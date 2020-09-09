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09.09.2020 - 17:01 |

Ankara Kedisi Özellikleri Nelerdir? Yavru Beyaz Ankara Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?

Amerika’daki kedi yetiştiricilerinin Anadolu’ya getirdikleri kedileri üretmeye başlaması ile popüler Ankara kedileri ortaya çıktı. Ankara kedileri, uzun tüyleri nedeni ile genellikle Ankara kedileri ile karıştırılıyor. Zaten İran kedisi, Ankara Kedisinin mutasyona uğramış olduğu bir alt türüdür. Ankara kedisi, İran kedisi ile vücut yapısı olarak oldukça farklıdır. Ama iki türün de tüyleri uzundur. İşte Ankara Kedisi hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

Ankara Kedisi Özellikleri Nelerdir? Yavru Beyaz Ankara Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?
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 Ankara kedileri, Haçlı seferleri sırasında Avrupalı denizciler tarafından keşfedilen ve bakımı en kolay kediler arasında yer alır. Bu kediler, 17. Yüzyılın sonunda Avrupa’ya taşınarak popülerlik kazanmıştır.

 Yavru Beyaz Ankara Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?

 Ankara kedileri, baskın bir karaktere sahiptir ve güçlü bir yapısı vardır. Bünyelerinin güçlü olması sebebi ile çok fazla hastalığa yakalanmasalar da bu tüt kedilerde sağırlık gözlemlenebilir. Bu nedenle Ankara kedilerinde bakım kulaktan başlanmalıdır. Sağırlık oluşumunu önlemek için kulağı mikroplardan korumak ve kulaklarını sürekli temiz tutmak gerekir.

 Kulak çubuğu ile değil yumuşak ve nemli bez kullanarak kulak temizliğini yapmanız gerekir. Bu kedilerin ekstra tüy bakımına ihtiyacı yoktur. Bu kedilerin tüyleri, 2 yaşının sonuna kadar uzamaya devam eder. Tüm kediler diş eti ve hastalıklarına yatkın olduğu için ağız ve diş bakımının düzenli olarak yapılması önerilir. Ankara kedilerinin tırnaklarını 2 haftada bir kesmeniz yeterli olacaktır. Kedinizi kaliteli kuru mamalar ile besleyebilirsiniz. Fakat mama seçimi yaparken kedinizin yaşına, kilosuna ve ne kadar tüy döktüğüne göre seçiminizi yapmanız gerekir. Bu kediler günde ortalama bir kere beslenmelidir. 

 Ankara Cinsi Kedilerin Karakter Özellikleri

 Ankara kedileri, aktif, iddialı ve çevik bir yapıları vardır. Bu kedilerin zeki ve enerjik yapısı ve mizah anlayışı onu çok iyi bir dost yapar. Çok akıllı olan bu kediler, sahibine aşırı bağımlıdır. Sahibinden yanından ayrılmak istemez, oyunu ve ilgiyi çok sever. Bu kediler, aynı zamanda köpeklerle de çok iyi anlaşıyor.

 Güçlü bir yapıya sahip olan Ankara kedileri yabancılarla ve çocuklarla da çok iyi anlaşabildiği için çocuklu ailelerin gönül rahatlığı ile sahiplenebileceği kediler arasında yer alır. Bu kedilerin sakin ve uysal bir mizacı vardır. Çok meraklı yapıları bazen şımarıklık yapmalarına neden olabilir. Sadakat ve bağımlılıkları köpeklere benzer. Bu kediler, sahiplerini sürekli takip etmek ister. Sevildiklerini hissetmek onlar için çok önemlidir. Ankara kedileri bulundukları her ortama kolaylıkla uyum sağlarlar. 

 Ankara Cinsi Kedilerin Fiziksel Özellikleri

 Ülkemizin sokaklarında çok farklı renklerde Ankara kedisi bulunuyor. Saf Ankara kedileri ise beyaz tüylü olur. Sokakta her renk Ankara kedisine rastlansa da saf Ankara kedileri, beyaz renkli olur. Bu kedilerin bakımı ise oldukça kolaydır. Bu kedilerin göz rengi ve göz yapısı da diğer kedilerden farklıdır. Bu kediler dünyanın her yerinde o kadar sevildi ki İtalya’da hala aktif olarak görev yapan Ankara Kedisi Dernekleri bulunuyor.

 Uzun ve ipeksi tüyleri olan bu kedilerin ortalama ağırlığı ise 2-4 kg arasında değişir. Aynı zamanda bu kedilerin boyu, 15-20 cm arasında değişir. Karakteristik kalın tüyleri, onların Van ve Fars kedileri ile karıştırılmasına neden olur. Bu kedilerin ortalama yaşam süresi ise 12-16 yıl arasında değişir. Kafa büyüklüğü ve badem gözleri ile dikkat çeken bu tür, farklı renklerde de karşımıza çıkabilir. Ankara kedilerinin göz renkleri genellikle, mavi, kehribar, bakır ve yeşildir. Aynı zamanda Ankara kedilerinin çoğunun bir gözü diğerinden farklıdır. Bu özelliği nedeni ile kimi zaman Van kedileri ile de karıştırılabilir. Bu akıllı ve güzel kediler evde ve apartman dairesinde beslenmeye uygundur.

 

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