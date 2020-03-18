18.03.2020 - 11:09 |
Alessandra Ambrosio, Türkiye'ye gelemedi
Alessandra Ambrosio’nun podyuma çıkacağı Dosso Dossi Fashion Show, corona virüs pandemisi nedeniyle iptal edildi.
Brezilyalı melek Alessandra Ambrosio, baş manken olarak katılacağı defileye corona virüs nedeni ile gelemedi. Türkiye'nin en büyük moda etkinliklerinden biri olan Dosso Dossi Fashion Show podyumunda boy gösterecek olan güzel model, corona virüs engeline takıldı.
Ambrosio, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını nedeniyle Türkiye'ye gelmekten vazgeçti.
Dosso Dossi Fashion Show yetkilileri de yaptıkları açıklamada şovu iptal kararı aldıklarını duyurdu.
İstanbul Kongre Merkezi'nde 17-23 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan şovun konsepti Göbeklitepe olacaktı.