'Anti-skinny' trendi neleri değiştirecek?

2020'de hepimizin giyeceği en büyük jean trendleri arasında skinny jeanlerin artık çok da yeri yok. Onun yerine, vintage esintili ve yıpranmış denimler; ve şu anda kişisel favorilerimizden biri olan 'boot-cut' ve flare kotları sık sık göreceğiz.

Vintage esintili jeanler; genellikle 70'leri yansıtıyor. 'Flare' adı olarak bilinen İspanyol paçaya sahip modeller; bilekte biten boot-cut jeanler ve yüksek beller; 2020'de bize 1970'leri yaşatacak.

Evrilen 'kuralsızlık kuralı' ise, bu noktada işimize yarayacak. Birkaç sene önce asla bir arada kullanmam dediğiniz parçaları tercih etmeye başlayacaksınız. Geçmiş yılların modasına uygun vücut hatlarını gösterme arzusu, yerini daha oversize ve rahat kesimlere bıraktı.

Bu kural denimlerinizi kombinlerken size çok sayıda alternatif sunmuş oluyor. Kazaklarınız, bol t-shirtleriniz ya da blazer ceketleriniz; hepsi bu yeni jean akımı sayesinde günlük kombininizin bir parçası haline geliyor.

Yeni trend ile beraber ayakkabılarınız da oldukça ön planda. Kombininizi daha sade tutarak; ilgi çekici bir ayakkabı ile tüm dikkatleri üzerinizde toplayabilirsiniz.