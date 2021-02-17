Amatem Nedir, Hangi Hastalıklara Bakar? Amatem'e Başvuru Nasıl Yapılır?

Devletin, uyuşturucu ve alkol bağımlılığı ile ilgili birçok kuruluşu bulunmaktadır. AMATEM bu kuruluşların öncüsü konumundadır. AMATEM tedavi olmak isteyen herkes için açık olan bir kurumdur. AMATEM'de yapılan tedavilerin başarı oranı oldukça yüksektir.

AMATEM Nedir?

Alkol ve Madde Bağımlıları Tedavi Araştırma Merkezi (AMATEM), 1983 yılında kurulmuş olan bir tedavi merkezidir. AMATEM'in genel amacı ileri düzeyde alkol bağımlılığı olanların ve uyuşturucu madde veya reçeteli satılması gereken ilaçların bağımlısı olmuş kişilerin tedavi edildiği merkezin adıdır. İlk olarak Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi içerisinde açılan AMATEM bugün Türkiye'deki tüm ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde hizmet vermektedir.

AMATEM Hangi Hastalıklara Bakar?

AMATEM sadece alkol bağımlılığı ve uyuşturucu bağımlılığı tedavilerinde etkin olan bir merkezdir. Bunların yanı sıra bu bağımlılıkların önüne geçilmesi ve yeni tekniklerin gelişmesi için de araştırmalar yapmaktadır. AMATEM'deki tedavi yöntemleri çeşitli dallara ayrılmaktadır. Bazı durumlarda kısa süreli tedaviler ayakta yapılabilmektedir. Ancak ileri bağımlılık durumlarında yatarak tedavi yöntemi de bulunmaktadır. AMATEM'de öncelikle bağımlılıktan kurtulmak üzere tedavi yapılır.

Bunun yanı sıra bağımlılık sonrasında kişinin hayata adapte olması da sağlanır. Daha sonra fiziksel becerilerini geri kazanması, düşünme, konuşma ve tavırsal değişikliklerinin normal şekilde olacak biçimde geri kazanması sağlanır. Tüm süreçlerin ardından hasta taburcu edilir ancak psikolojik destek doktorların ön göreceği şekilde devam eder. AMATEM tedavi süreçleri 28 gün - 6 ay arasında değişim gösterebilir.

AMATEM'e Başvuru Nasıl Yapılır?

Toplumda AMATEM nedir sorusunun yanı sıra AMATEM'e nasıl başvurulur sorusu da merak edilmektedir. AMATEM için iki yöntem bulunmaktadır. Birinci yöntem hastanın acil servisten gelmesidir. Bir kimsenin uyuşturucu koması, alkol koması veya yoksunluk krizi gibi durumlarının hastanelerin acil servisinde tespit edilmesinin ardından AMATEM'e sevkleri yapılır. Hastanın acil servisten gelmesi durumunda bir başvuru şartı aranmaksızın AMATEM'e yatırılma süreci ve tedavi başlatılır. Bunun dışında tedavi olmak isteyen bireyler AMATEM'den randevu alarak gitmesi yeterlidir.

Yapılacak olan ön muayenelerin ardından AMATEM süreçleri başlatılır. Bu durumda hastanın rızası belirli bir noktaya kadar alınmaktadır. Aşırı ileri durumlarda hasta rızası aranmadan da tedavi başlatılabilir. Ala 191 hattından veya AMATEM'e direk olarak başvurularak randevu alınabilir.