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17.02.2021 - 17:51 |

Antibiyotik Alerjisi Nedir, Neden Olur? Antibiyotik Alerjisi Belirtileri Nelerdir, Nasıl Tedavi Edilir?

Parazit ve bakteriler, enfeksiyona neden olur. Antibiyotik, enfeksiyonun yayılmasını önlemek için kullanılan ilaçların geneline verilen isimdir. Cinsel yolla bulaşan hastalıkların birçoğunda ve idrar yolu enfeksiyonlarında da antibiyotik kullanılır. Bazı hastaların bağışıklık sistemi bu ilaçlara karşı alerjik reaksiyon gösterebilir. Antibiyotik alerjisi nedir? Belirtileri, nedenleri ve tedavi yöntemleri nelerdir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Antibiyotik Alerjisi Nedir, Neden Olur? Antibiyotik Alerjisi Belirtileri Nelerdir, Nasıl Tedavi Edilir?
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Sadece uzman hekimlerin yazdığı antibiyotikler kullanılmalı, keyfi ilaç kullanımından kaçınılmalıdır. Özellikle antibiyotik gibi güçlü ilaçları rastgele kullanmak, birçok sağlık sorununa ve komplikasyona neden olabilir.

 Antibiyotik Alerjisi Nedir?

 Parazit ve bakterilerin dokulara ve organlara yayılmasını önlemek amacıyla üretilen ilaçlara antibiyotik denir. Bağışıklık sisteminin bu tür ilaçlara karşı gösterdiği reaksiyonlar ise antibiyotik alerjisi adı verilir.

 Hastaların yaklaşık %80'inde, ilk ilaç kullanımından sonra hafif belirtiler ortaya çıkar. Bazı hastalarda ise, antibiyotik kullanımı sona erdikten sonra ilk belirtiler görülür.

 Antibiyotik alerjisi ile ilacın yan etkileri birbirine karıştırılmamalıdır. İlacın yan etkileri kısa sürelidir. Alerji ile birlikte ortaya çıkan semptomların kaybolması içinse doktor müdahalesi şarttır.

 Antibiyotik Alerjisi Neden Olur?

 Küf ve yosun gibi organizmalardan elde edilen antibiyotiklerin bazılarında çeşitli kimyasallar da bulunur. Bağışıklık sistemi, antibiyotik ilaçların içerisinde yer alan etken maddeleri bir tehdit olarak algılar. Bunun sonucunda antibiyotik alerjisinin ilk belirtileri ortaya çıkar.

 Antibiyotik Alerjisi Belirtileri Nelerdir?

 1- Kaşıntı:

 Antibiyotik alerjisinin en yaygın görülen belirtilerinden biri, derinin pul pul dökülmesi ve kaşıntıdır. Cildin yüzeyinde sürekli kaşınmaktan dolayı kızarıklıklar oluşabilir.

 2- Görme bozuklukları:

 İlaca karşı alerjik reaksiyon gösteren bazı hastalarda, bulanık görme ve uzağı görememe gibi belirtiler ortaya çıkabilir.

 3- Baş dönmesi:

 Özellikle vücut direnci düşük olan kişilerde önce baş ağrısı, sonra baş dönmesi şikayetleri görülebilir.

 4- Boğazda yanma hissi:

  Antibiyotik alerjisinde görülen diğer belirtiler: Boğaz ağrısı, boğazda yanma hissi, yutkunurken, konuşurken zorlanma ve hırıltılı bir şekilde nefes alma.

 Antibiyotik Alerjisi Nasıl Tedavi Edilir?

 Antibiyotik alerjisi genellikle ilaçla tedavi edilir. Hafif belirtiler gösteren bazı hastaların, kullanmakta olduğu ilacı kesmesi, belirtilerin kaybolması için yeterlidir. Bazı vakalarda, hasta kontrol amaçlı birkaç gün boyunca doktor gözetiminde kalır.

 

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