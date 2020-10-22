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22.10.2020 - 16:52 |

Alkol Vücuttan Kaç Günde Çıkar? Alkolün Vücuttan Atılma Süresi

Kullanılabilecek birçok değişik alkol türü bulunmaktadır. Bu türlerin özellikleri ve etkileri değişkenlik gösterir. Aynı zamanda kişinin bünyesine bağlı olarak da farklı etkiler ortaya çıkabilmektedir. Ancak belli bir zaman içerisinde vücuttan atılır. Peki, alkol vücuttan kaç günde çıkar? Alkolün vücuttan atılma süresi.

Alkol Vücuttan Kaç Günde Çıkar? Alkolün Vücuttan Atılma Süresi
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Alkol az ya da çok tüketilse dahi vücuttaki etkileri açık şekilde ortaya çıkar. Hem tek başına hem de dostlarla tüketilen alkol, özellikle eğlence mekanlarında çok fazla ön plana çıkmaktadır. Özellikle yılbaşı gibi pek çok özel gün içerisinde tüketilen alkolün, vücuttan ne zaman atıldığı ve etkisi pek çok kişi tarafından merak edilmektedir.

Alkol Vücuttan Kaç Günde Çıkar?

Alkol alındıktan sonra yaklaşık olarak 1 saat içerisinde etki açısından en yüksek seviyesine ulaşır. Özellikle 0.2 promil alkol vücutta geçildikten sonra dikkat dağılması ve koordinasyon eksikliği ile beraber, açık şekilde bir gevşeme fiziksel açıdan ön plana çıkar. Bu durumda en çok merak edilen ise alkol alındıktan sonra vücuttan ne zaman tam olarak atıldığıdır.

Bazı zamanlar stres atabilmek bazen ise keyiflenmek için tüketilen alkol, türüne bağlı olarak vücuttan farklı süreler içerisinde atılır. Mesela üç büyük bira tüketimi gerçekleştirdikten sonra alkol kandan yaklaşık 5 veya 6 saat sonra atılır. Bu durumda küçük bir akının etkisi ise 8 ya da 9 saat kadar sürmektedir. Bu süre zarfı tamamlandıktan sonra ise alkolün etkisi tamamen yok olur.

Uzmanlara göre 5 tek rakının etkisi 100 promil olarak belirlenmiş durumda. Bu durumda böyle bir miktar altında tüketimi gerçekleştirilen bir alkolün, vücuttan atılma süresi en az 10 saat olarak ön plana çıkıyor. Tabii bu durum kişinin kilosuna, yaşına, cinsiyete ve hızlı ya da yavaş içim ile beraber tok veya açık içime bağlı şekilde değişkenlik gösterdiğini söylemek mümkün. 

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