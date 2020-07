Anne adaylarına uyarı!

Uzman Diyetisyen Işın Sayın, gebelik döneminde demir ihtiyacının arttığını belirterek, anne adaylarının et ürünleriyle birlikte bitkisel demir kaynağı olan gıdaları günlük tüketmelerini söyledi. Sayın, "Anne adayları limonu da sofranızdan eksik etmeyin" dedi.Uzman Diyetisyen Işın Sayın, gebelik dönemindeki kadınlara tavsiyelerde bulundu. Hamile kadınların demir ihtiyacını günlük alabilmesi gerektiğini söyleyen Sayın, “Et, karaciğer ve yumurtada bulunan demir, anne adaylarının en kolay kullanabileceği vitamindir. Günlük beslenmeye bu üç öge mutlaka eklenmeli. Çay ve kahve kontrollü tüketilmelidir. Aynı zamanda limonun bitkisel kaynaklı demirin kullanımı da çok önemlidir. Baklagillerle birlikte limonlu bir salata, zeytinyağlı yemeklerin üzerine bol limon öneriyoruz” dedi.



Pekmezin hamilelik diyabetini arttırdığını vurgulayan Uzman Diyetisyen Sayın, “Gebelikte asla, pekmez çeşitlerine dokunmayın. Boşuna şeker yüklenmeyin. Böylece gebelikte diyabet riskini durduk yerde tetiklemeyin. Bitkisel besinlerle vücuda alınan demir; yeşil bitkiler, üzüm, pekmez, kuru bakliyatlarda bulunur. Ancak kan yapımında kullanılamaz, yani hemoglobinin yapısına yerleşemez. Bu nedenle bitkisel demir, ‘hem olmayan demir” olarak anılır. Bu nedenle günlük beslenmede üzerine limon sıkılmış zeytinyağlı yemekler, yanında bol limonlu salata ile yenen bakliyatlar mutlaka günlük olarak sofraya gelmelidir” şeklinde konuştu.



Günde 2-3 bardaktan fazla çay, 1 fincandan fazla kahveye hayır” diyen Sayın, “Anne adaylarının demir kaybının en önemli sebebi gün içinde içilen kontrolsüz ve demli çaydır. Çok sevdiğimiz çay ve kahve hamilelikte daha risklidir. Çaydaki fitat ve teinler, kahvedeki kafein, demirin idrarla atılmasına neden oluyor. Çayı ıhlamur renginde olmak şartıyla günde 2-3 bardaktan fazla asla tüketmeyin. İçine limon dilimi attığınızda, C vitamini kendini feda eder, fitat ve teinlerle kendisi kucaklaşır ve idrarla atılır. Böylece demirin idrarla atılmasını engeller. Ancak kahvede, kafeinsiz olarak satılan ve bol sütlü tüketilecek kahveden başka seçeneğimiz yoktur. Gebelik döneminde kafeinsiz kahvede günde 1-2 tatlı kaşığını geçmemeniz önerilir” ifadelerini kullandı.



Kendisi de bir anne adayı olan Işın Sayın, dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı: “Önümüzde duran, ‘kan yapar’ denilen besin, bitkisel ise; o öğünde tükettiğiniz başka bir besine bol taze limon sıkın. Ispanağı yoğurtla bir araya getirmek yerine, kırmızı et, kıyma, yumurtayla pişirebilirsiniz. Yanında da limonlu besin tüketirsiniz. Böylece demir emilim oranını arttırmış olursunuz. Öğle ve akşam yemeklerinizin içinde kırmızı et bulunabilir veya porsiyon halinde et tüketilebilir. Ancak gün toplamında 1 kilogram yoğurt ve süt miktarının altında kalmaya çalışın, 750 gramın altına düşmemeye özen gösterin. Ara öğünlere süt, yoğurdun önemli bir kısmını kaydırarak, kalsiyum ve bitkisel demir etkileşimini azaltabilirsiniz. Dışarıda kırmızı et yerken sipariş edeceğiniz en güzel içecek/yiyecek hala ayran, yoğurttur. Kırmızı etteki hem demirdir, oldukça başarılı biçimde kana geçer. Sadece yemeğin üzerine çay ve kahveye çok dikkat edin.”