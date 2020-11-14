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14.11.2020 - 17:26 |

Aloe Vera Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir? Aloe Vera Bitkisinin Cilt Ve Saç İçin Faydaları

Pek çok ürünün içerisinde de kullanılan Aloe Vera bitkisi, binlerce yıllık tarihi ile ön plana çıkıyor. Mısır'ın ölümsüzlük bitkisi olarak da dile getirdiği aloe vera, özellikle cilt güzelliği noktasında bir görünüme sahiptir. Tabii bunların dışında pek çok farklı faydasının olduğunu söylemek mümkündür. Peki, aloe vera faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Aloe vera bitkisinin cilt ve saç için faydaları hakkında merak ettikleriniz.

Aloe Vera Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir? Aloe Vera Bitkisinin Cilt Ve Saç İçin Faydaları
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 Saçlardan ayak tırnaklarına kadar pek çok farklı bölge için önemli bir fayda getiren Aloe Vera bitkisi, en önemli kaynaklar içerisinde yer alır. Zambakgiller familyasından olan Aloe Vera bitkisi pek çok kozmetik üründe kullanıldığı gibi ayrıca ilaç sektöründe de değerlendirilmektedir. Bu yönleriyle sağladığı faydalar üzerinden, günümüzde yaygın olarak kullanılan doğal kaynaklar içerisinde yer alıyor.

 Aloe Vera Faydaları Nelerdir?

 Hem fizyolojik hem de zihinsel olarak ve cilt adına önemli faydalar getiren aloe vera, pek çok farklı yerden de temin edilerek kullanım imkanı tanıyor.

 - Sindirim sistemini kuvvetlendirmek için önemlidir.

 - Mide rahatsızlıklarını minimum seviye indirme konusunda öne çıkar.

 - Yıpranmış olan hücrelerin onarılmasında katkı verir ve yeni hücrelerin yapımını destekler.

 - Aloe vera sabunu ve yağı kullanıldığı zaman kuru ciltlere iyi gelir. Ayrıca kızarıklık ve döküntüye karşı da etkilidir.

 - Deli iltihapları ile beraber güneş ışınlarının getirdiği zararları önler.

 - Kolon kanseri riskini minimum seviyeye çekmek konusunda yardımcıdır.

 - Böbrek hastalıklarından korunma noktasında, enzimleri depolama görevi üstlenir.

 - Enfeksiyon oluşumunu engellerken aynı zamanda metabolizmayı hızlandırır.

 - Antioksidan özelliği bulunur ve güneş yanığına karşı faydalıdır.

 - Cildin yaşlanmasına karşı engel teşkil eder.

 - Özellikle kanser tümörlerinin başlangıç seviyesinde oluşumuna engelleyebilir.

 - Kan akışını hızlandırır ve kalp damar tıkanıklığına karşı etkilidir.

 - Diyabete karşı iyi geldiği biliniyor.

 - Egzama ya da sedef hastalığı ile beraber sivilcelere karşı etkilidir.

 Bu gibi pek çok farklı faydası ile beraber Aloe Vera bitkisi mucize besin kaynağı olarak da bilinmektedir.

 Aloe Vera Neye İyi Gelir?

 Aloe vera özellikle zengin vitamin ve mineral kaynağı olarak ön plana çıkmaktadır. Bu sebepten dolayı bağışıklık sistemini güçlendirme noktasında ciddi bir potansiyel teşkil eder. Aynı zamanda metabolizmayı hızlandırırken dengeli kilo verme imkanı sağlar. En önemli yanlarından biri şüphesiz cildin daha genç ve güzel görünüm elde etmesine imkan tanımasıdır. Ayrıca cilt üzerinde oluşan pek çok farklı rahatsızlığın giderilmesi noktasında etkilidir.

 Aloe Vera Bitkisinin Cilt İçin Faydaları

 Aloe Vera bitkisi proteinler, vitamin ve bazı önemli bileşikler sayesinde cilt için çok önemli faydalar sağlar. İçerdiği kollajen sayesinde yanıklar, cilt tahrişi ile beraber yaralanma noktasında cildi yeniler. Özellikle yaşlanma belirtilerine karşı krem halinde ve kür olarak kullanılır. Sivilce ve akneleri kurutma noktasında da oldukça güçlü bir destek sağladığını söylemek mümkün. Diğer yandan sinek ve böcek ısırıklarına karşı güçlü bir tedavi etkisi olduğu biliniyor. Ayrıca güneş ışınlarının getirdiği zararlı unsurları yok ederken, hücre yenilenmesi konusunda önemli bir katkı sağlar.

 Aloe Vera Bitkisinin Saç İçin Faydaları

 Daha sağlıklı ve güçlü saçlar için Aloe Vera bitkisi pek çok önemli kaynağı barındırır. O yüzden özellikle hem kadın hem de erkeklerde saç dökülmelerini önemli oranda azaltıcı bir etkiye sahiptir. Kafa derisi iltihaplarını da giderirken saç köklerine nemlendirme etkisi sağlar. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde dermatit etkisi oluşturur. Egzama ve mantar gibi sorunlara bire bir katkı sağlar. Yağı arındırır ve kepeğe karşı birebir etkilidir. Daha parlak, canlı ve güçlü saçların hızlı şekilde çıkmasına katkı verir.

 

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