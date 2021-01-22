Aşil tendonu nedir, nerededir, ismini nereden alır? Aşil tendonu ağrısı nasıl geçer?

Aşil tendonu ayakta durma, yürüme, koşma ve atlama gibi hareketlerin kontrol edilmesinde büyük önem taşımaktadır. 6 cm genişliğinde olan bu doku, 6 ile 8 tabakalık bağ dokusundan oluşan kayıcı bir örtü içermektedir.



Aşil Tendonu Nedir?



Aşil tendonu, insan vücudunda baldırın arka bölümünde yer alan kas grubunu topuk kemiğine bağlayan bir sokudur. Bu doku vücudumuzun en güçlü ve en büyük tendonu olarak bilinmektedir. Fakat gereğinden fazla kullanımı ile birlikte hasar ve yırtılmalar Aşil Tendinitine maruz kalmayı tetiklemektedir.



Aşil Tendonu İsmini Nereden Alır?



Aşil tendonu ismini, Truva Savaşı'nda en önemli figürlerden biri olan ve topuğundan vurulup ölen Akhilleus’dan almaktadır. Akhilleus yani Aşil, Thetis ile Peleus’un oğludur. Çocukken ölümsüzlük kazanması için ailesi onu Stiks Irmağı’na daldırmıştır. Efsaneye göre ırmağa daldırırken Akhilleus'un sol topuğundan tutulmuş bu yüzden topuğu bu sihirli suya değmemiştir.



Aşil Tendinitini Tetikleyen Nedenler Nelerdir?

Koşma temposunu aniden arttırmak,

Yüksek topuklu ayakkabılar giymek ve tendonun kısalmasına yol açmak,

Isınmadan hareketleri yapmadan harekete geçmek,

Rutin çalışmalarınıza, tendona aşırı yük bindirecek yokuş çıkma, ayakta fazlaca durma, hareketsizlikten sonra hızlı koşma gibi çalışmalar eklemek

Özellikle düztaban ayak yapısına sahip olan kişilerin tendonun aşırı yük altında kalması gibi durumlar rahatsızlığın tetiklenmesine yol açar.

Aşil Tendinitinin Belirtileri Nelerdir?



Aşil tendon kopması durumuna verilen isim ise Aşil Tendon Rüptürü'dür. Diğer yandan hasar alması ya da yırtılması gibi durumlarında bazı belirtileri vardır. Bunlar;

Egzersiz ve koşmadan sonrasında giderek kötüleşen ağrı,

Tendon üzerinde şişlik,

Bacakta hissedilen duyu kaybı,

Koşma ya da egzersizlerden sonra tendon boyunca görülen şiddetli, yaygın ya da lokalize ağrı

Aşil tendonunun topuk kemiğine bağlandığı noktada yanma hissiyatı,

Kasın kullanılmasıyla tendon ısınırken, sertliğin azalması gibi durumlarda mutlaka doktora görünmek gerekmektedir.

Aşil Tendiniti Riskini Azalmak İçin Neler Yapılabilir?



Özellikle sporla ilgilenen kişilerde çok fazla görülen Aşil tendinin riskini azaltmak için;

Egzersiz ya da koşudan önce ısınma hareketlerinin yapılması oldukça önemlidir,

Topuk desteklenmeli ve sağlıklı ayakkabılar tercih edilmelidir,

Baldır kasları kuvvetlenmeli ve gerilme hareketleri yapılmalıdır,

Koşma hızı aniden değil tempolu bir şekilde arttırılmalıdır,

Sert ve ani hareketlerden kaçınılmalıdır,

Egzersiz ya da günlük işlerden sonra her gün vücut ve ayaklar dinlendirilmelidir.

Aşil Tendiniti Tedavisi Nasıl Yapılır?



Aşil tendi söz konusu olduğunda ilk olarak, istirahat önerilmektedir. Ayrıca tedavi süreci soğuk uygulama, antinflamatuvar tedaviyi içermelidir. Ayakkabı modifikasyonları yapılmalı ve topuk yastığı ile ayak desteklenmelidir.



Tedavi sürecinde Aşil tendonu germe egzersizleri yapılmalı ve akut durumu geçtikten sonra ayak bileği güçlendirme egzersizlerine geçilmelidir. İlk 6 hafta içerisinde akut durumu kaybolur. Bu süreçte ise;

Nazik germe egzersizleri,

2 hafta içerisinde günlük rutine dönme,

Güçlendirme ve yük aktarımı,

Denge ve hafif yürüme,

Yüzme gibi su içi egzersizler yapılabilir.