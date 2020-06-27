Ardıç Ağacı Özellikleri Nelerdir, Nasıl Yetiştirilir?

Siyah ya da kırmızı renkli olan ardıç meyvesi ile ünlü olan ardıç ağacının inanılmaz faydası bulunur. Fakat bazı ardıç türlerinin meyveleri zehirli olduğu için dikkat edilmelidir. Servigiller ailesinin bir üyesidir. Türkiye’de 8 farklı çeşidi yetişmektedir.



Ardıç Ağacı Özellikleri

Ardıç ağaçları yetiştikleri ortama göre; gri, sarı, pembe renklerde de olabilmektedir. Dişi ve erkek olarak ikiye ayrılırlar.

İğne yapraklı olan bir ağaçtır. Kozalaklı olan ağaçlar dişi olan ardıçlardır ve belirli dönemlerde tohumlarını dökerler.

Kozalaklar yakılarak ısınma sağlanabilir.

Geniş bir yetişme alanı bulunur ve yetiştiği alanlara göre çalı formunda kısa boylu olabileceği gibi büyük geniş bir ağaç formunda da olabilir. Kurak yerde çalı gibi olurken sulak yerde ağaç formuna bürünür.

Bazı türleri zehirlidir.

Kış aylarında yaprak dökmez.

Ardıç Ağacı Nasıl Yetiştirilir?



Ardıç ağaçlarını filizlendirmek çok kolaydır. Öyle ki birçok yerde kendi kendine çimlenip yetişmişlerdir. Fakat üremeye devam edebilmesi için bir canlıya ihtiyacı vardır. İhtiyacı olan canlı ise ardıç kuşudur. Ardıç kuşları, ardıç ağaçlarından besinlerini alır ve sindirdikten sonra katı bir atık şeklinde dışarı atar. Bu şekilde toprağa düşen tohumlar filizlenerek çoğalırlar. Ardıç kuşu ismini ardıç ağacından almıştır.



Ardıçlar çelik aşı, tohum ve aşı yöntemleri ile üretilir. Sonbaharda olgunlaşmış ola tohumlar toplanır. Toplanan tohumlar yarım saat sülfürik asit içinde bekletilir. Ardından 4 ay katlamaya bırakılır. Tohumun çimlenebilmesi için 16 derece üzerine sıcaklığın çıkmaması gerekir.



Tohumların genellikle yarısı çimlenebilir haldedir. Çimlenen tohum torağa ekilerek büyütülür.

Çelik aşı yönteminde; 15 cm uzunluğa sahip bir yıllı sürgünler kullanılır. Yatık olarak büyüyenler dik olarak büyüyenlere göre daha kolay köklenir. Nisan veya ekim ayında çelikler alınır. Çelikler bir kısmı kum olan iki kısmı torf olan karışım içine kolayca dikilebilir.



Aşı yönteminde ise kurşun kalem kalınlığında anaçlar seçilir. Aşılama yöntemi olarak yan aşı ya da yandan kertikli aşı kullanılır. Aşı yapıldıktan sonra ise bitkiler güneşten etkilenmesi diye mutlaka gölgeleme yapılmalıdır. Doğada oldukça kolay yetişen ardıç, bir insan elinde bu yöntemler ile daha zor şekilde yetişir.