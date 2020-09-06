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06.09.2020 - 02:30 |

Altın Otunun Faydaları Nelerdir? Altın Otu Çayı Nasıl Yapılır?

Günümüzde altın otu bitkisinin sağlık üzerinde pek fazla etkili olduğu ve bu şifalı otu kullanan kişilere çok fayda sağladığı bilinmektedir. Altın otu değerli bitkiler statüsünde yer almaktadır. Bizler de sizler için altın otu nedir? Altın otunun faydaları nelerdir? Altın otu yağı nasıl kullanılır? Altın otu çayı nasıl hazırlanır? Ayrıntılı bir şekilde araştırdık ve sizler için derledik.

Altın Otunun Faydaları Nelerdir? Altın Otu Çayı Nasıl Yapılır?
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Altın otu bitkisi C vitamini, flavonlar, reçine, sterinler, acı madde, eterik yağlar, uçucu yağlar, tanenler ve karotin açısından çok zengin olan bir bitkidir.

Altın Otu Nedir?

Altın çicek, mayasıl otu, güneş çiçeği ve de dalak otu gibi isimleri ile altın otu eski dönemlerde günümüze kadar idrar söktürücü, taş dökücü, alerji önleyici, ateş düşürücü gibi özellikleri nedeni ile sağlık açısından çok faydası olan şifalı bir bitkidir.

Altın Otunun Faydaları Nelerdir?

Altın otu bitkisinin sağlık açısından faydaları sağlamak ile bitmeyecek kadar çoktur. Bunlardan bazıları şunlardır:

Sindirim sistemine iyi gelerek, mide öz suyu artmasına destek olur ve böylece sindirim problemi yaşayan kişilere yardımcı olur. Ayrıca yemeklerden sonra oluşmakta olan şişkinlik ve hazımsızlık gibi sorunlar ile baş etmede yardımcıdır. Diğer bir yandan sağlıklı bir böbrek için önemi büyüktür.

Pankreas, böbrek ve de safra kesesinin düzenli bir şekilde çalışmasına yardımcı olmaktadır. Salgıların sağlıklı olarak salgılanmasını da sağlar. Bu özelliği ile safra kesesi ve böbrekler üzerinde oluşabilecek taş sıkıntılarının önüne geçtiği bilinmektedir. Ayrıca doğal bir ateş düşürücü olmaktadır.

Altın otunun çok yüksek C vitamini ve de P vitamini içeriği olduğu için birçok hastalığın iyileşmesinde başrol oynar. Kilo vermeye yardımcı olan bu altın otu bitkisi, metabolizma ve de beslenme bozukluklarına bağlı gelişen obezite hastalıklarına karşı da oldukça etkili olmaktadır. Altın otu, vücutta bulunan yağ yakımını hızlandırarak fazla olan kilolardan kurtulmaya yardımcı olmaktadır. Altın otunun özellikle günümüzde mide sorunlarını iyileştirici bir özelliğe sahip olması klinik araştırmalarda kanıtlanmıştır. İçeriğindeki zengin olan mineralleri sayesinde se mide asitlerinin dengesini koruyarak iltihaplanmalara ya da gastrite iyi gelmektedir.

Altın Otu Nasıl Kullanılır?

Altın otu genelde çay olarak kullanılmak ile birlikte bazen yağ olarak da kullanılmaktadır. Çay olarak demlemek isteyen kişi önce bir bardak sıcak suya 3 ya da 4 adet altın otu çiçeği atarak ortalama 10 dakika ile 15 dakika demlenmeye bırakmalıdır. Ardından çiçeklerini süzerek ılık tüketmek mümkündür. Bu altın otu çayı genelde biraz acı tada sahiptir. Bu nedenle daha kolay tüketmek amacı ile bir bardak çaya 1 çay kaşığı bal ilave edilerek tatlandırılabilir.

Altın Otu Nasıl Kullanılır?
Öncelikle iltihap oluşumunu önlemek için iltihap olan yaralara genellikle altın otu yağı ve ya altın otu çayı ile pansuman yapılması her daim tedavi edici rol oynamaktadır. Altın otu yağı ve altın otu çayı cilt dostu olmaktadır. Bu nedenle egzama, sedef, siğil gibi cilt problemlerini gidermek için altın otu çayı tüketilmesi ya da altın otu yağı sürülmesi önerilmektedir. Cildin sıkılaşmasını ve nemlendirilmesini altın otu yağıyla bakım yapılarak sağlamak mümkündür. Düzenli bir şekilde altın otu çayı tüketimi ayrıca varis oluşumunu da önlemektedir. Bununla birlikte var olan varislerin üzerine altın otu yağı sürüldüğü zaman görünümünü hafiflettiği bilinmektedir.

Altın otunun bilinmekte olan herhangi bir yan etkisi ya da zararı yoktur. Fakat altın otu yağını cilde uygulanırken büyük alana uygulamadan önce küçük bir alanda denenmelidir. Bazı hassas ciltler alerjiye neden olabilir.

 

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