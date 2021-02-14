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14.02.2021 - 13:49 |

Ankilozan Spondilit Nedir? Ankilozan Spondilit Belirtileri Ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

‘’Bel ağrısıdır nasıl olsa geçer’’ demeyin omurgada başlayan kalça kemiği ve leğen kemiğini etkisi altına alıp onları birleştiren, hareketi kısıtlayan ankilozan spondilit başlangıçta basit bir bel ağrısı gibi kendini gösterebilir. Kamburluğa kadar götüren ciddi bir hastalıktır. Gençlerde görülme oranı oldukça yüksektir. Ankilozan spondilit hastalığının nasıl geliştiğini tüm detayları ile derledik.

Ankilozan Spondilit Nedir? Ankilozan Spondilit Belirtileri Ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?
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Ankilozan spondilit en fazla erkeklerde görülen kronik bir hastalıktır. Halk arasında iltihaplı romatizma olarak bilinir. Bulaşıcı bir hastalık değildir, ancak ankilozan spondilit genetik bir hastalıktır. Bağışıklık sistemi üzerindeki etkisi omurga, eklemler, kalça kemiği ve leğen kemiğini etkisi altına alır.

Ankilozan Spondilit Kimlerde Görülür?

Ankilozan Spondilit hastalığının çocuklarda görülme sıklığı oldukça yüksektir. Özellikle 10 yaşından itibaren kalça ile diz bölgesinde enfeksiyon biçiminde kendini gösterir. Oldukça sinsi hastalıklardan biridir. Ancak omurga omuz ve leğen kemiği büyük ölçüde etkilediği için özellikle vücut hareketlerini ağrı ile sınırlar. Ankilozan spondilit hastalığının nasıl ortaya çıktığı bilinmemektedir. Ancak yapılan genetik araştırmalarda gen yapısı HLA-27 geni taşıyan hastalarda görülme oranı %95'tir. 

Ankilozan Spondilit Neden Olur?

Ankilozan spondilit hastalarına dışarıdan bakıldığında hemen fark edilir. Çünkü bu hastalarda omurga öne doğru eğik biçimdedir. Eklem, kemik ve omurganın birleşmesi vücutta hareket kabiliyetini kısıtladığı için ankilozan spondilit hastaları sağa sola bağımsız olarak dönemez. Son derece ağrılı ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen hastalıklardan biridir. Sebebi bilinmemekle birlikte gen faktörlerinin bu hastalıkta önemli etkisi olduğu bilinir.

Ankilozan Spondilit Hastalığı Belirtileri Nelerdir?

Ankilozan spondilit hastalarında bel ve omurga ağrısı yaşam kalitesini düşürecek ölçüde rahatsız edici düzeydedir. Ağrılar başlangıçta hafiftir, ancak ilerleyen zamanlarda ağrı sırt, boyun, omuz ve kalçalara kadar yayılır. Hareket halinde olan ankilozan spondilit hastaları ağrıyı daha hafif hisseder. Özellikle sabah uykudan uyanan hasta şiddetli ağrıyla uyanır. Eklem yerlerinde, dizlerde, el, ayak ve omuzlarda ağrı ile birlikte şişlikler olur. Bu da ağrının şiddetlenmesine sebep olur.

Ankilozan Spondilit Hastalığı Tedavi Edilebilir mi?

Ankilozan spondilit hastalığı tedavi edilebilen bir hastalık değildir. Ancak hastalığı tanımak, hastanın bu konuda eğitim alması şiddetli ağrılarla baş etmesini sağlar. Hastanın vücudunu nasıl kullanması gerektiği konusunda bilgi sahibi olması, hastalığın daha hafif atlatılmasını yardımcı olur. Sigara bağımlılığı ankilozan spondilit hastalığında oldukça kontrendikedir. Yıllarca devam eden bir hastalık olduğu için steroid ve antienflamatuar ilaçlarla tedavi edilir.

Antienflamatuar ilaçlar uzun süre kullanımlarda özellikle mide ve bağırsak sistemi üzerinde olumsuz etki yapar. Bu nedenle daha az ilaç alıp vücudu bilinçli kullanmak ve doktorun belirlediği egzersizleri yapmak, hastalığın seyrini hafifletir. Vücudun öne doğru eğilmesini sağlayan ankilozan spondilit uzun vadede kamburluk yapar. Bu rahatsız edici düzeyde olmadığı sürece sorun teşkil etmez. Fakat vücudun öne doğru eğilmesi omurgaya basınç yaparsa cerrahi müdahale ile düzeltilmesi gerekir.

Ankilozan Spondilit Hastalığında Tedavi Ve Takip Aşaması Nasıl Olur?

Ankilozan spondilit ömür boyu süren, hasta ile birlikte yaşayan hastalıklardan biridir. Hastaları en fazla mağdur ettiği konu şiddetli ağrılardır. Ağrılar genellikle hiç geçmez. Ancak belli dönemlerde hafifler. Bazı dönemlerde ise artar. Bu dönemlere atak dönemi denir. Genellikle hastada yaşam kalitesi ağrıdan dolayı oldukça düşüktür.

Ankilozan spondilit hastalığında, organlar genel olarak olumsuz etkilenir. Bu durum hastalık hakkında önemli bilgi verir. Düzenli ve periyodik olarak doktor kontrolüne gitmek, doktorun önerdiği egzersizleri düzenli olarak yapmak, sigara içmemek, kalsiyum ve D vitamini takviyesi çok önemlidir. Bilinçli hasta profili, hastalığın hafif atlatılması konusunda oldukça önemlidir.



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