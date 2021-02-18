Anekoik Kist Nedir? Yumurtalık Ve Memede Anekoik Kist Neden Olur?

Çoğu iyi huylu olarak öne çıkan anekoik kist, aynı zamanda kötü huylu kısımları üzerinden de dikkat edilmesi gereken rahatsızlıklardan biridir. Böyle bir rahatsızlığı karşısında mutlaka en yakın zamanda doktora başvurmak ve gerekli tedavinin yapılması büyük öneme sahip.



Anekoik Kist Nedir?



Bütün farklı ultrasonografik çekimlerde görülen ve genel olarak iyi huylu olan kistlere anekoik kist denir. Görüntü olarak simsiyah bir görüntüye sahiptir ve vücudun farklı kısımlarında yer alabilir. En çok görülen organlar ise memeler, yumurtalıklar, tiroid bezi, böbrekler, pankreas ve karaciğerdir. Özellikle meme ile beraber yumurtalık kısmında daha yaygın olarak ön plana çıkan bir kist olduğunu söylemek mümkün. Bilindiği üzere kist tıbbi terim olarak içi dolu sıvı baloncuklar şekilde ifade edilir. Bu görünüm altında ortaya çıkan anekoik kist için uzman doktor kontrolü altında tedavi yöntemi uygulanır.



Yumurtalık ve Memede Anekoik Kist Neden Olur?



Anekoik kist özellikle meme bölgesinde yaygın olarak ortaya çıkan kistler içerisinde geliyor. Bağ dokusunun artmış olduğu ve yoğunlaşmış olan meme yapılarında, kılcal süt kanallarının tıkanması ile beraber anekoik kist ortaya çıkar. Bu konuda ultrasonografi çekilmek gerçekleştirildiği vakit, siyah bir görünüm altında leke şeklinde kendisini gösterir.



Aynı durum kapsamında yumurtalık kısmında da yine anekoik kist yaygın olarak ortaya çıkıyor. Özellikle menopoza kadar devam eden üreme dönemi içerisinde, yumurta hücresi taşıyan birtakım kistler bulunur. Aslına bakılırsa bu kistler normaldir. Fakat adet döneminin 14 gününde yok olması gereken birtakım kistler, bir sonraki adet dönemine kadar kaybolmaz. Hatta bazıları kanama şeklinde ortaya çıkan anekoik kistler, yumurtalık içerisinde bu şekilde etkisini gösterir.



Anekoik Kist Neden Oluşur?



En çok merak edilen konular içerisinde anekoik kist neden oluşur sorusu geliyor. Ancak günümüzde şu an bu rahatsızlığın neden ortaya çıktığı tam olarak bilinmiyor. Fakat bu konuda bazı tahminler bulunuyor



- Psikolojik

- Hormonal

- Çevresel faktörler,

- Beslenme



Bu gibi olası sebeplerin çevresinde dönen anekoik kist oluşumu, nedenlere bağlı olarak teşhis ve tetkik üzerinden ortaya çıkarılır. Daha sonra uzman doktor kontrolünde yapılacak tedavi yöntemi eşliğinde, bu sorundan kurtulmak için çözümler üretilir.