Arpacık Nedir, Neden Olur? Göz Kapağının İçinde Çıkan Beyaz Nokta (Arpacık) Nasıl Tedavi Edilir?

Arpacık, gözlerde belirli nedenlerden dolayı oluşan bir rahatsızlıktır.

Arpacık Nedir? Neden Olur?

Arpacık hastalığı göz bezlerinde oluşan ve çok popüler olan enfeksiyonlar arasında yer alıyor. Cilt üzerinden dışarıya doğru şişlik ve kızarıklık oluşması arpacığın sebepleri arasında yer alıyor. Arpacık hastalığı göz kapaklarının uç kısımlarında yer alan meibomian bezlerinin tutulmasıyla oluşuyor. Oluşum yeri bazı durumlarda değişiklik gösterebiliyor. Kirpiğin dışarısında veya göz kapağının alt kısmında oluşabiliyor. Arpacık 1-2 gün geçmesiyle cilt yüzeyinde kendini daha fazla belli ediyor. Bu aşamalarda tedavi sürecinin başlaması, arpacığın daha fazla kötüye gitmeden iyileştirilmesini sağlıyor. Arpacık göz şeklini hızlı bir şekilde değiştirebiliyor. Gözlerde yaşanan bu durum, gözlerin görmesini engelleyebiliyor.

Her insanda görülen arpacık türü değişiklik gösterebiliyor. Her arpacığın yapısı farklıdır. Gözlerde etkisini gösteren arpacık, kişilerde kaşıntı ve şişlik yaşanmasına neden oluyor. Gözlerin bu duruma gelmesi görme sorununu da beraberinde getiriyor. Gözün üst kısmının çizilmesini önleyen bir yağlı yapı bulunuyor. Bu yağlı yapının salgılanmasını sağlayan bezlerin tıkanması durumunda ortaya arpacık çıkıyor. Arpacık gözlerde kendini belli belirtilerle göstermeye başlar. Bu durumlarda hastaneye gidilmesi arpacığın daha büyük hasarlar vermesini engelleyecektir.

Göz Kapağının İçinde Çıkan Beyaz Nokta (Arpacık) Nasıl Tedavi Edilir?

Gözlerde görülen arpacık sorununun nasıl tedavi edileceği de merak edilen bir konu oluyor. Bu sorunu kısa süre içinde çözmek isteyen insanlar, ne yapacağı konusunda araştırmalar yapıyor. Arpacığın hızlı bir şekilde iyileşmesi için göz hijyeninin iyi yapılması gerekiyor. Göz temizliği arpacık sorunu için önemli bir etkendir.

Uzman doktorlar vereceği damla ve kremlerle bu durumun kısa süre içinde giderilmesini sağlar. Tedavi olarak genellikle krem veya damla tercih edilir. Bunun yanında gözlerin temiz tutulması da, arpacığın kısa sürede kaybolmasını sağlar.