Yaşam

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerPüf Noktası Haberleri Ardıç Ağacı Özellikleri Nelerdir, Nasıl Yetiştirilir?
27.06.2020 - 23:42 |

Ardıç Ağacı Özellikleri Nelerdir, Nasıl Yetiştirilir?

Türkiye’de birçok yerde ardıç ağacı ile karşılaşılabilir. Meyvesinin çok fazla faydalı olması ile bilinen bir ağaç türüdür. Yetiştiği bölgeye göre hem çalı formunda hem de büyük ağaç formunda olabilir. Ardıç ağaçları sevilen ağaç türlerinden biridir. Ardıç ağacının özellikleri nedir? Ardıç ağacı nasıl yetiştirilir? İşte, ardıç ağacı ve yetiştirilmesi ile ilgili detaylar.

Ardıç Ağacı Özellikleri Nelerdir, Nasıl Yetiştirilir?
ABONE OL

Siyah ya da kırmızı renkli olan ardıç meyvesi ile ünlü olan ardıç ağacının inanılmaz faydası bulunur. Fakat bazı ardıç türlerinin meyveleri zehirli olduğu için dikkat edilmelidir. Servigiller ailesinin bir üyesidir. Türkiye’de 8 farklı çeşidi yetişmektedir.

Ardıç Ağacı Özellikleri

Ardıç ağaçları yetiştikleri ortama göre; gri, sarı, pembe renklerde de olabilmektedir. Dişi ve erkek olarak ikiye ayrılırlar.

İğne yapraklı olan bir ağaçtır. Kozalaklı olan ağaçlar dişi olan ardıçlardır ve belirli dönemlerde tohumlarını dökerler.

Kozalaklar yakılarak ısınma sağlanabilir.

Geniş bir yetişme alanı bulunur ve yetiştiği alanlara göre çalı formunda kısa boylu olabileceği gibi büyük geniş bir ağaç formunda da olabilir. Kurak yerde çalı gibi olurken sulak yerde ağaç formuna bürünür.

Bazı türleri zehirlidir.

Kış aylarında yaprak dökmez.

Ardıç Ağacı Nasıl Yetiştirilir?

Ardıç ağaçlarını filizlendirmek çok kolaydır. Öyle ki birçok yerde kendi kendine çimlenip yetişmişlerdir. Fakat üremeye devam edebilmesi için bir canlıya ihtiyacı vardır. İhtiyacı olan canlı ise ardıç kuşudur. Ardıç kuşları, ardıç ağaçlarından besinlerini alır ve sindirdikten sonra katı bir atık şeklinde dışarı atar. Bu şekilde toprağa düşen tohumlar filizlenerek çoğalırlar. Ardıç kuşu ismini ardıç ağacından almıştır.

Ardıçlar çelik aşı, tohum ve aşı yöntemleri ile üretilir. Sonbaharda olgunlaşmış ola tohumlar toplanır. Toplanan tohumlar yarım saat sülfürik asit içinde bekletilir. Ardından 4 ay katlamaya bırakılır. Tohumun çimlenebilmesi için 16 derece üzerine sıcaklığın çıkmaması gerekir.

Tohumların genellikle yarısı çimlenebilir haldedir. Çimlenen tohum torağa ekilerek büyütülür.
Çelik aşı yönteminde; 15 cm uzunluğa sahip bir yıllı sürgünler kullanılır. Yatık olarak büyüyenler dik olarak büyüyenlere göre daha kolay köklenir. Nisan veya ekim ayında çelikler alınır. Çelikler bir kısmı kum olan iki kısmı torf olan karışım içine kolayca dikilebilir.

Aşı yönteminde ise kurşun kalem kalınlığında anaçlar seçilir. Aşılama yöntemi olarak yan aşı ya da yandan kertikli aşı kullanılır. Aşı yapıldıktan sonra ise bitkiler güneşten etkilenmesi diye mutlaka gölgeleme yapılmalıdır. Doğada oldukça kolay yetişen ardıç, bir insan elinde bu yöntemler ile daha zor şekilde yetişir.

 

 

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Ay bugün Başak’ta ilerliyor. Zaman alabilecek işlere ve uğraşlara daha çok dikkat etmelisiniz. Aynı zamanda sağlık ve hizmet konuları da oyalayıcı olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sevdiklerinizle ilgili konularda daha hevesli ve girişken olabilirsiniz. Aşkta heyecan ve yeniliklere daha açıksınız, hayatın olumlu yönlerine odaklanabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ailenizle ya da toprağa ait konularda yenilikler gündeme gelebilir. Ailevi konularda daha atılgan ve mücadeleci olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yakın çevrenizde çok daha aktifsiniz ve sürekli hareket halinde olabilirsiniz. Ancak sözlerinizde daha dengeli olmaya da gayret etmelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün elinizdeki birikimleri değerlendirmek için aktif bir uğraş içinde olabilirsiniz. Aynı zamanda yeni kazanç yollarını ortaya çıkması da mümkün. Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün burcunuzda ilerleyen Ay sayesinde daha atılımcı ve cesursunuz. Ancak ailenizi ve sevdiklerinizi ilgilendiren konularla da ilgilenmeniz gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün düşüncelerinizde ve sözlerinizde aceleci olmamaya bakın. Kimi zaman geçmişten kaynaklanan konular yüzünden uğraşmak zorunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün arkadaşlıklar ve sosyal konular için yeni nedenler bulabilirsiniz. Hedeflerinize daha pozitif bakabileceğiniz, kendinize güvenebileceğiniz bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hafta sonu olmasına karşın çok daha hareketli ve girişken olabileceğiniz bir gündesiniz. Herkesin dikkatini çekebileceği adımlar atabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinize güveniniz daha yüksek ve olaylara daha olumlu bakabilirsiniz. Uzaklar ve yolculuklar da dikkat çekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün biraz daha sakin düşünmek ve endişelerden uzak durmak gerekiyor. Psikolojik açıdan kendinizi daha fazla stres altında hissedebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ilişkilerinizde ve evlilikte daha düşünceli olabilirsiniz. Karşınızdakilerden beklentileriniz sizi daha hassas bir duruma sokabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Pınar Karahan
Pınar KarahanKlasiklere sığındık
Esra Ertuğrul
Esra ErtuğrulBebekler içinKrep
Veteriner Hande Mutlu
Veteriner Hande MutluBen bir kediyim
Oğuz Kara
Oğuz KaraÖnlemek ödemekten ucuzdur!
Aslıhan Değerli Aytoğan
Aslıhan Değerli AytoğanErgenlik döneminde sınav kaygısının nedenleri
Prof. Dr. Selçuk İnanlı
Prof. Dr. Selçuk İnanlıErkekler için yapılan rinoplasti farklı mıdır?
Dyt Mahir Tekgöz
Dyt Mahir TekgözBölgesel zayıflama hayal değil
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluKendimize uyanmak
Turhan Güldaş
Turhan GüldaşYeni trend sağlıklı yaşam
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun Aka Karın germe
En Çok İzlenen Videolar
Yumurtasız Kek TarifiYumurtasız Kek Tarifi
Hünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi TarifiHünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi Tarifi
Acem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav TarifiAcem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav Tarifi
Kadınların Elinden en doğal ürünlerKadınların Elinden en doğal ürünler

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ardıç Ağacı Özellikleri Nelerdir, Nasıl Yetiştirilir?

Ardıç Ağacı Özellikleri Nelerdir, Nasıl Yetiştirilir?

Ihlamur Ağacı Özellikleri Nelerdir, Nasıl Yetiştirilir?

Ihlamur Ağacı Özellikleri Nelerdir, Nasıl Yetiştirilir?

Zeytin Ağacı Özellikleri Nelerdir, Nasıl Yetiştirilir?

Zeytin Ağacı Özellikleri Nelerdir, Nasıl Yetiştirilir?

Portakal Ağacı Özellikleri Nelerdir, Nasıl Yetiştirilir?

Portakal Ağacı Özellikleri Nelerdir, Nasıl Yetiştirilir?

Sıradaki Haber