Arpacık neden çıkar, nasıl geçer? - Arpacığı geçirmenin en hızlı yolu

Gözde arpacık çıkması, çok sık karşılaşılan sorunlar arasında yer alıyor. Arpacık, genellikle çok önemli bir rahatsızlık değildir ve nadiren cerrahi girişim uygulanır. Arpacık tam iyileşmeyip "şalazyon“ denen yağ kistine dönüşürse operasyona gerek duyulur.

Arpacık nedir?

Arpacık göz kapaklarında olan yağ bezelerinin şişmesi ve orada yara meydana getirmesi durumudur. Göz kapaklarında yer alan yağ bezeleri, gözün yüzeyini kaplayan sebum oluştururlar. Bunlar da yağ bezleridir ancak kirpiklerle bağlantılı değillerdir; gözkapağının arka yüzüne açılırlar. Burada oluşan bir tıkanıklık ve enfeksiyon da iç arpacığa neden olur.

Gözde arpacık neden çıkar?

Arpacık çıkmasına yol açan sebepler şöyle sıralanabilir:

Yağ bezlerindeki tıkanma

Bu nedenlerin en başında göz kapaklarında meydana gelen yağ bezlerindeki tıkanmadır. Bu tıkanma kandaki yağ oranı fazla olan kişilerde, daha fazla meydana gelmektedir.

Bağışıklık sistemi

Gözde çıkan arpacığın bir diğer nedeni ise, bağışıklık sisteminin zayıf düşmesi durumudur. Bağışıklık sisteminin zayıf düştüğü zamanlarda gözde arpacık, dudakta ve ağız kenarlarında uçuk meydana gelebilir.

Makyaj temizlemeden uyumak

Arpacığın bir diğer nedeni arasında da makyaj malzemeleri vardır. Başkasına ait olan göz kalemlerini veya herhangi bir makyaj malzemesini kullanmak arpacığa sebep olabilir. Aynı zamanda makyajın iyi bir şekilde temizlenmemesi arpacığa neden olan bir diğer etkendir.

Yağlı yiyecekler tüketmek

Çok fazla abur cubur ve yağlı yiyecekler tüketmek de arpacığa neden olabilir.

Stres

Stres cilt hastalıklara davetiye çıkartan en önemli nedendir. Dolayısıyla stres ve olumsuz yaşam koşulları arpacığa sebebiyet verebilmektedir.

Kronik arpacık nedir?



Arpacık belirli aralıklarla çıkmaya başladığında kronikleşmesi sorunu akılları kurcalayabilir. Eğer arpacığınız iyileşiyor ve en az 2 ay sonra tekrar ediyorsa kronikleşmiş arpacık sorunu meydana gelmiş olabilir.

Bu durum için muhakkak uzman bir doktora danışılması gerekir. Uzmana danışıldığı takdirde gerekli müdahale ve tedaviler yapılacaktır.

Arpacık meydana geldiği andan itibaren kişiyi rahatsız etmeye başlar ve kötü bir görüntünün oluşmasına neden olur. İki göz kapağınız birbirine değdiği andan itibaren acı hissetmeye başladıysanız muhtemelen arpacık çıkmaya hazırlanıyor demektir. Arpacık kendini göstermeden gerekli önlemleri alırsanız işiniz daha kolay olacaktır.

Arpacık tedavisi nasıl olur?

Sıcak pansuman, antibiyotikli damla/jel ve haplar kullanılır. Göz kapağına günde 3 defa, 10’ar dakika sıcak pansuman uygulanır.

Arpacık ne kadar sürede geçer?

Arpacık; sıcak pansuman ve ilaç ile çoğu kez 1 hafta içinde geçer. Sıcak pansumana arpacık geçene dek veya geçmememesi halinde ısrarla 1-1.5 ay devam edilmelidir.

Arpacık nasıl geçer? Arpacığın çıkması nasıl engellenir?

Arpacığın çıkmaya başladığını hissettiğinizde size vereceğimiz kolay bir yöntemle arpacığın çıkmasını engelleyebilirsiniz.

Sıcak su yöntemi

Gözünüze sıcak suya batırılmış bez ile kompres yaparsanız arpacık çıkmadan engellemiş olursunuz.

Beslenme

Arpacık genellikle bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla ortaya çıktığı için demir ve vitamin yönünden zengin olan gıdalardan beslenin. Sebze ağırlıklı ve antibiyotik içeren sebzeler iyi gelecektir. Sarımsak yemek de arpacığı hızlı bir şekilde geçirir.

Papatya çayı

İyice demlenmiş papatya çayını gözünüze tonik gibi uygulayarak da arpacıktan kısa sürede kurtulabilirsiniz.

Patates yöntemi

Patatesin içerisinde bulunan nişasta ve çeşitli mineraller arpacığın kısa süre içerisinde yok olmasını sağlayacaktır. Patatesi ortadan ikiye bölüp belirli aralıklarla göze uygulamak arpacığa iyi gelecektir.

Sarımsak yöntemi

Arpacık tedavisinde sarımsağı yemenizin yanında, arpacık çıkan bölgeye de uygulayabilirsiniz. Sarımsağın içerisinde yer alan antibiyotik kısa süre içerisinde derdinize çare olacaktır. Sarımsağı rendeleyip arpacık çıkan bölgede belirli aralıklarla bekletmek tedaviden olumlu cevap almanızı sağlayabilir.

Poşet çay yöntemi

Arpacığı poşet çay yöntemi ile de hızlı bir şekilde tedavi edebilirsiniz. Demlenmiş ve ılınmış poşet çayı gözünüzde bekleterek arpacığı geçirebilirsiniz.

Arpacık sıkılır mı?

İçini boşaltmak için arpacığı sıkmaya veya patlatmaya kalkışmayın. Bu durumda enfeksiyon yayılabilir ve gözünüzde kalıcı hasara neden olabilir.

Eğer görüşünüzde değişiklik veya çift görme, “ışık halkası” (nesnelerin etrafında parlak alanlar) veya akıntı miktarında veya türünde değişiklik gibi bir durum olursa hemen doktora başvurun. Bunlar daha ciddi bir sorunun işareti olabilir.

Arpacıktan korunmak için neler yapmak gerekir?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, arpacık sürekli meydana gelen bir hastalık değildir ancak sürekli olarak arpacık çıkması ya hastalığınızın kronikleştiğini ya da bağışıklık sisteminizin çökmeye başladığını gösterebilir.

Bu nedenle arpacık sürekli çıkmaya başladıysa bir uzmana danışmanız gerekebilir.

Aynı zamanda arpacık hastalığından korunmak için belirli önlemlerde alınabilir. İşte bu önlemler:

Arpacıktan korunmanın yolları nelerdir?

-Makyaj temizliğine önem verilmelidir.

-Başkasına ait göz makyaj malzemeleri kullanılmamalıdır.

-Yüz temizliğini mümkün olduğunca sık yapmak gerekir.

-Kirli bez veya havluyla yüz kurulanmamalıdır.

-Cilt tipine uygun yüz yıkama jelleri kullanılmalıdır.

-Arpacık meydana geldiğinde göz hastalıkları, alerjiler ya da cilt rahatsızlıklara doktora başvurularak öğrenilmeli ve tedavisi yapılmalıdır.