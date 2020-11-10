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10.11.2020 - 13:04 |

Ananas Faydaları Nelerdir? Ananas Çayı Ve Ananas Kabuğu Neye İyi Gelir?

Ananas ve faydaları son günlerde sıklıkla bahsedilen konular arasındadır. Hayatımıza giren bu tropik meyvenin faydalarını tam olarak öğrenebilir ve sağlığınız için tüketebilirsiniz. Sizler için ananasın faydaları nelerdir? Çayı ve kabuğunun faydaları nelerdir hakkında bilgileri derledik.

Ananas Faydaları Nelerdir? Ananas Çayı Ve Ananas Kabuğu Neye İyi Gelir?
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Genellikle sıcak ülkelerde yetişen bir bitkidir. Kökeni ise Güney Amerika'dır. Güzel kokulu, iri meyvelere sahiptir. 

Ananas Hakkında

İlk olarak 1555 yılında Brezilya'da kullanılmaya başlandı. Buradan İngiltere'ye, oradan da Fransa'ya götürüldü. Bu şekilde yayılarak yetiştirilmeye başlandı. Ananas iri meyveleri güzel kokusu ile ilgi çekici bir bitkidir. Oldukça besleyici ve faydalıdır. Birçok vitaminleri içeren ananas düşük kalori ve yüksek besin değerlerine sahiptir.

Ananasın Faydaları Nelerdir?

Öncelikle belirtmek gerekir ki yüksek bir C vitamini kaynağıdır. En az turunçgiller kadar C vitamini barındırmaktadır. Ayrıca demir, magnezyum, bakır, çinko ve omega asitleri gibi birçok farklı vitamin ve mineral içermektedir. Yüksek oranda lif içermektedir. Uzun süre tokluk hissi vermektedir. Bu özelliği sayesinde kilo vermek isteyenlerin sıklıkla yararlandığı bir meyvedir. Ayrıca güçlü bir antioksidan özelliğine sahiptir. Bağışıklığı güçlendirmek için tüketilmelidir. İçerdiği önemli vitamin ve mineraller cilt sağlığı üzerinde de olumlu etkileri bulunur. Saç ve tırnakların güçlenmesinde de ananasın etkileri olduğu bilinmektedir.

Ananas Nasıl Tüketilir?

Bilinen tüketim şekli kalın kabuğun kesilerek sulu ve etli olan iç kısmını meyve olarak tüketilmesidir. Ayrıca ananası çay olarak tüketmenin de oldukça sağlıklı olduğu bilinmektedir. İç kısmı meyve şeklinde tüketilirken, kabuklarının da oldukça faydalı olduğu bilinmektedir.

Ananas Kabuğunun Yararları Nelerdir?

Meyvesi kadar kabuğu da şifalı bir bitkidir. Hafızayı güçlendirir. Bağışıklığı destekler. Öksürüğe iyi gelir. İdrar söktürücüdür ve ödemlerden kurtulmanızı sağlar. Kabızlığı önler. Kilo vermeye yardımcıdır. Ayrıca mide problemlerine de iyi gelmektedir. Meyvesi gibi kabuğunun da güçlü bir antioksidan kaynağı olduğu bilinmektedir. 

Ananas Kabuğu Nasıl Tüketilir?

Şifa kaynağı ananas kabuğunu çay olarak tüketebilirsiniz. Çayın hazırlanması zahmetsizdir. Kolayca hazırladığınız bu şifalı çayı günde 3 kez ara öğün olarak tüketebilirsiniz.

Ananas Çayı Nasıl Demlenir?

Faydaları saymakla bitmeyen bu meyvenin kabukları da oldukça şifalıdır. Kabuklarından elde edilen çayın birçok faydası bulunmaktadır. Ananas çayını elde edebilmek için tükettiğiniz ananasın kabuklarını kullanabilirsiniz. Kabuklar iyice yıkandıktan sonra dikenli olan bölümler kullanılacaktır. Kabuklar doğranarak tuzlu su dolu bir kabın içerisine alınmalıdır. Bu suda yaklaşık 1 saat kadar bekletilmelidir. 

1 saat sonunda tuzlu su dökülür. Kabukların üzerine 2 litre su ilave ederek kaynatmaya başlanmalıdır. Kaynamaya başlayan çaya yarım limon ve 1 adette çubuk tarçın ilave edilir. En son küçük bir parça da zencefil eklenir. 5 dakika daha kaynatarak ocaktan alınır. Hazırlamış olduğunuz ananas çayını günde 3 kez tüketebilirsiniz.

Ananas Çayının Faydaları Nelerdir?

Meyvesi gibi çayı da tam bir şifa kaynağı olarak bilinmektedir. En önemli özelliği güçlü bir antioksidan kaynağı olmasıdır. Hafızayı diri ve canlı tutar. Bromelain içeriği sayesinde mide koruyucudur. Doğal bir idrar söktürücüdür. Kabızlığa iyi gelir ve önler. Özellikle kilo vermek isteyenlerin sıklıkla kullandığı bir çaydır. Meyvesi lifli ve tok tutucu özelliğe sahip olan ananasın kabukları da kilo vermeye yardımcı olmaktadır. Bal ile birlikte tüketildiğinde ise öksürük için faydalıdır.

Öksürük için kabuklar 1 sat kadar kaynamış su içinde bekletilir. Süzülen ananas suyunun içerisine bal ilavesi yapılır. Günde 3 kaşık olarak tüketilmelidir. Bu şekilde öksürük için oldukça faydalı olduğu bilinmektedir. 

Aynı zamanda kabukların nasır tedavi etme özelliği de bulunmaktadır. Bir parça ananas kabuğunu nasırın üzerine koyarak sarın. Bu işlemi nasır eriyene kadar devam ettirin. Kolayca nasırlardan kurtulduğunuzu göreceksiniz. 

 

 

 

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