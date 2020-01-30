Alkole bağlı nöropati tedavi ile tamamen iyileşir mi?

Alkol kullanımına bağlı nöropatinin, aşırı alkol kullanımına bağlı olarak oluşan bir sinir sistemi hastalığı olduğunu kaydeden Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Şalçini, “Alkole bağlı nöropati ayak ve ellerde uyuşma, karıncalaşma, keçeleşme, yanma ve hissizlik gibi belirtiler ile seyrederek hayat kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Bazen de aşırı ağrı belirtilerı ile seyredebilir” dedi.

Beslenme bozukluğu varsa daha ağır seyrediyor

Alkol kullanımı berberinde beslenme bozukluğu veya malnutrisyon (sağlık için şart olan, vitamin, mineral, protein ve benzeri maddelerin yetersiz alınmasından doğan hastalıklar) varsa nöropati daha sık görülmekte, şiddeti ve seyri çok daha ağır olmaktadır” uyarısında bulundu.

Alkole bağlı nöropati nasıl tedavi ediliyor?

Tanı için kan tahlilleri ile beraber elektromiyografi veya EMG denilen tetkiklerin yapıldığını kaydeden Dr. Celal Şalçini, tedavinin beslenmenin düzenlenmesi ve alkol kullanımının doktor kontrolünde kesilmesinden oluştuğunu söyledi.

Dr. Celal Şalçini, alkole bağlı nöropatinin hastalığın şiddetine göre düzelebildiğini ancak bazen kalıcı da olabildiğine dikkat çekti.