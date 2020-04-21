Aptt Nedir? Aptt Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri
Kan testlerinde birçok bulguya bakılmaktadır. Kan testlerinde bakılan bulgulardan biri ise Aptt bulgusudur. Aktive parsiyel tromboplastin zamanının kısaltması olan Aptt nedir? Ve diğer tüm detayları sizler için hazırladık.
Aptt kandaki pıhtılaşmanın süresi ile ilgili bilgilerin alındığı bir testtir. Aptt özellikle kandaki pıhtılaşma bozuklukları gibi sorunlarda ve kan sulandırıcı olan bazı ilaçlarla yapılan tedavilerin takiplerinde kullanılır.
Aptt Nedir?
Pıhtılaşma bozukluklarında tanı konulabilmesi için Aptt testi uygulanmaktadır. Vücudun her yanı kılcal damar ağları ile kaplıdır. Kılcal damarlar boyunca herhangi bir yerlerinde oluşan yırtık ya da çatlak oluştuğunda kan pıhtılaşır ve damardaki çatlak ya da yırtığı tıkar. Aptt testi ise pıhtılaşama faktörlerinin
bazılarında oluşan eksiklik veya bozukluk olduğunu göstermektedir. Pıhtılaşma zamanını ölçen bir testtir. Herhangi bir cerrahi operasyon yapılacağı zaman uygulanan bir testtir. Kanama ile ilgili risklerin değerlendirildiği bir testtir.
Aptt Kaç Olmalı?
Herhangi sağlık sorunu bulunmayan bir kişinin Aptt testinin sonucu 26 – 35 saniyeler arasındadır. Aptt değerinin 100 saniyeyi geçmesi halinde vücutta kendiliğinden kanamalar oluşur. Aptt değerleri, hastanenin laboratuvarlarında kullanılan cihazlara göre ufak farklılıklar gösterebilmektedir. Aptt referans aralığı, laboratuvarlara göre birkaç saniye farklılık gösterebilmektedir.
Aptt Yüksekliği Belirtileri
Kadınların regl dönemlerinde çok miktarda şiddetli kanama olması
Ciltte oluşan kanamalar
Kanamaların geç durması
Diş etleri ve burun kanaması
Aptt Yüksekliği Nedir?
Aptt değerinin referans aralıklarındaki değerlerden daha fazla olması Aptt yüksekliğidir. Yüksek Aptt
değeri kanda pıhtılaşmanın bozukluğu anlamına gelmektedir.
Aptt Değeri Neden Yükselir?
Karaciğer sorunları
Doğum sırasında fazla kan kaybı oluşumu
Yetersiz beslenme
Lösemi
Kandaki faktör eksiklikleri
Hemofili hastalığı
Heparin tedavisinin kontrolü
Düşüklerin tekrarlanması
Aptt Değerinin Düşüklüğü Nedir?
Aptt değerinin referans aralıklarından daha düşük olması olarak ifade edilir.
Aptt Değerinin Düşük Olmasının Nedeni Nedir?
Doğum ve gebelik
Vücudun herhangi bir yerinde darbe alınması
Cerrahi müdahalelerin ardından
Kan zehirlenmeleri
Ani oluşan kanamalar
Kolon, yumurtalık ve pankreas kanserleri
Aptt Testinin Kullanım Yerleri
Karaciğer yetmezliklerinin araştırılması
K vitaminin yetersizlikleri
Hemofili taraması
Antikoagülanların yetersizlik durumlarının araştırılması
Pıhtılaşma faktörlerinde doğumsal eksikliklerin taraması
İntrensek koagülasyon sistemlerinin değerlendirilme durumu
Heparin gibi kan sulandırıcı ilaçların kullanıldığı tedavinin dozunun ayarlanabilmesi ve tedavinin takibi
Damar içindeki pıhtılaşmalar olarak biline ve oldukça ciddi tehlikeleri olan DIC hastalığının tanısının
konmasında kullanılır.
Eklem içi kanamaların kendiliğinden oluşması
Ameliyat gibi cerrahi işlemler ve çeşitli invaziv girişimlerin öncesinde
Çok sık tekrarlayan ve çok geç duran anormal şekilde gerçekleşmesi