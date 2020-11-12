Altın Otu Faydaları Nelerdir? Altın Otu Çayı Neye İyi Gelir?

Altın otu, ülkemizde yetişen onlarca bitkiden bir tanesi. Güneş çiçeği, altın asa, Yahudi otu, ölmek çiçek ve altın başak olarak da bilinen Helichrysum Arenarium, mide, bağırsak ve sindirim dostudur. Son zamanlarda popülerliği artan otun içindeki P vitamini ve pek çok mineraller sayesinde günlük hayata ve sağlığa katkı sağlamaktadır.

Altın Otu Nedir?



Güneş çiçeği, mayasıl otu, dalak otu ve altın çiçek gibi adları ile altın otu eski dönemlerde günümüze kadar taş dökücü, idrar söktürücü, ateş düşürücü ve alerji önleyici vb. özellikleri nedeni ile sağlık bakımından çok faydası olan şifalı bir bitkidir.

Altın Otu Faydaları Nelerdir?

Sindirim Sistemine İyi Gelir; Altın otu mide öz suyunun çoğalmasına destek olarak sindirim sorunları yaşayanlara yardımcı olur. Bununla birlikte yemek yedikten sonra meydana gelen şişkinlik, hazımsızlık vb. problemlerle baş etmede de yardımcı olur

Böbreklere İyi Gelir; Safra kesesi, pankreas ve böbreğin koordineli çalışmasına destek olarak, salgıların sağlıklı bir biçimde salgılanmasını sağlar. Bu özelliği sayesinde böbreklerde ve safra kesesinde meydana gelebilecek taş oluşumunun önüne geçtiği söylenmektedir.

Doğal Ateş Düşürücü; Altın otunun yüksek P ve C vitamini içeri pek çok hastalıkta baş rol oynayan yüksek ateş sorunlarında epeyce etkili oldu bilinmektedir

Kilo Vermeye Yardımcı; Altın otu beslenme ve metabolizma bozukluklarına bağlı olarak gelişen obezite rahatsızlıklarına karşı epeyce etkilidir. Vücuttaki yağ yakımını hızlandırarak kişileri fazla kilolardan kurtarmaya yardımcı olabilmektedir

İdrar Sökücü; Altın çiçek bilhassa çay olarak tüketildiği zaman enfeksiyonu engeller ve antiseptik niteliği sayesinde idrar yollarının düzenli çalışmasına yardımcı olmaktadır. Toksinlerin vücuttan atılımına yardımcı olur.

Mide Dostu; Altın otunun bilhassa mide problemlerini iyileştirici niteliğe sahip olduğu klinik araştırmalarda kanıtlanmıştır. Altın çiçek, içerisinde bulunan zengin mineralleri sayesinde midenin asit dengesini koruyarak gastrite ve iltihaplanmalara iyi gelmektedir.

Varis Oluşumunu Engeller; Altın otu çayının düzenli olarak tüketilmesi varis oluşumunu önler.

Kas Ağrılarını Hafifletir ve Kramp Çözer; Romatizma, kramp çözücü, eklem ve kas ağrılarını hafifletici ve kireçlenme azaltıcı etkisi vardır.

Cilt Dostudur; Altın otunun çayı ve yağı cilt dostudur. Cildin nemlenmesi ve sıkılaşmasına yardımcı olur.

Basura İyi Gelir; Hemoroit tedavisinde yardımcıdır,

Altın Otu Nasıl Kullanılır?

Altın çiçek genelde çay olarak kullanılmakla beraber bazen yağ olarak da kullanılmaktadır. Çay olarak tüketmek isteyenler önce 1 bardak sıcak suya 3-4 adet altın otu çiçeği koyarak ortalama 10-15dk demlenmeye bırakılmalıdır. Daha sonra süzerek ılık tüketilmektedir. Altın otu acı bir tada sahip olduğu için bal ilavesiyle tatlandırarak tüketebilirsiniz.

Bilhassa iltihap oluşumunu engellemek için iltihap olan yaralara çoğunlukla altın otu yağı ya da çayıyla pansuman yapılması yaranın tedavi edilmesinde etkilidir. Altın otu cilt dostu olduğu için sedef, siğil, egzama vb. cilt sorunlarını gidermek için altın çiçek çayı tüketilmesi veya yağının sürülmesi tavsiye edilmektedir.

Altın Otunun Zararları

Altın Otunun şu an bilinen herhangi bir yan etkisi veya zararı bulunmamaktadır. Ancak altın çiçek yağını cilde uygularken büyük bir alandan ziyade küçük alanda denenmelidir. Herkesin cilt yapısı farklı olduğu için hassas ciltlerde alerjiye sebep olabilmektedir.

Ayrıca gebelik ve emzirme dönemlerinde ne gibi etkileri olduğuyla ilgili herhangi bir veri bulunmamaktadır. Bu sebepten gebelik ve emzirme dönemlerinde olanların tüketmesi önerilmemektedir.