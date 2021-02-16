Aloe Vera Nasıl Kullanılır? Yüze Ve Cilde Faydaları Nelerdir?

Aloe Vera binlerce yıldır biliniyor ve dünya ve medeniyetlerde kullanıldı. Sümer'den Çin'e, Mezopotamya, Mısır ve Arap medeniyetleri dahildir. Özellikle iyileşmeyi kolaylaştırmak, yanıkları ve cilt rahatsızlıklarını tedavi etmek için tıbbi amaçlar için kullanılmıştır.

Aleo Vera Nasıl Kullanılır?

Aloe vera, ister iç ister dış kullanım olsun, sağlığınıza iyi bakacak birçok niteliğe sahip bir bitkidir.

Aloe veranın sağlığa olan faydalarından yararlanmak için, yaprakların dış tabakasından alınan sarı lateksi ve aloe vera yapraklarının içinden ekstrakte edilen berrak ve müsilajlı aloe vera jelini kullanıyoruz.

Aloe vera, ister kozmetik endüstrisi, ister ev kozmetiği yapmaya başlayan kişiler tarafından her türlü krem ​​ve balsam yapımında yaygın olarak kullanılmaktadır. Yüksek su tutma kapasitesi ve besin bakımından zengin bileşimi sayesinde, gerçek bebek cildini eski haline getirmek için epidermisi nemlendirir, yumuşatır ve yumuşatır. Güneş yanığı, yüzeysel yanıklar veya tıraş sonrası tahrişi gidermek için etkilenen bölgeye az miktarda Aloe vera uygulayın.

Aloe vera, yüzeysel bir yaranın iyileşme fenomenini hızlandırır. Önceden dezenfekte edilmiş yaraya küçük bir miktar uygulamanız yeterlidir.

Yüze ve Cilde Faydaları Nelerdir?

Aloe vera , içerdiği vitaminler, kalsiitler, amino asitler, enzimler, karbonhidratlar, karotenler, salisilik asit, polisakkaritler ve saponin ile cilt ve organizma sağlığı üzerinde çeşitli faydaları olan bir bitkidir. Ciltte yanıkları, güneş yanıklarını ve hatta cilt tahrişlerini yatıştırarak bir anti-enflamatuar görevi görür. Bunun dışında iyileşmeye imkan vererek cildin daha hızlı onarılmasını sağlar.

Bileşenleri sayesinde cildi nemlendirir, besler ve peeling yapar. Faydaları ayrıca vücutta antibiyotik olarak ve detoksifikasyon olarak hareket ederek bulunur.

Oluşturduğu birçok enzim sayesinde bu bitki tarafından sindirim bozuklukları, kabızlık ve ağız sorunları gibi çeşitli rahatsızlıklar kolaylıkla tedavi edilir. Aloe vera tüketmek ve kullanmak toksisite riski oluşturmaz.

Aleo Veranın Özellikleri Nelerdir?

Aloe Vera suyunda bulunan aloinler, yutulduktan sonra aloe-emodine metabolize olur; dışkı kabının su içeriği artar, kolonun peristalsisi böylece uyarılır, dışkılar daha sık ve daha yumuşak olur. Aloe vera alındıktan sonra müshil etkisini hissetmeden önce birkaç saatlik bir gecikme süresi gözlenir, gerçekten de aloinin aktif bir ürüne metabolize olmasını beklemek gerekir. Aloe-emodin ayrıca dikkat çekici antioksidan özelliklere sahiptir.

Aloe Vera jelin nemlendirme gücü artık gösterilmeyecek, aslında esasen sudan oluşuyor ve polisakkaritlerin varlığı suyun buharlaşmasını yavaşlatarak uzun süreli hidrasyonu garanti ediyor. Aloe Vera jeli, anti-enflamatuar, antimikrobiyal ve immün sistemi uyarıcı özellikleri sayesinde doku onarımını destekler.

Aloe Vera hemen hemen her kıtada bulunmasına rağmen, en fazla sayıda türü Güney Afrika'da buluyoruz. Yarı kurak bölgelerde, kumlu topraklarda yetişir, ancak tüm yıl boyunca sürekli sıcak olan bölgeleri tercih eder. Kuraklıktan kurtulur ancak dona dayanıklı değildir.

Aleo Vera Yaşlanmaya Karşı Etkili mi?

Aloe Vera jeli, cilt fibroblastlarını uyararak kolajen, elastik lifler ve hyaluronik asit sentezinde artışa neden olur, bu da cildin elastikiyetinde ve kırışıklıkların görünümünde belirgin bir iyileşme sağlar. Cilt dolgun görünür ve ince çizgiler ve kırışıklıklar azalır.

Yaşla birlikte melanositler fazla tirozin üretirler ve genellikle "kahverengi lekeler" olarak adlandırılan şeyin ortaya çıkmasına neden olur: Aloe Vera jelinin tirozinazı (tirozini bozan enzim) yavaşlamaya izin verir.