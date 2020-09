Anıl İsminin Anlamı Nedir? Anıl Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Anıl amaç, erek ve ağır anlamlarına gelmektedir.



Anıl Türkçe kökenli kız ve erkek çocukları için tercih edilebilecek oldukça güzel olan isimler arasındadır. Uzun yıllardır olan bu isim, eski çağlardan günümüze kadar halen kullanılmaktadır. Son dönemlerde en popüler isimlerden biri olan Anıl ismi genel olarak erkek çocukları için tercih edilmektedir. Anılmak eylemi anlamını taşıyan bu isim aynı zamanda da ünlü anlamına gelmektedir. Oldukça naif ve son derece kulağa güzel gelen bu ismi çocuğunuz için tercih edebilirsiniz. Her ismin kendi içerisinde bir özelliği bulunmaktadır, bu isme sahip olan kişiler genel olarak lider özelliği taşımaktadır. Bu isme sahip olan kişilerin sorumluluk duygusu oldukça yüksektir ve cesur karakterler olurlar. Her isim insanı farklı bir şekilde etkilemektedir bununla beraber bu isme sahip olan kişilerin kendine has özel kişilikleri bulunmaktadır.



Anıl Ne Demek?



Anıl kelimesi tamamen Türkçe kökenli ve genel olarak isimler içerisinde tercih edilen bir kelimedir. Amaç ve erek anlamına gelen bu kelime aynı zamanda da ağır anlamı taşımaktadır. Ağır, yavaş ve benzeri durumlarda genelde anıl kelimesi kullanılmaktadır. Anıl bununla beraber bellek ve hafıza anlamına gelmektedir. Sözler içerisinde de adın anılsın, adın her zaman söylensin diye de bu kelime kullanılmaktadır.



Anıl İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?



Anıl ismi Kur’an içerisinde geçmemektedir, kız ve erkek çocukları için tercih edilebilecek olan bu ismi aileler çocukları için rahatlıkla tercih edebilirler. Caiz olmayan isimler arasına girmeyen Anıl ismi anlam bakımından da oldukça hoş ve naif bir yapıya sahiptir.