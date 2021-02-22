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22.02.2021 - 11:40 |

Andropoz Ne Demek, Yaşı Var Mıdır? Andropoza Giren Erkekte Neler Değişir?

Andropoz ne demek, yaşı var mıdır? Andropoza giren erkekte neler değişir, andropoz nedir, ne gibi sorunları beraberinde getirir? Sizin için andropoz hakkında merak edebileceklerinizi tüm detayları ile bilgiler halinde derledik.

Andropoz Ne Demek, Yaşı Var Mıdır? Andropoza Giren Erkekte Neler Değişir?
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Andropoz, 45 yaşından itibaren erkeklerde testosteron ve diğer seks hormonlarının salgılanmasındaki düşüşle bağlantılı bir dizi fizyolojik semptomdur.

 Andropoz Ne Demek?

 Andropoz, erkeklerde cinsel özellikleri uyaran ve kontrol eden seks hormonlarındaki bir eksiklikle tanımlanır.

 Andropoz, 45 yaşından itibaren erkeklerde testosteron ve diğer seks hormonlarının salgılanmasındaki düşüşle bağlantılı tüm fizyolojik semptomlara karşılık gelir. Bu eksiklik yaşla bağlantılı. Andropoz, diğer tüm hastalıklardan ayrı olarak tanımlanır. Bu fizyolojik durum, semptomlar açısından kadınlarda menopoza benzer, ancak farkla üreme mümkündür.

 Fizyolojik düzeyde, üreme fonksiyonunun sona ermesi anlamına gelmeyen testosteron salgılanmasında bir azalma vardır. Sperm üretimi durdurulmaz.

 Andropoz Yaşı Var mı?

 Andropoz, menopozun erkek karşılığı olarak kabul edilir. Kadın menopozundan daha az bilinmesine rağmen, andropoz birçok erkeği etkileyen klinik bir gerçektir. Erkeklerde testosteron düşüşüne bağlı çeşitli semptomlarla sonuçlanan ve genellikle kısırlık ile sonuçlanan bu fizyolojik bozukluğa somut yanıtlar sağlamak için andropozun ne olduğunu ve kendini nasıl gösterdiğini anlamak çok önemlidir. Giriş süresi kişiden kişiye değişebilir. Fakat genellikle 45 yaşından sonra ortaya çıkar.

 Andropoza Giren Erkekte Neler Değişir?

 Menopoza benzer andropoz terimi, kadınlarda yumurtalık fonksiyonlarında olduğu gibi erkeklerde gerçek bir durma olmadığı için tartışmalıdır. Ek olarak, andropoz tüm erkekleri değil, sadece% 30'unu etkiler. Andropozda neler değişir?

  • Aşırı terleme
  • Kronik yorgunluk
  • Uyku bozuklukları
  • Azalan kas kütlesi
  • Sinirlilik, depresyon ve asabiyet
  • Saç dökülmesi
  • Kemik kırılganlığı (osteoporoz)
  • Eklem ve kas ağrısı

 Andropoz Teşhisi Nasıl Konur?

 Andropozun kendini gösterme şekline benzer tezahürleri olan herhangi bir durumu dışlamak için, ayırıcı bir tanı koymak için andropozun ne olduğunu tam olarak anlamak gerekir. Gerçekten de bir andropoz belirtisi olup olmadığını bilmeyi amaçlayan bu teşhis, testosteron düzeyini, kandaki akışını ve kan akışını ölçmek için ayrıntılı bir klinik anketin yanı sıra kesin bir kan ve hormonal değerlendirmeye dayanmaktadır.

 Bir andropozu teşhis etmek için, testosteronun 30 yaşından itibaren her yıl yaklaşık % 1 azaldığı göz önüne alınarak toplam testosteron dozu tercih edilir.

 Andropoz Tedavisi Nasıl Yapılır?

 Andropoz ayrıca uykusuzluğa (yorgunluğa ve asabiyete yol açar), sıcak basmalarına, konsantrasyon ve hafıza problemlerine, osteoporoza, depresyona ve prostat problemlerine neden olabilir.

 Andropozu tedavi etmek için mevcut olan tek ilaç tedavisi, testosterona dayalı hormonal tedavidir.

 Amaç, iyi bir yaşam kalitesine kavuşmak için semptomları azaltmaktır. Sertleşme problemleri devam ederse, doktor tatmin edici bir cinsel yaşamın geri kazanılmasına yardımcı olmak için cinsel hayatı güçlendiren tıbbi ilaçlar yazabilir.

 Erkek fizyolojisinde her şeyin değiştiği bu andropoz dönemi, sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmenin şiddetle tavsiye edildiği bir aşamadır. Dengeli beslenme alışkanlıkları, düzenli fiziksel aktivite, sigara ve alkolün azaltılması, andropoz semptomlarının azaltılmasında belirleyici faktörler olacaktır. Artık andropozun ne olduğunu ve kendini nasıl gösterdiğini bildiğinize göre, bahsedilen semptomlardan endişe duyuyorsanız, doktorunuza danışmaktan asla çekinmeyin

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