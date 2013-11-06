Anne karnında duyduklarını hatırlıyorlar!
Bilim adamları bebeklerin anne karnındayken duydukları melodileri hatırladıklarını açıkladı.
PLoS One isimli dergide yayınlanan bir araştırmaya göre bebekler anne karnındayken duydukları melodileri hafızalarına kaydediyorlar.
Hamileliğinin son aylarındaki 24 hamile üzerinde yapılan araştırmalarda 12 tanesine belli bir ninni dinletildi. Bilim adamları ninni çalınırken bebeklerin beyin aktivitelerini gözlemledi.
Doğum sonrasında aynı ninni dinletildiğinde bebeklerin beyinlerindeki aktivitenin daha güçlü olduğu görüldü.
Helsinki Üniversitesi'nden Eino Partanen, " Bebeklerin fetüs halindeyken belirli şeyleri öğrenebildiklerini önceki araştırmalarda görmüştük, ancak bu bilgileri ne süreyle hafızalarında tuttuklarını bilmiyorduk," dedi.
Uzmanlar bu araştırmaya dayanarak, anne karnında bebeklerin duyduğu gürültü benzeri kalitesiz seslerin kötü etkiler yaratabileceğine inanıyor. Bu nedenle hamilelerin yüksek frekanslı kalitesiz seslerden uzak durmaları öneriliyor.