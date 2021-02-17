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17.02.2021 - 23:08 |

Aşı Nedir? Günümüzde Uygulanan Aşı Çeşitleri Nelerdir?

Bağışıklık sistemini desteklemek amaçlı günümüzde birçok farklı sebepten dolayı aşı yapılır. Doğumdan itibaren farklı zaman dilimlerinde gerçekleştirilen aşılar, daha sağlıklı bir hayat imkanı sunar. Peki aşı nedir? Günümüzde uygulanan aşı çeşitleri nelerdir? İşte bu konuda merak edilenler.

Aşı Nedir? Günümüzde Uygulanan Aşı Çeşitleri Nelerdir?
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Özellikle bebekler ve çocuklar ile beraber yaşlılar için aşı büyük bir öneme sahiptir. Aynı zamanda farklı sebeplerden dolayı bağışıklık sistemi önemli oranda güç kaybetmiş kişiler için de aşı uygulaması gerçekleşir.

Aşı Nedir?

Enfeksiyon hastalıklarına karşı vücudu korumak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için yapılan uygulamaya aşı denmektedir. Böylece vücut söz konusu olan birtakım enfeksiyonlara karşı bağışıklık kazanır ve güçlenir. Kendi bünyesi farklı virüs veya bakteri ile beraber enfeksiyonlara karşı mücadele göstermeyen kişiler için bu uygulama ele alınır. Bu doğrultuda enfeksiyon etkeninin antijeni vücuda verilir. Böylece vücut uyarılır ve bağışıklık sisteminin antikor üretmesine olanak verilir. Pasif bağışıklık sağlamak için ise, bu gibi durumlarda kişiye doğrudan antikor aktarılır.

Günümüzde Uygulanan Aşı Çeşitleri Nelerdir?

Yüzyıllar boyunca insan sağlığını önemli oranda tehdit eden pek çok farklı virüs, bakteri ve benzeri enfeksiyonlar ortaya çıktı. Bu hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek ve bir daha yaşanmaması için ise, değişik dönemlerde farklı aşılar üretildi. O yüzden günümüzde birçok değişik amaç altında uygulanan aşı çeşitleri bulunmaktadır.

- Difteri - Boğmaca - Tetanoz aşısı (Dpt)
- Çocuk felci (Poliomyelit) aşısı (Topv)
- Kızamık aşısı
- Kızamıkçık aşısı
- Tüberküloz (Verem) aşısı (Bcg)
- Hepatit B (Sarılık) aşısı

Genel olarak bu ve benzeri hastalıklar için aşı ihtiyaç duyulduğu takdirde mutlaka yapılır. Özellikle aşı ile her insanın hakkıdır. Hastalıklardan korunmak için devletler bünyesinde aşılar Sağlık Bakanlığı kapsamında ele alınarak isteğe ve amaca uygun şekilde uygulanır.

Kimler Aşı Olabilir?

Bazı hastalıklar ve enfeksiyonlar için aşı kişisel isteklere uygun şekilde yapılabilmektedir. Örneğin grip aşısını her birey hakkı olarak yaptırabilir. Aynı zamanda 65 yaş üstü olan kişiler, sağlık çalışanları, kronik hastalığı olan kişiler ve bağışıklık sistemi düşük olan bireyler aşı yaptırabiliyor. Çünkü aşı çeşitleri ile beraber birçok hastalığa karşı korunmak her bireyin hakkıdır.

O yüzden aşılama yöntemini sadece çocuklara yönelik olduğu düşünülmemelidir. Yetişkinler için de koruma ve tedavi açısından aşı en uygun şekilde ele alınan yöntemlerin başında gelir. Sağlığı tehdit eden birçok bakteri ve virüs ile enfeksiyonlar açısından, amaca uygun şekilde aşılar üretilir ve uygulanır.

 

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