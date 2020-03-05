Alp Nedir? Kan Tahlilinde Alp Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Alkalin fosfataz hücre zarında bulunan bir enzimdir. ALP değeri çeşitli nedenler ile düşebilir veya yükselebilir. ALP değerinin düşük olması veya yüksek olması hangi anlamlara gelmektedir? ALP nedir? ALP hakkında bilinmesi gereken detaylar yazının devamında bulunuyor.

ALP Nedir?

İnsanın vücut dokularında doğal olarak bulunan proteinlerden biri ALP’dir. Sağlıklı ve yetişkin olan

bireylerde ALP değerinin bir kısmı kemiklerde üretilirken diğer kısmı ise karaciğerde üretilmektedir. ALP

vücutta bulunan proteinlerin parçalanmasını sağlar. Bunun yanında küçük olan moleküllerin birleşip

büyük moleküller oluşturmasını da sağlar. Yetişkin bireylerin bağırsak, böbrek, karaciğer, kemik gibi

organlarında sentezlenirken hamile bir kadının plasentasında ALP sentezlenir.

Kan Tahlilinde Alp Kaç Olmalı?

Çocuklarda normal ALP düzeyi 350 U/L ‘ den daha düşükken yetişkinlerde normal ALP değeri ise 25 ila

10 U/L arasındadır.

ALP Yüksekliği Hangi Anlama Gelir?

ALP değerinin yüksek olması karaciğer, böbrek, kemikler ve bağırsaklarla birlikte hamile kadınlarda plasenta gibi ALP üreten organların herhangi birinde bir sorun meydana geldiğinin işareti olabilmektedir.

ALP Yüksekliğinin Nedenleri

Kalp krizi

Tütün ve sigara tüketimi

Bağırsaklarda iltihaplanma

Ciddi enfeksiyonlar

Eklem iltihapları

Kemik kanseri gibi kanser çeşitleri

Kemiklerde yumuşama, kırılma, metastaz ve kanser meydana gelmesi

Hepatit gibi karaciğer hastalıkları

İltihap önleyici, antidepresan, antiepileptik ve antibiyotik gibi ilaçların çok kullanımı

Akciğer ve miyokard enfarktüsleri

Aşırı doğum kontrol hapı kullanmak

Gebelik

Alkol tüketiminde aşırıya kaçmak

Paget hastalığı

Raşitizm

Renal osteodistrofi

Safra kanalında tıkanma

Yeterli safra üretilmemesi, kolestaz

Kontrolsüz diyabet hastalığı

Sindirim sistemi organlarında meydana gelen iltihaplanmalar

ALP Düşüklüğü Nedenleri

ALP düşüklüğü herhangi bir probleme yol açmaz. ALP değerinin normal değerlerden daha düşük çıkmasının bir zararı yoktur. Oldukça nadir görülen ALP düşüklüğü bazı vitamin ve minerallerin vücutta eksik olması ve çölyak hastalığı nedeni ile gerçekleşebilir. ALP düşüklüğü nedenleri:

Tiroid yetersizlikleri

Kansızlık

Pernisiyöz anemi

B ve D vitaminlerinin fazlalığı

Çinko, magnezyum ve B12 yetersizlikleri

Çölyak hastalığı

Düşük fosfat değeri

Yetersiz ve dengesiz beslenme

Menopoz döneminin östrojen tedavileri

ALP Belirtileri Nelerdir?

ALP testi yaptırılmadan yaklaşık 12 ya da 10 saat kadar önce yemek yemeyi kesmek gerekmektedir. Su

dışında herhangi bir içecek tüketilmemelidir. ALP belirtileri ise:

Midede meydana gelen bulantı

Kusma

Karında ağrı oluşması

Sarılık şeklinde sıralanabilmektedir.