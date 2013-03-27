Amniyon sıvısı bağırsak hastalıklarını tedavi ediyor
Amniyon sıvısının, prematüre bebeklerde ölüme yol açan bağırsak hastalıklarını tedavi edebildiği ortaya çıkarıldı.
"Gut" dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, gebelik sırasında embriyonun korunması ve beslenmesi için rahimde oluşan amniyon sıvısının içinde bulunan kök hücreler, bağırsak dokusunda oluşan iltihaplanmayı durdurarak bebek ölümlerini azaltıyor.
Londra Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü'nden Simon Eaton, erken doğan ve kuvözde tutulan her 10 bebekten birinde bağırsak dokusunun iltihaplanması olarak tanımlanan nekrotizan enterokolitin geliştiğini söyledi.
İltihaplanmanın doku ölümüne yol açtığını ve bebeğin bağırsaklarında oluşan deliklerin enfeksiyonla sonuçlandığına dikkati çeken Eaton, hasarlı dokuların cerrahi operasyonla alınması gerektiğini, ancak nekrotizan enterokolitin geliştiği bebeklerin yüzde 40'ının kurtarılamadığını söyledi.
Laboratuvarda yapılan testlerde nekrotizan enterokolitin gelişen farelere amniyon sıvısındaki kök hücrelerin enjekte edildiğini belirten Eaton, tedavinin enfeksiyonu durdurduğuna işaret etti.
Eaton, kök hücre tedavisinin nekrotizan enterokolit teşhisi konulmuş farelerin bağırsaklarının daha iyi çalışmasını da sağladığını söyledi.