Aloe Vera Maskesi Tarifi: Evde Aloe Vera Maskesi Maskesi Nasıl Yapılır?

Aloe vera; her türlü konuda yardımcı olan ve son zamanlarda oldukça popüler olan bir bitki türüdür. Bununla beraber her türlü konu adına aloe vera maskeleri yapılabilmektedir. Aloe vera; sıcak iklimli bölgelerde yetişen bir bitki çeşididir. Bu bitki, jel üreten yapıya sahiptir. Aloe veranın içerisinde bulunan bu jelin birden fazla faydası vardır. Cilt adına gereken A, C, E vitamini bakımından zengin bir bitkidir. Son zamanlarda oldukça popüler olan aloe vera kremden şampuana kadar her türlü alanda kullanılabilmektedir. Bunun yanı sıra aloe vera bitkisi, cilt hastalıklarına iyi gelmesinin yanı sıra yanığın tedavi edilmesinde çok olumludur.



Evde Aloe Vera Maskesi Nasıl Yapılır?



Saçlara ve cilde yapılan bakımlar için kullanılan aloe vera bitkisi, hem mucizevi hem de oldukça doğru bir bitkidir. Bununla beraber aloe vera kullanmak, cilt açısından çok güzel faydalara sahiptir. Aloe vera bitkisine ulaşım sağlamak da oldukça kolaydır. Dışarıdan alınacak aloe vera bitkisinin yanı sıra evde de yetiştirmek kesindir. Evde yetiştirilen aloe vera sayesinde pek çok maske hazırlanabilir. Her evde yer alan malzemeler kullanılarak etkili ve pratik cilt bakım maskelerinin hazırlanması olasıdır.



Saçlara Uygun Aloe Vera Maskesi Tarifi



Ciltte olduğu üzere olumsuz koşullar ile karşı karşıya gelen saçlar, cansızlaşarak neme gereksinim duyabilir. Aloe vera bitkisi ile hazırlanan maske, saç adına gereken vitaminleri karşılar. Bununla beraber saçlar kökten onarılır. Saçlar için yapılacak olan aloe vera maskesi için malzemeler;



- Aloe vera jeli,

- 1 çay kaşığı kadar bal,

- 1 çorba kaşığı limon suyu.



Saçlara uygun olan aloe vera maskesi için bütün malzemeler bir araya getirilerek önceden temizlenmiş olan saçların hepsine yedirilerek sürülmelidir. Maskenin tam anlamıyla emilmesi adına saç uçlarına ve diplerine masaj yapmak önemlidir. Maske uygulandıktan hemen sonra bone desteğiyle yaklaşık olarak 30 dakika bekletmek gerekir. Bu süre zarfında saçlar, soğuk suyla iyice durulanmalıdır.



Yağlı Ciltlere Uygun Olan Aloe Vera Maskesi Tarifi



Yağlı ciltlere sahip olan kişiler, sivilcelerinden şikayet ederler. Bunun için de aloe vera maskesine gereksinim duyulur. Aloe vera maskesi, evde bulunan malzemelerle oldukça basit bir şekilde hazırlanır. Aloe vera maskesi için gerekli malzemeler;



- 1 yumurta,

- 3 çorba kaşığı aloe vera bitkisindeki jel,

- 1 tatlı kaşığı bal,

- 2 çorba kaşığı un.



Bütün malzemeler karıştırılmalıdır. Daha sonra maske kuruyana dek beklenmeli ve sonrasında ılık suyla durulanmalıdır. Haftada iki defa bu maske kullanılabilir.



Kuru Ciltlere Uygun Olan Aloe Vera Maskesi Tarifi



Kuru ciltlere uygun aloe vera maskesi için gerekli malzemeler;



- 2 çorba kaşığı yoğurt,

- 4 çorba kaşığı aloe vera jeli,

- 6 çorba kaşığı salatalık suyu.



Tüm malzemeler karıştırılmalıdır. Cilde uygulanan maske yaklaşık olarak 15 dakika bekletilmelidir. Ilık su yardımıyla durulanan bu maske haftada üç defa kullanılabilir.



Karma Ciltlere Uygun Olan Aloe Vera Maskesi Tarifi



Karma ciltlere uygun olan aloe vera maskesi için gerekli malzemeler;



- 4 çorba kaşığı aloe vera jeli,

- 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı,

- Yarım limonun suyu.



Tüm malzemeleri karıştırıp, cilt üzerine uygulamak ve 5 dakika beklemek yeterlidir. Maske soğuk suyla yıkanmalıdır. Haftada bir defa uygulanması önerilir. Malzemelerin blender yardımı ile karıştırılması, maskenin kıvam almasına yardımcı olacaktır. Bu şekilde maskenin olumlu etkiler sağlaması daha mümkündür. Maskelerin haftada üç defadan fazla kullanılmaması gerekir.