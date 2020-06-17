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17.06.2020 - 14:47 |

Anne adayları dikkat! Bu yanlışlar ciddi sorunlara yol açabiliyor!

“İkiz bebek yaparak bir çırpıda ikisini de büyütmüş olurum!”, “İkiz bebek bekliyorum daha fazla yemeliyim!”, “İkizlerime zarar gelmesin diye hareket etmekten kaçınıyorum!”… İkiz gebelikte bu ve benzeri yanlış inanışlar, anneye ve bebeklerine sanılanın da ötesinde zararlar verebiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Perinatolog Prof. Dr. Ahmet Nuri Danışman, ikiz gebelikte tehlikeli 6 yanlışı anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Anne adayları dikkat! Bu yanlışlar ciddi sorunlara yol açabiliyor!
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Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Perinatolog Prof. Dr. Ahmet Nuri Danışman “Özellikle son yıllarda anne olma yaşının ilerlemesi ve kadınların çalışma hayatında daha fazla yer almalarıyla birlikte ileri yaş gebeliklere sık rastlıyoruz. Tüp bebek gibi yardımcı üreme tekniklerinin kullanılması da ülkemizde çoğul gebeliklerin yaygınlaşmasında önemli bir rol oynuyor. İkiz bebek bekleyen anne adaylarının bu süreçte hem kendilerinin hem de bebeklerinin sağlığı açısından dikkat etmeleri gereken çok önemli noktalar var. Çünkü ikiz gebeliğin riski normal gebeliğe göre iki kat değil, yaklaşık 7 kat daha fazla oluyor” diyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Perinatolog Prof. Dr. Ahmet Nuri Danışman, ikiz gebelikte tehlikeli 6 yanlışı anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

İkiz bekliyorum diyerek daha fazla yemek!

Doğrusu: Anne adaylarının en büyük yanlışlarından biri; ikizim olacak diyerek daha fazla yemek. Oysa aşırı yemek, bebeğe kazanç değil, anneye yük oluşturuyor ve hem kendisini hem de ikiz bebeklerin sağlığını tehdit ediyor. Kilo alımına çok dikkat etmek, düzenli tartılmak, dengeli ve sağlıklı beslenmek şart. Kaliteli proteinlerle beslenmek çok önemli olduğundan; kırmızı et/tavuk/balık, yoğurt ve yumurta mutlaka tüketilmeli. Protein ağırlıklı beslenip, karbonhidrat azaltılmalı. Anne adayı bir şeyi yiyeceği zaman ‘bu pastanede yapılabilir mi, satılabilir mi’ demeli, eğer cevabı evet ise o ürünü tüketmemeli. Bir de tuz ve şekeri diyetinden çıkarıp, her gün 3 litre su içmeli.

“Her şey yolunda” diyerek, gücü yetene kadar çalışmak!

Doğrusu: Çoğul gebelik, normal gebeliğe göre oldukça riskli. İkiz gebelikte erken doğum ihtimali yaklaşık 5 kat, düşük ihtimali de yüzde 30 daha fazla oluyor. Ayrıca anne adayında; gebelik tansiyonu, gebelik şekeri riski, gebelik zehirlenmesi normal gebeliğe göre çok daha yüksek görülüyor. Rahmin fazla gerilmesine bağlı olarak fıtık oluşumu riski de artıyor. İkiz gebeliklerde normal gebeliğe göre fark 24. haftaya kadar belli olmuyor ama 24. haftadan sonra risk artıyor. Bu nedenle 24. haftadan sonra ikiz bebek bekleyen anne adayları işe ara vermeli, ‘dayanana kadar’ çalışmaya çalışmamalı.

“İkisi bir arada büyür, iş hayatım bölünmez” diyerek ikiz bebek planlamak!

Doğrusu: Günümüzde kadınların çalışma hayatında daha fazla yer alması ve kariyer endişesi, hem anne olma yaşını 35’in üzerine taşıyor hem de “bir seferde ikiz bebek yapayım işlerim bölünmez” düşüncesiyle ikiz gebeliğe rağbet edebiliyorlar. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Perinatolog Prof. Dr. Ahmet Nuri Danışman “Birkaç yıl arayla çocuk doğurup aynı süreci yaşayacağıma, yardımcı üreme teknikleri sayesinde ikiz gebelikle tek seferde halledeyim’ düşüncesi son derece tehlikeli ve yanlış. Çoğul gebelikte, bebeklerde gelişme geriliğinden yapısal sakatlıklara, erken doğumdan gebelik şekeri ve gebelik zehirlenmesine dek riskler daha çok görülüyor. Bununla birlikte ikiz gebelikte tek bebeği aldırayım şeklindeki yaklaşım da etik olmadığı gibi, son derece tehlikeli ve kabul edilemez bir yaklaşım” diyor.

“Tehlikeli olur” diye hareketten kaçınmak!

Doğrusu: İkiz bebek bekleyen anne adaylarında ‘aman hareketten kaçınayım, tehlikeli olur’ şeklinde bir düşünce olabiliyor ve yürüyüşten kaçındıkları gibi çoğunlukla yatmayı tercih edebiliyorlar. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Perinatolog Prof. Dr. Ahmet Nuri Danışman “Aksine düzenli 1 saatlik yürüyüşün anneye ve bebeğine büyük faydaları var. Ayrıca metabolizmayı yükseltiyor; bebekler annenin hareket sonucu yaktıkları ile besleniyor. İkiz bebek bekleyen anne adayı bir seferde 1 saat yürüyecek, ilk 45 dakika çok önemli. Tempolu olması önemli değil, anne kendini zorlamamalı. Bu yürüyüşten sonra yatsa bile gebelik metabolizması 12-14 saat yüksek kalıyor. Ama yürüyüş yapmayıp hep yatmak son derece zararlı” diyor.

Stresi yoğun şekilde yaşamak

Doğrusu: İkiz anne adayları, hamilelikle birlikte mutluluk ve heyecanın yanı sıra tekiz gebeliğe göre çok daha endişeli bir sürece de girebiliyorlar. Kimileri stresi yönetebilirken, kimileri stresin önüne geçemeyip bir de bu stresle bebeklerine zarar verebileceklerini düşünerek büyük bir suçluluğa da kapılabiliyorlar. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Perinatolog Prof. Dr. Ahmet Nuri Danışman, “Yoğun stres; anne ile bebeği birbirine bağlayan göbek kordonunu adeta büzüyor, bebek anne rahminde korkulu ve sinmiş bir pozisyona geçiyor. Stres ile bebeğimizi korkutmayalım” derken, anne adayının ailesi ve çevresi tarafından bu özel ve hassas dönemde el üstünde tutulması, adeta ‘pamuklara sarmalanmasının’, sağlıklı anne, sağlıklı bebek, sağlıklı toplum adına çok önemli olduğunu söylüyor.

Ayda bir doktora gitmek!

Doğrusu: Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Perinatolog Prof. Dr. Ahmet Nuri Danışman “İkiz gebelerin, tekiz gebelere göre çok daha sıkı doktor takibinde olması gerekiyor, üstelik ikiz gebelik özel takip gerektiriyor. Bu nedenle ikiz gebelik takiplerini ayda bir yaptırmak doğru değil. Takip aralıklarını iki haftanın üzerine çıkartmamalı. Ayrıca ikiz gebelik özellikli bir durum olduğu için, özellikli izlem gerektirir. Ülkemizin eriştiği sağlık şartlarında imkanı olan her yerde perinatolog tarafından yapılmalı. İmkan olmayan durumlarda ise tecrübeli doğum hekimleri tarafından izlenmeli” diyor.

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