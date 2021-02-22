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22.02.2021 - 13:18 |

Amalgam Dolgu Nedir? Amalgam Dolgunun Zararları Nelerdir?

Amalgam dolgu nedir? Amalgam dolgunun zararları nelerdir? Amalgam dolgu hangi durumlarda yapılır? Amalgam dolgunun faydaları ve zararları nelerdir? Sizin için amalgam dolgu hakkında aklınızda olan tüm sorulara cevapları derledik.

Amalgam Dolgu Nedir? Amalgam Dolgunun Zararları Nelerdir?
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 Dental amalgam ile yapılan bir dental restorasyon, kompozit rezin ile yapılan restorasyondan daha uzun sürer ve daha ucuzdur. Dişe eski işlevini kazandırmak için yapılır.

 Amalgam Dolgu Nedir?

 Dental amalgam, civa (yaklaşık %50), gümüş, kalay ve bakır dahil olmak üzere bir metal karışımıdır.

 Bu dolgular güçlüdür ve uzun süre dayanır. Gümüş rengi olması nedeniyle amalgam, gümüş dolgular olarak da bilinir.

 Yıllık diş temizliğine ek olarak, insanların çoğu, klinik tarafından bir saat içinde gerçekleştirilen küçük diş onarımları için diş hekimlerini ziyaret eder. Ayrıca, rutin bir muayeneden geçmek, önleyici takip yapmak veya bir dental risk durumunun gelişimini gözlemlemek için birkaç randevu verilir. Bununla birlikte, yaygın onarımların% 80 kadarı çürük, çatlak, yontulmuş, aralıklı, sararmış dişler üzerinde veya eski dolguların yerini almak için yapılır. Diş dolgu ve restorasyon hasarlı veya çürümüş dişin çiğneme fonksiyonlarını yeniden sağlamak için vardır.

 Amalgam Dolgunun Zararları Nelerdir?

 Dolgu terimi, kompozit reçineden veya amalgamdan yapılmış bir dolguyu belirtir. Kompozit reçine, genellikle beyaz dolgu olarak adlandırılan diş renginde yapılırken amalgam metalik bir gölgedir.

 Aslında amalgam diş hekimliğinde 150 yılı aşkın süredir kullanılan bir malzemedir. Popüler inanışın aksine, dolgu kurşun içermez, bunun yerine cıva, gümüş, bakır ve kalay alaşımı içerir. Çok dayanıklı metal amalgam ucuzdur ve uygulaması kolaydır. Her türlü onarımda yaygın olarak kullanılmaktadır.

 Metal amalgamlarda cıvanın varlığı, toksik yanı için bazı eleştirilere neden olur. Amalgam kısmen zehirli bir madde olan civadan oluşurken, bu dolgunun insan sağlığı açısından güvenliğinin yanı sıra cıva tarafından salındığında çevreye olan etkisi ile ilgili sorular ortaya çıkmaktadır.

 Dental dolgu malzemesi olarak kullanılan kompozit reçine, amalgama tercih edilen alternatiftir. Bununla birlikte, bisfenol A gibi kompozit reçine bileşiklerinin potansiyel insan sağlığı toksisitesi ile ilgili endişeler ortaya çıkmıştır.

 Amalgam Yerine Ne Kullanılmalı?

 Amalgam yerine beyaz restorasyonlar önerilir. Beyaz restorasyonlar, cıva içermeyen polimerize edilebilir (ışıkla sertleşen) reçineden yapılmıştır. Çok estetiktirler ve neredeyse görünmez restorasyonlara izin verirler, çünkü doğal dişin rengini taklit etmek için çok sayıda ton mevcuttur.

 Dayanıklılıkları her zaman restorasyonun boyutu, bruksizmin varlığı, yeme alışkanlıkları gibi çeşitli faktörlere bağlı olacaktır. Zamanın ve diyetin uzun vadede restorasyonunuzun rengini değiştirebileceğini unutmamak önemlidir.

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