Argan yağı saçınızda nasıl kullanılır?

Argan yağı nedir?

Argan yağı Fas'taki argan ağacından elde ediliyor. Argan yağı, sadece antioksidanlarla dolu olan bir bakım yağı değil. Aynı zamanda dünyadaki en pahalı yemeklik yağ!

Argan yağının saç bakım ürünlerinde popüler bir bileşen haline gelmesinin nedeni, telleri nemli ve parlak görünmesine yardımcı olma yeteneğidir.

Argan yağı kullanmak cilt hidrasyon seviyelerini iyileştirir ve cilt bariyerinin güçlenmesine yardımcı olur.

Argan yağının saça faydası nedir?

Öyleyse, argan yağının saç için faydaları nedir? Argan yağı saçları nemlendirmeye ve hidrofobik tutmaya yardımcı olması nedeniyle saç bakım bileşeni olarak popüler hale geldi. Argan yağını şampuan, saç kremi, saç maskeleri ve saç serumu ve yağlar gibi durulanmayan saç ürünlerinde bulabilirsiniz.

Saç lifini yumuşatmaya yatkın bir bileşen olduğu için, genellikle kabarmayı yönetmeyi amaçlayan saç bakım ürünlerinde kullanılır. Kıvırcık saçlarınız varsa, normal rutininize argan yağı ile formüle edilmiş saç bakım ürünleri ekleyebilirsiniz.