yöntemidir. Aşı tedavisinin yan etki riskleri nedeni ile bu konuda deneyimli kişilerden yardım alınması gerekmektedir. Son yıllarda aşı tedavisi ağızdan verilen damlalar yoluyla ile de uygulanmaktadır. Hangi yöntemin kullanılacağına uzman doktor karar vermektedir.

 

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