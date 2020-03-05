Alp Nedir? Kan Tahlilinde Alp Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri
Alkalen fosfataz ismindeki enzim karaciğer tarafından üretilmektedir. Kısaca ALP denilen bu enzim hayati önem taşır. ALP ile ilgili merak edilen her şeyi araştırarak sizler için detaylı bir rehber hazırladık.
Alkalin fosfataz hücre zarında bulunan bir enzimdir. ALP değeri çeşitli nedenler ile düşebilir veya yükselebilir. ALP değerinin düşük olması veya yüksek olması hangi anlamlara gelmektedir? ALP nedir? ALP hakkında bilinmesi gereken detaylar yazının devamında bulunuyor.
ALP Nedir?
İnsanın vücut dokularında doğal olarak bulunan proteinlerden biri ALP’dir. Sağlıklı ve yetişkin olan
bireylerde ALP değerinin bir kısmı kemiklerde üretilirken diğer kısmı ise karaciğerde üretilmektedir. ALP
vücutta bulunan proteinlerin parçalanmasını sağlar. Bunun yanında küçük olan moleküllerin birleşip
büyük moleküller oluşturmasını da sağlar. Yetişkin bireylerin bağırsak, böbrek, karaciğer, kemik gibi
organlarında sentezlenirken hamile bir kadının plasentasında ALP sentezlenir.
Kan Tahlilinde Alp Kaç Olmalı?
Çocuklarda normal ALP düzeyi 350 U/L ‘ den daha düşükken yetişkinlerde normal ALP değeri ise 25 ila
10 U/L arasındadır.
ALP Yüksekliği Hangi Anlama Gelir?
ALP değerinin yüksek olması karaciğer, böbrek, kemikler ve bağırsaklarla birlikte hamile kadınlarda plasenta gibi ALP üreten organların herhangi birinde bir sorun meydana geldiğinin işareti olabilmektedir.
ALP Yüksekliğinin Nedenleri
Kalp krizi
Tütün ve sigara tüketimi
Bağırsaklarda iltihaplanma
Ciddi enfeksiyonlar
Eklem iltihapları
Kemik kanseri gibi kanser çeşitleri
Kemiklerde yumuşama, kırılma, metastaz ve kanser meydana gelmesi
Hepatit gibi karaciğer hastalıkları
İltihap önleyici, antidepresan, antiepileptik ve antibiyotik gibi ilaçların çok kullanımı
Akciğer ve miyokard enfarktüsleri
Aşırı doğum kontrol hapı kullanmak
Gebelik
Alkol tüketiminde aşırıya kaçmak
Paget hastalığı
Raşitizm
Renal osteodistrofi
Safra kanalında tıkanma
Yeterli safra üretilmemesi, kolestaz
Kontrolsüz diyabet hastalığı
Sindirim sistemi organlarında meydana gelen iltihaplanmalar
ALP Düşüklüğü Nedenleri
ALP düşüklüğü herhangi bir probleme yol açmaz. ALP değerinin normal değerlerden daha düşük çıkmasının bir zararı yoktur. Oldukça nadir görülen ALP düşüklüğü bazı vitamin ve minerallerin vücutta eksik olması ve çölyak hastalığı nedeni ile gerçekleşebilir. ALP düşüklüğü nedenleri:
Tiroid yetersizlikleri
Kansızlık
Pernisiyöz anemi
B ve D vitaminlerinin fazlalığı
Çinko, magnezyum ve B12 yetersizlikleri
Çölyak hastalığı
Düşük fosfat değeri
Yetersiz ve dengesiz beslenme
Menopoz döneminin östrojen tedavileri
ALP Belirtileri Nelerdir?
ALP testi yaptırılmadan yaklaşık 12 ya da 10 saat kadar önce yemek yemeyi kesmek gerekmektedir. Su
dışında herhangi bir içecek tüketilmemelidir. ALP belirtileri ise:
Midede meydana gelen bulantı
Kusma
Karında ağrı oluşması
Sarılık şeklinde sıralanabilmektedir.