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18.02.2021 - 14:52 |

Aort Diseksiyonu Nedir? Aort Diseksiyonunun Belirtileri Nelerdir, Tedavisi Nasıl Yapılır?

Aort diseksiyonu aort damarı ile ilgili olan bir hastalıktır. Son derecede tehlikeli ve diseksiyon sonucu hastayı ölüme kadar götürebilecek faktörler ortaya çıkmaktadır. Aort diseksiyonu mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Bundan dolayı aort diseksiyonu teşhisi konulan kişiler internetten de bu konu ile ilgili araştırma yapmaktadırlar. Peki, aort diseksiyonu nedir? Aort diseksiyonu belirtileri nelerdir? İşte aort diseksiyonu ile ilgili bütün bilinmeyen detaylar.

Aort Diseksiyonu Nedir? Aort Diseksiyonunun Belirtileri Nelerdir, Tedavisi Nasıl Yapılır?
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Aort diseksiyonu kısaca aort damarının yırtılması olarak bilinen bir hastalıktır. Hastalık seyrederken ve ilerlerken herhangi bir belirti vermez. Bundan dolayı tesadüfen farkedilen hastalıklardan olduğu için belirli risk faktörleri taşıyan kişilerin düzenli olarak kontrolden geçmesi son derecede önem teşkil eder. Bazı bağ doku hastalıkları aort diseksiyonuna sebebiyet verebilmektedir. 

 Aort Diseksiyonu Nedir?

 Aort diseksiyonu vücuttaki en büyük atar damarlardan olan aort damarını etkileyen bir hastalıktır. Aortta anevrizma meydana gelir ve bu anevrizma sonucunda aort damarı şişer. Belirli bir kapasiteye ulaştıktan sonra aort diseksiyonu yırtılır ve ölüm ile sonuçlanan faktörler doğar. Aort diseksiyonu aort anevrizması olarak da bilinmektedir. Aort diseksiyonu kısaca aort damarında anormal bir şekilde oluşan balonlaşmaya denilmektedir.

 Aort Diseksiyonunun Belirtileri Nelerdir?

 1) Bayılma

 Sık sık bayılmalar aort diseksiyonunun habercisi olabilmektedir. Bundan dolayı bayılma birincil olarak aort anevrizması belirtisi olarak bilinmektedir. Fakat her bayılma anevrizma ile karıştırılmamalıdır. Bunun tespitini yalnızca bir doktor yapabilir.

 2) Çarpıntı

 Kalp çarpıntısı birçok hastalığın habercisi olduğu gibi aort diseksiyonunun da belirtisi olabilmektedir. Eğer sıklıkla başlayan bir çarpıntı söz konusu ise aort diseksiyonundan şüphelenebilirsiniz.

 3) Halsizlik

 Bir Aort diseksiyonu belirtisi olarak bilinen halsizlik de herhangi bir nedene bağlı olmadan gerçekleşmektedir. Bu tip durumlarda hasta efor sarfetmese dahi halsizlik gözlemlenmektedir.

 4) Nefes Darlığı

 Aort diseksiyonunda bilinen belirtiler arasında nefes darlığı gelmektedir. Hasta özellikle gün içerisinde ve gece yatarken sürekli olarak bir nefes darlığı hisseder. Bundan dolayı nefesinin sanki yetmiyormuş gibi bir hisse kapılabilir.

 5) Terleme

 Terleme de en önemli Aort diseksiyonu belirtileri arasında yer alır. Terleme ile birlikte bazı semptomlar da birlikte eşllik edebilir.

 Aort Diseksiyonu Tedavisi Nasıl Yapılır?

 Aort diseksiyonu tedavisi ilaçla ya da cerrahi bir tedavi yöntemi gerçekleştirilir. Eğer aort anevrizması ilerlemişse bu durumda yalnızca cerrahi tedavi seçeneği uygulanır. Cerrahi tedavi ile birlikte hastanın aort damarı eski seviyesine getirilir. Risk teşkil etmeyecek aort anevrizması riski olanlar için de ilaçla tedavi yöntemi uygulanır. 

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