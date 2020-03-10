Arabuluculuk nedir? Kimler arabulucu olabilir?

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu 2. Maddesi bendinde Arabuluculuk; sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması halinde çözüm önerisi de getirebilen, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyari olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

Herkes arabuluculuk yapamaz. Arabulucu olabilmek için gerekli şartlara sahip olmak gerekir. Bu şartlar kanunda şu şekilde sayılmıştır; Türk vatandaşı olmak, Hukuk Fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, kasten işlenmiş bir suçtan mahkûm olmamak, mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip olmak, arabuluculuk eğitimini tamamlamak şartlarına haiz olmaları gerekmektedir.

Bu şartları taşıyan kişiler Arabuluculuk sınavında başarı göstermeleri halinde Arabuluculuk siciline kaydolarak arabuluculuk yapabilirler. Sadece Adalet Bakanlığı tarafından tutulan arabuluculuk listesine kayıtlı kişiler arabuluculuk faaliyeti yürütebilmektedir.

Arabuluculuk etkinlik alanı günden güne genişlemektedir. İhtiyari arabuluculuk, dava şartı olan arabuluculuk, iş hukukundan doğan davalardan sonra Ticaret hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklara da uygulanmaya başlanmıştır. Arabuluculuğun faaliyet alanı daha da genişleyecektir.

Arabuluculuk başvurusu; karşı tarafın ikamet adresinin veya iş yerinin bulunduğu yer Adalet Sarayı içerisinde yer alan Arabuluculuk bürolarına yapılır.

Arabuluculuk bürosu bulunmayan yerlerde arabulucu sıfatı ile görevlendirilen Sulh Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri müdürlüğüne başvuru yapılabilir.