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28.04.2020 - 16:45 |

Ambalajlı kuruyemiş ve kuru meyve ile sağlıklı ve güvenli beslenin

Bu dönemde Ramazan keyfini yaşarken gıda hijyeni ve güvenliği için kapalı ambalajlı ürün tüketimi ayrı bir önem kazandı.

Ambalajlı kuruyemiş ve kuru meyve ile sağlıklı ve güvenli beslenin

Sosyal mesafemizi koruduğumuz, evimizde kaldığımız bu dönemde; Ramazan ayının da gelmesiyle doğru, dengeli ve sağlıklı beslenmenin yanı sıra özellikle bağışıklık sistemimizi destekleyecek besinler tüketmek her zamankinden daha önemli… Havaların ısınmasıyla uzun süren oruç saatleri dengeli beslenme gerekliliğini de beraberinde getiriyor. Kuruyemiş ve kuru meyveler bu dönemde vücuda ihtiyacı olan enerjiyi sağlarken vitamin ve mineral ihtiyacını da karşılamaya yardımcı oluyor. Ayrıca uygun zamanda ve miktarda alınan kuruyemiş ve kuru meyve, tokluk hissini güçlendiriyor, iftar sonrası oluşabilecek hazımsızlık sorunlarını ortadan kaldırıyor. Sağlıklı bir Ramazan ayı geçirmek için kuruyemiş ve kuru meyve tüketilmesi uzmanlar tarafından da tavsiye edilen besinler arasında yer alıyor.

Bu süreçte en çok dikkat edilmesi gereken şey ise; kuruyemiş ve kuru meyveleri paketli ambalajlarda satın alarak gıda hijyenine ve güvenliğine önem vermek... Açıkta satılan kuru yemişler tarladan sofraya gelen kadar hiçbir hijyen koşullarını sağlayamadığı gibi tüketildiğinde de insan vücudu ve sağlığı için büyük risk oluşturuyor. Resmi kontrollere tabi ambalajlı ürünlerin tüketilmesi uzmanların önemle üzerinde durduğu konuların başında geliyor.

Paketli kuruyemiş pazarının öncü markası Tadım, kuruyemiş ve kuru meyveleriyle Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olurken geniş ürün gamıyla herkesin damak zevkine uygun ürünler sunuyor.

Sofraların vazgeçilmezi: Hurma!

Ramazan denilince ilk akla gelen besinlerden olan hurma, sofraların baş köşesinde yerini alıyor. Genellikle iftar sofralarıyla özdeşleşen hurma, içerdiği yüksek lif, potasyum, demir, folik asit, kalsiyumun yanı sıra birçok vitamin ve mineralle de vücudun ihtiyaçlarını karşılıyor. Korunaklı ambalajları ile dalından koptuğu andaki tazeliğini ve doğallığını muhafaza eden Tadım Hurma’yı iftarda oruç açarken veya sahurda tüketerek halsizlik ve sindirim problemlerinin önüne geçebilirsiniz.

Yüksek lif kaynağı: Kayısı!

Kuru kayısı, hem lif hem de içerdiği vitamin ve mineraller yönünden oldukça zengin... Uzun süre aç kalınan Ramazan ayında tüketildiğinde sıvı ve mineral kayıplarını tolere ediyor. Posa oranı yüksek bir besin olan kuru kayısı, doğal yolla sağladığı meyve şekeri sayesinde hem vücudun enerji ihtiyacını karşılıyor hem de sindirim sistemini destekliyor.

Sağlığı tatlıya bağlayan lezzet: Ceviz İçi & Gün Kurusu!

Ramazan ayının yaklaşmasıyla sofraların vazgeçilmezi olan Tadım Ceviz İçi ve Gün Kurusu, ceviz ve kayısıyı aynı anda yemek isteyenlerin favorisi olacak! Güneşte kurutulan kayısılar, içeriğinde hiçbir katkısı maddesi olmadan en doğal haliyle cevizle aynı pakette lezzetli bir ikili oluyor. İçerdiği vitamin ve minerallerle değişen beslenme düzenine karşı vücudu desteklerken diğer yandan uzun saatler boyunca açlığa karşı da vücut direncini artırıyor. Omega-3 zengini ceviz, beyin ve sinir sisteminin çalışmasını olumlu yönde etkilerken zihinsel aktiviteleri destekliyor. Yüksek lif ve demir kaynağı olan gün kurusu ise sindirim sistemini düzenlerken vücudun tatlı ihtiyacını içerdiği doğal meyve şekeriyle en sağlıklı yoldan karşılıyor.

İftar sonrası keyifli sohbetlerin eşlikçisi: Çekirdek ve Karışık Kuruyemiş!

İftar sonrasında uzayıp giden sohbetlere, izlenilen TV programlarına veya filmlere eşlik eden kuruyemişler, sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz keyifli anların eşlikçisi oluyor. Çekirdek, vücuda sağladığı yararın yanı sıra tatlı sohbetlerin vazgeçilmezi ve birleştirici gücü olarak öne çıkıyor. Anadolu’nun verimli topraklarında üretilen, muhabbetin tadına doyulmaz eşlikçisi ve tamamen yerli üretim olan siyah çekirdek ve ay çekirdeği iri taneleri, lezzeti, kalitesi ve tüm tazeliğiyle Tadım paketinde yer alıyor.

Karışık kuruyemişten sevenlere ise Tadım, karışık kuruyemiş kategorisinde öne çıkan Klasik ve Favori ürünlerini sunuyor. Sağlıklı ve besleyici kuruyemişlerin yer aldığı paketler, iftar sonrasında çayın veya kahvenin yanına servis edilebilecek en ideal tamamlayıcı oluyor. Özel ısı, nem ve ışık bariyerli Tadım paketlerinde yer alan ürünler her an keyifle tüketilebilir.

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