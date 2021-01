Apandisit Belirtileri Nelerdir? Apandisit Patlaması Nasıl Tedavi Edilir?

Apandisit, karın ağrısı, ateş veya sindirim bozukluğu gibi semptomlarla kendini gösterir. Teşhis koymak için doktor klinik muayenesini muayenelerle tamamlar.



Apandisit Belirtileri Nelerdir?



Genellikle apandisit biraz dağınık olan karın ağrısına neden olur, ancak çoğu sağ iliak fossa adı verilen bir bölge olan karnın sağ alt kısmında bulunur.

Bu acı, sürekli olarak ya da sakin dönemlerle serpiştirilmiş bölümler halinde gelişir.



Acı bir bükülme veya kramp gibidir. Apandisit belirtileri bir kişiden daha farklı ve zaman içinde değişebilir;

İlk ağrı semptomları genellikle göbeğin yakınındadır ve yavaş yavaş karnın sağ alt kısmına ilerler,

Ağrı genellikle 6 ila 12 saat içinde giderek daha da kötüleşir. Göbek ve kasık kemiği arasında, karnın sağ tarafında yer alır.

Bulantı, iştah kaybı, kusma

Apendikse yakın karın üzerine bastırıp aniden basıncı serbest bıraktığınızda ağrı daha da kötüleşir.

Öksürmek, yürümek gibi zorlanmak ve hatta nefes almak da ağrıyı daha da kötüleştirebilir.



Apandisitin en belirgin belirtileri şöyle sıralanabilir:

Mide bulantısı ya da kusma;

İştah kaybı;

Düşük ateş;

Kabızlık, ishal veya gaz;

Karında şişkinlik veya sertlik.

Küçük çocuklarda ağrı daha az lokalizedir. Yaşlı yetişkinlerde ağrı bazen daha az şiddetlidir. Bununla birlikte, karın hızla şişer ve sertleşir. Bu noktada tıbbi bir acil durumdur .



Peki, kimler daha fazla risk altında? Nöbet en sık 10 ile 30 yaşları arasında ortaya çıkar; erkekler kadınlardan biraz daha fazla risk altındadır.



Bükülme veya krampları andıran ağrının şiddeti ilk 24 saat içinde kademeli olarak artar. Bu ağrı genellikle güçlü ve süreklidir. Kişiyi bacakları bükülmüş halde durmaya zorlar. Ağrı, öksürük ve sağ uyluğun hareketleri ile artar.



Değişken Sindirim Semptomları Nelerdir?



En sık görülen sindirim belirtileri, vakaların% 50'sinde görülen iştahsızlık, mide bulantısıdır. Kusma, olağandışı kabızlık, vakaların üçte birinde ortaya çıkabilir. Dil beyaz bir örtü ile kaplanmış olabilir ve nefes bazen rahatsız edici olabilir.



Akut apandisit teşhisi ise; bu semptomların varlığında tıbbi konsültasyonla ortaya çıkar.

Doktor, tanıyı netleştirmek için klinik bir muayene yapar; idrar yolu enfeksiyonunu dışlamak için bir idrar ölçme çubuğu ile bu işlemi tamamlar. Enfeksiyon belirtilerini aramak için kan testleri yapar.



Öncelikle apandisitin bir organ olmadığını, vermiküler apendiksin ani iltihaplanması olduğunu unutmayın. Altta, karnın sağında bulunur.



Enflamasyon genellikle bir enfeksiyonla bağlantılıdır, ancak örneğin parazitlerin veya bir tümörün varlığı gibi daha nadir başka nedenler de vardır. Bununla birlikte, ağrı her zaman bu konumda hemen ortaya çıkmaz. Karnın sağ alt kısmına doğru az ya da çok hızlı bir şekilde inmeden önce göbek seviyesinde başlayabilir. Normalde ilk 24 saatte vurgulanır.



Şüphe durumunda, doktor semptomların gelişimini takip etmek, tanıyı netleştirmek ve gereksiz müdahalelerden kaçınmak için evde izleme veya hastaneye yatma önerebilir. Gerçekten de, diğer hastalıklar da ağrıya neden olabilir.



Apandisit Teşhisi Kimlerde Zor Yapılır?



Yaşa veya fizyolojik duruma bağlı olarak apandisit atipik olabilir ve başka biçimler alabilir.

Üç yaşın altındaki çocuklarda bazen uykusuzluk, huzursuzluk, ishal, iştahsızlık ve yüksek ateş belirgindir.



Yaşlılarda karın ağrısı genellikle daha az belirgin olduğu için apse aşamasında tanı konulabilir;

Hamile kadınlarda da tanı zorlaşabilir. Bu durumda ultrason tanıda çok önemli yardım sağlar.



Çocuklarda ve gençlerde apandisit genellikle göbek yakınında karın ağrısına neden olur. Bu ağrı sonunda daha şiddetli hale gelebilir ve çocuğunuzun karnının sağ alt tarafına doğru hareket edebilir.



Apandisit Patlaması Nasıl Tedavi Edilir?



Tedavi etmek için apendektomi ameliyatı kullanabilir. Bu prosedür sırasında, apandisit alınır. Apendiksiniz patladıysa, karın boşluğunuzu da temizler.



Her ameliyat gibi, apendektomiyle ilişkili bazı riskler vardır. Bununla birlikte, apendektomi riskleri, tedavi edilmeyen apandisit risklerinden daha azdır.



Apendiksiniz patladıysa ve çevresinde bir apse oluştuysa, apse bölgesine bir tüp yerleştirilerek apse boşaltılabilir. Apendektomi, enfeksiyonun kontrol altına alınmasından birkaç hafta sonra yapılabilir.



Akut apandisit, şiddetli ve ani bir apandisit vakasıdır. Semptomlar, seyrinde hızla gelişme eğilimindedir. Bir ila iki gündür.



Acil tıbbi tedavi gerektirir. Tedavi edilmezse, ekinizin yırtılmasına neden olabilir. Bu ciddi ve hatta ölümcül bir komplikasyon olabilir. Akut apandisit, kronik apandisitten daha yaygındır.



Apandisit Ameliyatından Sonra Nelere Dikkat Edilmeli?



Apendektomiden birkaç hafta veya apendiksiniz patlarsa daha uzun bir süre iyileşmeyi bekleyin. Vücudunuzun iyileşmesine yardımcı olmak için ilk başta yorucu faaliyetlerden kaçının. Apendektominiz laparoskopik olarak yapıldıysa, aktivitenizi üç ila beş gün arasında sınırlayın.



Açık apendektomi geçirdiyseniz, aktivitenizi 10 ila 14 gün arasında sınırlayın. Her zaman doktorunuza aktivitenizdeki sınırlamaları ve ameliyattan sonra normal aktivitelerinize ne zaman devam edebileceğinizi sorun.



Öksürdüğünüzde karnınızı destekleyin. Karnınızın üzerine bir yastık yerleştirin ve ağrıyı azaltmak için öksürmeden, gülmeden veya hareket etmeden önce baskı uygulayın.



Ağrı ilaçlarınız yardımcı olmuyorsa doktorunuzu arayın. Acı çekmek vücudunuza ekstra stres uygular ve iyileşme sürecini yavaşlatır. Ağrı kesici ilaçlarınıza rağmen hala ağrınız varsa, doktorunuzu arayın.

Vücudunuz iyileştikçe, kendinizi normalden daha uykulu hissedebilirsiniz. Sakin ol ve ihtiyacın olduğunda dinlenmeyi asla ihmal etme.



İşe veya okula dönmeyi doktorunuzla görüşün. Kendinizi iyi hissettiğinizde işe dönebilirsiniz. Çocuklar ameliyattan bir haftadan daha kısa bir süre sonra okula dönebilirler.



Spor aktiviteleri için daha fazla kontrollü davranmak gerekir. Doktorunuz ağrınızı kontrol etmenize yardımcı olacak ilaçlar yazacaktır. İlaçlarınızla birlikte kullanıldığında bazı tamamlayıcı ve alternatif tedaviler ağrıyı kontrol etmeye yardımcı olabilir.