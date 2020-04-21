Aptt Nedir? Aptt Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Aptt kandaki pıhtılaşmanın süresi ile ilgili bilgilerin alındığı bir testtir. Aptt özellikle kandaki pıhtılaşma bozuklukları gibi sorunlarda ve kan sulandırıcı olan bazı ilaçlarla yapılan tedavilerin takiplerinde kullanılır.

Aptt Nedir?

Pıhtılaşma bozukluklarında tanı konulabilmesi için Aptt testi uygulanmaktadır. Vücudun her yanı kılcal damar ağları ile kaplıdır. Kılcal damarlar boyunca herhangi bir yerlerinde oluşan yırtık ya da çatlak oluştuğunda kan pıhtılaşır ve damardaki çatlak ya da yırtığı tıkar. Aptt testi ise pıhtılaşama faktörlerinin

bazılarında oluşan eksiklik veya bozukluk olduğunu göstermektedir. Pıhtılaşma zamanını ölçen bir testtir. Herhangi bir cerrahi operasyon yapılacağı zaman uygulanan bir testtir. Kanama ile ilgili risklerin değerlendirildiği bir testtir.

Aptt Kaç Olmalı?

Herhangi sağlık sorunu bulunmayan bir kişinin Aptt testinin sonucu 26 – 35 saniyeler arasındadır. Aptt değerinin 100 saniyeyi geçmesi halinde vücutta kendiliğinden kanamalar oluşur. Aptt değerleri, hastanenin laboratuvarlarında kullanılan cihazlara göre ufak farklılıklar gösterebilmektedir. Aptt referans aralığı, laboratuvarlara göre birkaç saniye farklılık gösterebilmektedir.

Aptt Yüksekliği Belirtileri

Kadınların regl dönemlerinde çok miktarda şiddetli kanama olması

Ciltte oluşan kanamalar

Kanamaların geç durması

Diş etleri ve burun kanaması

Aptt Yüksekliği Nedir?

Aptt değerinin referans aralıklarındaki değerlerden daha fazla olması Aptt yüksekliğidir. Yüksek Aptt

değeri kanda pıhtılaşmanın bozukluğu anlamına gelmektedir.

Aptt Değeri Neden Yükselir?

Karaciğer sorunları

Doğum sırasında fazla kan kaybı oluşumu

Yetersiz beslenme

Lösemi

Kandaki faktör eksiklikleri

Hemofili hastalığı

Heparin tedavisinin kontrolü

Düşüklerin tekrarlanması

Aptt Değerinin Düşüklüğü Nedir?

Aptt değerinin referans aralıklarından daha düşük olması olarak ifade edilir.

Aptt Değerinin Düşük Olmasının Nedeni Nedir?

Doğum ve gebelik

Vücudun herhangi bir yerinde darbe alınması

Cerrahi müdahalelerin ardından

Kan zehirlenmeleri

Ani oluşan kanamalar

Kolon, yumurtalık ve pankreas kanserleri

Aptt Testinin Kullanım Yerleri

Karaciğer yetmezliklerinin araştırılması

K vitaminin yetersizlikleri

Hemofili taraması

Antikoagülanların yetersizlik durumlarının araştırılması

Pıhtılaşma faktörlerinde doğumsal eksikliklerin taraması

İntrensek koagülasyon sistemlerinin değerlendirilme durumu

Heparin gibi kan sulandırıcı ilaçların kullanıldığı tedavinin dozunun ayarlanabilmesi ve tedavinin takibi

Damar içindeki pıhtılaşmalar olarak biline ve oldukça ciddi tehlikeleri olan DIC hastalığının tanısının

konmasında kullanılır.

Eklem içi kanamaların kendiliğinden oluşması

Ameliyat gibi cerrahi işlemler ve çeşitli invaziv girişimlerin öncesinde

Çok sık tekrarlayan ve çok geç duran anormal şekilde gerçekleşmesi