Alt değiştirme ünitesi gerekli midir? Nasıl seçilir?

Bebekler çok hassas varlıklardır. En ufak bir enfeksiyon çok hasta olmalarına sebep olabilir. Bu nedenle bebeklerin altı her yerde değiştirilmez.



Yataklarımız, koltuklarımız vb. alanlarda görmediğimiz mikroplar yaşar. Her an temizliğinden emin olamadığımız bu alanlara bebeğinizi yatırmak pek sağlıklı olmayacaktır. Bu nedenle her an kolayca temizleyebileceğiniz kullanışlı ve fazla yer kaplamayan bir alt değiştirme ünitesi işinizi görecektir.



Alt değiştirme ünitelerinin malzemesi ve sağlamlığı çok önemlidir. Kolay temizlenebilir bir malzemeden imal edilmiş olmalıdır. Alırken mutlaka sert bir şekilde sallamayı da unutmayın. Eğer sallanıyorsa başka bir modele bakın.



Alt değiştirme üniteleri de beşikler gibi kullanışlı bölümlere sahip olmalıdır. Bebek bezi, ıslak mendil vb. eşyaları en yakında bulundurmanız için uygun olacaktır. Ayrıca bebeğiniz büyüdüğünde, alt değiştirme kısmını kaldırarak elbise dolabı olarak da kullanabilirsiniz.