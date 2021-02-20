Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Arpacık Nedir, Neden Olur? Göz Kapağının İçinde Çıkan Beyaz Nokta (Arpacık) Nasıl Tedavi Edilir?
20.02.2021 - 18:18 |

Arpacık Nedir, Neden Olur? Göz Kapağının İçinde Çıkan Beyaz Nokta (Arpacık) Nasıl Tedavi Edilir?

Göz hastalıkları arasında dikkat çeken bazı hastalıklar bulunuyor. Bu hastalıklar arasında arpacık da bulunuyor. Arpacığın neden olduğu ve kimlerde görüldüğü merak edilen bir konudur. Arpacık herkesin yaşayabileceği bir göz hastalığıdır. Arpacık nedir, neden olur? Göz kapağının içinde çıkan beyaz nokta (arpacık) nasıl tedavi edilir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Arpacık Nedir, Neden Olur? Göz Kapağının İçinde Çıkan Beyaz Nokta (Arpacık) Nasıl Tedavi Edilir?
ABONE OL

Arpacık, gözlerde belirli nedenlerden dolayı oluşan bir rahatsızlıktır.

 Arpacık Nedir? Neden Olur?

 Arpacık hastalığı göz bezlerinde oluşan ve çok popüler olan enfeksiyonlar arasında yer alıyor. Cilt üzerinden dışarıya doğru şişlik ve kızarıklık oluşması arpacığın sebepleri arasında yer alıyor. Arpacık hastalığı göz kapaklarının uç kısımlarında yer alan meibomian bezlerinin tutulmasıyla oluşuyor. Oluşum yeri bazı durumlarda değişiklik gösterebiliyor. Kirpiğin dışarısında veya göz kapağının alt kısmında oluşabiliyor. Arpacık 1-2 gün geçmesiyle cilt yüzeyinde kendini daha fazla belli ediyor. Bu aşamalarda tedavi sürecinin başlaması, arpacığın daha fazla kötüye gitmeden iyileştirilmesini sağlıyor. Arpacık göz şeklini hızlı bir şekilde değiştirebiliyor. Gözlerde yaşanan bu durum, gözlerin görmesini engelleyebiliyor.

 Her insanda görülen arpacık türü değişiklik gösterebiliyor. Her arpacığın yapısı farklıdır. Gözlerde etkisini gösteren arpacık, kişilerde kaşıntı ve şişlik yaşanmasına neden oluyor. Gözlerin bu duruma gelmesi görme sorununu da beraberinde getiriyor. Gözün üst kısmının çizilmesini önleyen bir yağlı yapı bulunuyor. Bu yağlı yapının salgılanmasını sağlayan bezlerin tıkanması durumunda ortaya arpacık çıkıyor. Arpacık gözlerde kendini belli belirtilerle göstermeye başlar. Bu durumlarda hastaneye gidilmesi arpacığın daha büyük hasarlar vermesini engelleyecektir.

 Göz Kapağının İçinde Çıkan Beyaz Nokta (Arpacık) Nasıl Tedavi Edilir?

 Gözlerde görülen arpacık sorununun nasıl tedavi edileceği de merak edilen bir konu oluyor. Bu sorunu kısa süre içinde çözmek isteyen insanlar, ne yapacağı konusunda araştırmalar yapıyor. Arpacığın hızlı bir şekilde iyileşmesi için göz hijyeninin iyi yapılması gerekiyor. Göz temizliği arpacık sorunu için önemli bir etkendir.

 Uzman doktorlar vereceği damla ve kremlerle bu durumun kısa süre içinde giderilmesini sağlar. Tedavi olarak genellikle krem veya damla tercih edilir. Bunun yanında gözlerin temiz tutulması da, arpacığın kısa sürede kaybolmasını sağlar.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Ay İkizler’de ilerliyor. Bugün yakın çevrenizde çok daha aktifsiniz ve sürekli hareket halinde olabilirsiniz. Ancak sözlerinizde daha dengeli olmaya da gayret etmelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün elinizdeki birikimleri değerlendirmek için aktif bir uğraş içinde olabilirsiniz. Aynı zamanda yeni kazanç yollarını ortaya çıkması da mümkün.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün burcunuzda ilerleyen Ay sayesinde daha atılımcı ve cesursunuz. Ancak ailenizi ve sevdiklerinizi ilgilendiren konularla da ilgilenmeniz gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün düşüncelerinizde ve sözlerinizde aceleci olmamaya bakın. Kimi zaman geçmişten kaynaklanan konular yüzünden uğraşmak zorunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gelecek yönünde yeni fikirleriniz öne çıkmakta. Hedeflerinize daha pozitif bakabileceğiniz, kendinize güvenebileceğiniz bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hafta sonu olmasına karşın çok daha hareketli ve girişken olabileceğiniz bir gündesiniz. Sorumlulukların dikkat çekebileceği adımlar atabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinize güveniniz daha yüksek ve olaylara daha olumlu bakabilirsiniz. Uzaklar ve yolculuklar da dikkat çekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün biraz daha sakin düşünmek ve endişelerden uzak durmak gerekiyor. Psikolojik açıdan kendinizi daha fazla stres altında hissedebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ilişkilerinizde ve evlilikte daha düşünceli olabilirsiniz. Karşınızdakilerden beklentileriniz sizi daha hassas bir duruma sokabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Zaman alabilecek işlere ve uğraşlara daha çok dikkat etmelisiniz. Aynı zamanda sağlık ve hizmet konuları da oyalayıcı olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sevdiklerinizle ilgili konularda daha hevesli ve girişken olabilirsiniz. Sizi mutlu eden konulara ve yeniliklere daha açıksınız, hayatın olumlu yönlerine odaklanabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ailenizle ya da toprağa ait konularda yenilikler gündeme gelebilir. Ailevi konularda daha atılgan ve mücadeleci olmak durumunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Op. Dr. Atilla Şengör
Op. Dr. Atilla ŞengörBurun eğriliği ve ameliyat
Prof. Dr. Selçuk İnanlı
Prof. Dr. Selçuk İnanlıRevizyon Burun Estetiği
Serap Öztürk Niya
Serap Öztürk NiyaSaç Sağlığında Yeni Terapi
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluHangi yöne ilerliyoruz?
Nilüfer Pazvantoğlu
Nilüfer PazvantoğluHollywood’un yıldızı Türk: Mustafa Yazıcıoğlu
Duygu Bay
Duygu BayYolanda Cooper ile bilinçli güzelliğin sırları
Merve Karataşlı
Merve KarataşlıBeslenmede D vitamini ve Kovid-19 ilişkisi
Dr. Murat Ulusoy
Dr. Murat UlusoyVajinismusta erkek
Prof. Dr. Selçuk İnanlı
Prof. Dr. Selçuk İnanlıNeden rinoplasti yapılmalıdır?
Psikiyatri Uzmanı Dr.Öğr. Üyesi Semra Baripoğlu
Psikiyatri Uzmanı Dr.Öğr. Üyesi Semra BaripoğluTravma nedir, travma nasıl atlatılır?
En Çok İzlenen Videolar
Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?
Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?
Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Damak Kaşıntısı Neden Olur, Nasıl Geçer? Damak Kaşınıtısına Ne İyi Gelir, Tedavisi Var Mı?

Damak Kaşıntısı Neden Olur, Nasıl Geçer? Damak Kaşınıtısına Ne İyi Gelir, Tedavisi Var Mı?

Arpacık Nedir, Neden Olur? Göz Kapağının İçinde Çıkan Beyaz Nokta (Arpacık) Nasıl Tedavi Edilir?

Arpacık Nedir, Neden Olur? Göz Kapağının İçinde Çıkan Beyaz Nokta (Arpacık) Nasıl Tedavi Edilir?

Hamileliğin İlk Ayında Belde Ağrı Olur Mu? Hamileliğin İlk Ayında Bel Ağrısı Normal Midir?

Hamileliğin İlk Ayında Belde Ağrı Olur Mu? Hamileliğin İlk Ayında Bel Ağrısı Normal Midir?

Igg Nedir? Igg Antikor Testi Nasıl Yapılır, Hangi Hastalıkları Tespit Etmek İçin Kullanılır?

Igg Nedir? Igg Antikor Testi Nasıl Yapılır, Hangi Hastalıkları Tespit Etmek İçin Kullanılır?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet