Anne adaylarına sağlıklı bir yaz için öneriler

1. D vitaminini doğal yöntemlerle alın; Yaz ayları D vitaminini doğal yollardan almak için en uygun zamandır. D vitamini eksikliği özellikle hamile kadınlarda gebelik şekeri, tansiyon hastalığı ve bakteriye bağlı vajinal enfeksiyon riskini artırmaktadır. 15- 30 dakika arasında güneşe maruz kalmak gebelik sırasında sık görülen D vitamini eksikliği açısından oldukça önemlidir. Ancak güneşe çıkarken UV ışınlarının yaratacağı zararlı etkenlerden korunmak tedbirli olmak gerekmektedir.

2. Günde 8- 10 bardak su tüketin; Sıcak havaların ve güneş ışınlarının su kaybına neden olacağı unutulmamalı, günde 8 – 10 bardak su tüketilmelidir. Bu dönemde idrar rengi su rengine yakın olmalıdır.

3. Hafif yiyecekler ile yazı rahat geçirin; Günü mutlaka 6 öğüne bölerek az ve sık yemek yemek gerekmektedir. Yaz gebeleri özellikle yağ ve karbonhidrat içeren gıdalardan uzak durmalıdır. Bu tarz ağır yiyecekler sıcak ile bir araya geldiğinde yaz aylarının çok daha zorlu geçmesine neden olmaktadır. Yağlı ve karbonhidrat ağırlıklı yiyecekler yerine protein oranı yüksek gıdalar tüketilmelidir. Örneğin ızgara balık, ızgara et ya da köfte ve tavuklu salata gibi. Yazın nimetlerinden faydalanarak özellikle mevsimin taze sebze ve meyveleriyle beslenmek çok daha sağlıklı bir gebelik geçirmenizi sağlayacaktır.

4. Yaz aylarının vazgeçilmezi meyveleri uygun miktarlarda tüketin; Yaz ayları meyveler açısından çok zengin bir dönemdir. Masum gibi görünse de meyveler fazla tüketildiğinde şeker açısından tehlikeli olabilmektedir. Yaz aylarında glisemik indeksi düşük meyveler (şeftali, ananas, yeşil elma), sıvı içeriği yüksek meyveler (kavun, karpuz vb.) 1 porsiyonu geçmeyecek şekilde tüketilmelidir. Ev yapımı meyveli yoğurtlar, ara öğünlerde ceviz, badem, fındık gibi açılığı geciktiricidir. Omega vitamini yönünden zengin kuruyemişlerle beslenmek yazın sıcağının etkisini ortaya çıkartabilecek sıkıntılardan korunmayı sağlar.

5. Güneşin dik geldiği saatlerde dışarı çıkmayın; Sıcak intoleransı yani sıcağa hassasiyeti gebelerde daha fazla görülmektedir. Günün sıcak saatlerinde kapalı ve serin ortamlarda bulunmak, güneşin dik geldiği saat dilimlerinde dışarı çıkmamak önemlidir. Sıvı tüketimi önemli olmakla beraber, terlemeyle kaybedilen elektrolitleri yerine koymak için doğal meyve suları, süt ve spor içecekleri tercih edilmelidir. Bunlar kas kramplarını, yorgunluğu ve halsizliği gidermede faydalı olacaktır.

6. En faydalı yaz sporunun yüzme olduğunu unutmayın; Yaz aylarında daha çok dışarıda yapılan etkinlikler ve spor faaliyetleri tercih edilebilir. Akşam saatlerinde yürüme, bisiklete binme, yüzme gibi sporlar yapılabilir. Yürürken yürüyüş temposunu ayarlamak çok önemlidir. Yanımızdaki kişiyle konuşabilecek ancak şarkı söyleyemeyecek tempoda yürüyüşler yapmaya dikkat etmek gerekir. Yaz döneminde yapılabilecek en güzel spor yüzmedir. Yüzme gebelikte hem bel ağrılarına iyi gelmesi hem kilo kontrolü hem de normal doğumu kolaylaştırması açısından çok faydalıdır. Yüzmek için mümkün ise denize girilmeli, deniz imkanı yoksa hijyen kurallarına uygun havuzlar tercih edilmelidir. Yüzme vücudun ısı dengesini sağlar ve tüm vücut kaslarını çalıştırması açısından tercih edilebilir. Egzersiz yaparken sıvı tüketiminin arttığını göz ardı etmeden sıvı alımı ihmal edilmemelidir.

7. Yüksek riskli sporlardan uzak durun; Gebelikte düşme riski yüksek olan ve temaslı sporlardan uzak durmak gerekmektedir. Basketbol, plaj voleybolu, su topu, su kayağı, sörf, dalış gibi sporlar bebek ve annenin sağlığı açısından yapılmamalıdır.

8. Seyahatinizi planlarken sağlığınızı göz önünde bulundurun; Yaz aylarında seyahate çıkmakta hiçbir sakınca yoktur. Eğer hava yoluyla yolculuk yapılması planlanıyorsa varis çorabı kullanarak ve koridorlarda yürüyerek yolculuk geçirilebilir. Eğer kara yoluyla yolculuk yapılacaksa 2 saatte bir dinlenme molası verilmeli ve 30 dakika yürüyüş yapılmalıdır. Arabayla yolculuklarda da varis çorabı kullanılmalıdır. Varis çorabı, uzun süre hareketsiz kalma durumundan dolayı gebelikte artan pıhtılaşmayı engelleyip olası sağlık sorunlarından korunmasını sağlar. Eğer gidilecek bölge Uzak Doğu, Afrika gibi bir yer ise kişi doktoru ile görüşmeli, mutlaka gerekli aşıları olmalıdır.