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12.11.2020 - 13:47 |

Armutun Faydaları Nelerdir? Armut Sirkesi Ve Pekmezi Neye İyi Gelir?

Armut, lif bakımından en zengin yiyecekler arasında yer alır. Aynı zamanda büyükten küçüğe pek çok kişinin sevdiği bir meyve olan armut, şeker hastaları için şekeri dengeleyici özelliği nedeni ile en çok tavsiye edilen besinler arasında yer alıyor. Armut tüketilmesinin vücuda faydaları nelerdir? Hangi hastalıklara iyi gelir? Sizler için derledik.

Armutun Faydaları Nelerdir? Armut Sirkesi Ve Pekmezi Neye İyi Gelir?
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Armut, A, B,C vitaminleri ve lif bakımından oldukça zengin bir besindir. Vücudun şeker oranını dengelediği ve vücuda faydalı olduğu için doktorlar tarafından diyet hastalarına sıkça tavsiye edilir.

Armudun Faydaları Nelerdir?

Vücudun şeker oranını dengede tutar.

Lif bakımından zengin olduğu için kilo vermeye yardımcı olur.

Son dönemde artış gösteren göğüs kanserinin önlenmesine yardımcı olur.

Kalp rahatsızlıklarının önlenmesi için hastanın armut yemesi önerilir.

Armut, tıkanık damarların açılmasına yardımcı olur. Bu sayede kalp rahatsızlıklarının önlenmesi sağlanır.

İçinde B vitamini ve bakır bulunduğu için yorgunluğu en minimum seviyeye indirir.

Uyku düzeninin sağlanmasına yardımcı olur.

Armut doğal enerji kaynaklarından biridir. Haftada 3 kere tüketilmesi enerji alını için oldukça önemlidir.

Kabızlığa iyi gelir. Sindirim sistemini düzenler.

Doğal bir ateş düşürücüdür.

Armudun Hangi Hastalıklara Karşı Önleyicidir?

Yapılan araştırmalar sonucunda armudun göğüs kanserinden koruduğu tespit edilmiştir.

Sindirim sistemi hastalıklarına iyi gelir.

Yoğun lif içeren yapısı sayesinde kilo vermeye yardımcı olur ve obezite ile mücadelede etkilidir.

İçinde bulunan şeker, vücudun şeker dengesinin korunmasına yardımcı olur.

Armut Nasıl Tüketilir?

Armut çok yararlı bir meyvedir ve hamileler tarafından da haftada üç kere tüketilebilir.

Bebeklere püre armut verirken armudu püre haline getirmeniz gerekir. Fakat bebeğinize armut vermeden önce kesinlikle uzman görüşü almanız gerekir.

Armut, çok yararlı bir meyve olduğu için genellikle çiğ olarak tüketilmesi önerilir.

Armut haftada en çok 3 defa tüketilmelidir. Fazla tüketimlerde mideyi tahriş edebilir ve ishale neden olabilir.

Armut Sirkesi ve Pekmezi Neye İyi Gelir?

Böbreklerin düzenli olarak çalışmasını sağlar.

İdrarı bollaştırır ve yüksek tansiyonun düşürülmesini sağlar.

Böbrekte bulunan taş ve kumun düşürülmesinde oldukça etkilidir.

Kanı temizleyerek salgı bezlerinin sağlıklı çalışmasını sağlar.

Kansızlığın önlenmesine yardımcı olur.

Kabızlığı giderir.

Şekerin düşürülmesine yardımcı olur.

Sinirleri yatıştırır ve sakinleştirici özelliği vardır.

Obezitenin önlenmesine yardımcı olur ve zayıflamayı kolaylaştırır.

Kireçleme, romatizma ve nikis tedavisinde oldukça etkilidir.

Hamilelerin susuzluğunu giderir.

Tükürük salgılarının daha hızlı çalışmasını sağlar.

Armudun Özellikleri Nelerdir?

Armudun kabuğu meyvesinden daha faydalıdır.

İltihap önleyici özelliği vardır.

Armut C vitamini deposudur.

Kanın pıhtılaşmasını önler ve damar tıkanıklığı oluşumunu erteler.

Armut, K vitamini içerir ve kemiklerin güçlendirilmesine yardımcı olur.

Armudun içeriğinde bulunan bileşenler, maluma dejenerasyonunu ve kanseri önler.

Erken yaşlanmayı önler.

Armudun Zararları Nelerdir?

Armudun fazla tüketimi vücuda zarar verebilir.

Armudun tansiyon düşürücü etkisi olduğu için düşük tansiyonu olan kişilerin tansiyonunu daha da düşürebilir. Bu nedenle düşük tansiyonlu kişilerin armudu az tüketmesi önerilir.

Armut, çok tüketildiği zaman içeriğinde bulunan lifler nedeni ile sindirim sistemini yorabilir ve ishale neden olabilir.

Hamilelerin de armudu aşırıya kaçmadan tüketmesi, hem anne hem de bebeğin sağlığı açısından oldukça önemlidir.

Armudun Besin Değerleri Nedir?

100 gram armut baz alınarak hazırlanan besin değeri tablosu şu şekildedir;

Kalori (kcal): 57

Kolesterol: 0 mg

Toplam yağ: 0,1 g

Potasyum: 116 mg

Sodyum: 1 mg

Diyet lifi: 3,1 g

Karbonhidrat: 15 g

Şeker: 10 g

C vitamini: 4,3 mg

A vitamini: 25 IU

D vitamini: 0 IU

Demir: 0,2 mg

Kalsiyum: 9 mg

 

 

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