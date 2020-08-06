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06.08.2020 - 10:48 |

Anne sütünün mucizevi etkisi

Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH Başhekimi Doç. Dr. Eser anne sütü ile beslenmenin yaşamın başlangıcındaki önemli bir fırsat olduğunu belirterek, "Bu mucizevi besinin bir ömür süren etkileri olduğu kanıtlanmıştır." dedi.

Anne sütünün mucizevi etkisi
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Yenidoğan döneminde anne sütü ile beslenmenin bebeğin kısa dönemdeki büyüme ve gelişmesine olduğu kadar, uzun dönemde hastalıklardan korunma, sağlıklı psikolojik ve zihinsel gelişime kadar pek çok önemli etkileri oluyor.

Günümüzde emzirmenin bebek için olduğu kadar anne için de hücresel yenilenme, bağışıklık sisteminin güçlenmesi, doğum sonrası dokuların eski haline dönmesi gibi birçok mucizevi etkileri olduğu gösterilmiştir.

Ayrıca emzirme ile doğum sonrası kanama, meme kanseri ve rahim kanseri oranının düştüğü bilimsel çalışmalarda kanıtlanmıştır.

Anne sütü bebeği lösemi, lenfoma gibi kanserlere karşı koruyor

Anne sütü, anneden bebeğe geçen antikorlarla bebeği enfeksiyonlardan koruyup bağışıklığını güçlendiriyor. Bunun yanı sıra içerdiği kök hücrelerle bebekte oluşan organ veya doku hasarlarının tamirinde de rol oynuyor.

Yapılan çalışmalar sonucu anne sütünde bulunan hücrelerin bebekte kanser hücrelerini tanıyıp yok ederek bebeği lösemi, lenfoma gibi kanserlere karşı koruduğu gösterilmiştir.

Ayrıca anne sütü alan bebeklerde, erişkin dönemde diyabet, hipertansiyon ve obezite gibi hastalıkların daha az görüldüğünün ortaya konulmasıyla bu mucizevi besinin bir ömür süren etkileri olduğu kanıtlanmıştır.

Anne sütü alma süresi ile dikkat eksikliği, hiperaktivite ve yeme sorunları gibi psikiyatrik sorunlarla ilişkisinin incelendiği çalışmalarda ruh sağlığının; genetik ve çevresel birçok faktörden etkilenmekle birlikte, anne sütüyle beslenme süresi ile doğru orantılı olarak iyileştiği gösterilmiştir.

Anne sütü ile beslenme yaşamın başlangıcındaki önemli bir fırsattır.

Bir yaşından sonra da anne sütü ile beslenmek çocuğun ruhsal ve fiziksel sağlığına önemli katkılar yapmaktadır.

Bebeğin yaşı ilerledikçe bebeğin ihtiyacına göre sütün içeriği de değişmektedir ve bu özellikte, bebeğin büyümesi ile değişen ihtiyaçları karşılayan bir mama henüz üretilmemiştir.

İlk 6 ay su dahi verilmeden sadece emzirme yeterli

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) ve birçok ülkenin sağlık bakanlığı önerilerine göre, ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi ve 6 aydan sonra uygun şekilde başlanan tamamlayıcı besinlerle birlikte emzirmeye en az iki yaşına kadar devam edilmesi gerekiyor.

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