Amine İsminin Anlamı Nedir? Amine Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Amine ismi Arapça kökenli bir kelimedir. Dilimize Arapçadan girmiş olan Amine kelimesi son yıllarda internette çok sık araştırılan bir isim olarak karşımıza çıkmaktadır.



Amine Ne Demek?



Eski dönemlerde bebek isimleri genellikle takvimlerden bakılmakta idi. Günümüzde ise bebek isimleri internet üzerinden takip edilmektedir. Sözlüklerden takip edilen isimlerden birisi de Amine ismidir. Amine isminin anlamı sözlüklerde yer almaktadır. Amine ismin anlamları şu şekilde açıklanmaktadır:



- inanılır ve güvenilir

- Sakıncasız ve tehlikesiz

- Yüreğinde korku olmayan, korkusuz

- Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in annesinin adı

- Kur'an'da geçen bir isimdir. İbrahim 35, Ankebut 67, Kasas 57 ve Fussulet 40 ayetlerinde geçmektedir.



Ebeveynler yeni doğacak çocuklarına isim ara iken pek çok farklı kriterlere göre ama yaparlar. Bazıları moda olan isimleri tercih ederken bazıları ise klasik isimleri tercih etmektedir. Bazı kişiler ise dini açıdan önemli olan ve Kur'anda geçen isimleri tercih etmektedirler. Amine ismi dini açıdan önemli olan ve bu nedenle sıklıkla tercih edilen kız isimlerinden birisidir.



Amine İsmi Kur'an’da Geçiyor mu?



İsimler arasında tercih yapılırken anlamları pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Ayrıca Kur'an’da isimlerin anlamları da oldukça merak konusudur. Amine ismi Kur'an’da geçen bir isimdir. Ayrıca peygamberimiz Hz. Muhammed'in annesinin adı Amine olmaktadır. Bu nedenle önemli bir isim olan Amine ismi Türkiye'de tercih edilen isimler arasındadır.