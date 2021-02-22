Antioksidan Nedir, Faydaları Nelerdir? Antioksidan Besinler Nelerdir?

Antioksidan; vücut tarafından üretilen ve dışardan da alınabilen, sağlığın korunması ve bağışıklık sisteminin güçlenmesi için son derece önemli olan moleküllerdir.

Antioksidan Nedir?

Yaşayan canlıların bütünü sağlıklarını vücutta gerçekleşen kimyasal reaksiyonların sorunsuz şekilde oluşmasıyla korurlar. Yaşamı sürdürmek için gereken bu kimyasal reaksiyonların bütünü metabolizma adını alır. Kimyasal reaksiyonlar ise büyük veya küçük moleküllerin parçalanması veya bölünmesi şeklinde oluşurlar.

Vücuttaki serbest radikallerin ve dengesiz moleküllerin neden olduğu hücre zararlarını önleyen ve geciktiren kimyasal maddeler antioksidan adını alır. Antioksidanlar vücut tarafından üretilebildikleri gibi dışarıdan gıda olarak da alınabilirler. Özellikle bağışıklık sisteminin güçlenmesi ve hastalıklara karşı savaşılması açısından oldukça önemli olan antioksidanlar vücudu çevresel faktörlere karşı koruyucu bir etkiye sahiptirler.

Antioksidanın Faydaları Nelerdir?

Vücudu hastalıklardan koruyan ve vücut dengesini stabil halde tutan antioksidanların pek çok faydası vardır. Antioksidanlar;

Kalp ve damar sağlığının korunmasını sağlar. C vitamini gibi bazı antioksidanların yeterli alınması vücutta inme olması ihtimalini %50'ye düşürür.

Kanseri önler. Vücuttaki serbest radikaller kanser nedeni olabilirler. Antioksidanlar serbest moleküllere etki ederek kanserin önüne geçer.

Görme yetisini güçlendirir. Antioksidanların yeterli tüketimi yaşa bağlı gelişen göz hastalıkların oluşmasını geciktirir. C vitamini ve E vitamini gibi antioksidanlar katarakt gelişimini engeller. A vitamini körlüğün önüne geçer.

Bağışıklık sistemini güçlendirir. Yeterli meyve ve sebze tüketimi bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar. Özellikle A, C ve E vitaminleri bağışıklık sistemine çok iyi gelir.

Yaşlanmayı geciktirir. Serbest radikaller yaşlanma etkilerinin oluşmasına neden olurlar. Antioksidanlar bu radikalleri etkisiz hale getirerek yaşlanma belirtilerinin yavaşlamasını sağlarlar.

Bilişsel sağlığı güçlendirir. Hafızaya iyi gelir ve bunama riskini azaltır.

Karaciğer sağlığına iyi gelir. Antioksidanların karaciğer fonksiyonlarını normale çevirme özelliği vardır.

Böbreklere iyi gelir.

Vücut geliştirmede etkilidir.

İdrar yolu enfeksiyonlarını önler.

Sigara kullananlara faydalıdır.

Saç sağlığını artırır. Saçı güçlendirir.

Sivilce tedavisinde etkilidir. C vitamini aknelerle savaşırken E vitamini hücre yenilenmesine katkı sağlar.

Sperm kalitesini ve doğurganlık oranını artırıcı etkisi vardır.

Antioksidan Besinler Nelerdir?

Günlük hayatta tüketilen pek çok meyve ve sebze antioksidan içerir. Antioksidan içeren bazı besinler aşağıdaki gibidir:

Ceviz; mineral, sağlıklı yağ ve antioksidan bakımından zengindir. Kandaki kötü kolesterolün düşürülmesine yardımcı olur.

Çilek; kalp hastalığı riskini azaltır, kolesterol değerleri üzerinde sağlıklı etkiye sahiptir.

Yaban mersini en iyi antioksidan kaynaklarından biridir. Yaşa bağlı gelişen beyin fonksiyonlarında azalma durumlarının önüne geçer.

Bitter çikolata, kakao içeriği yükseldikçe antioksidan seviyesi de artar. Kandaki kötü kolesterolü düşürür, iyi kolesterolü yükseltir.

Enginar, antioksidan bakımından en zengin sebzelerdendir.

Lahana, en besleyici yeşilliklerdendir ve antioksidan bakımından son derece zengindir. Kırmızı lahana ise antioksidan bakımından beyaz lahanadan 2 kat daha fazla zengindir.

Fasulye, antioksidan oranı fazla olan sebzelerdendir.

Ahududu, iltihap ve ödem oluşumunun önüne geçer.





