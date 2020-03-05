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05.03.2020 - 11:27 |

Aşırı su verilen bitkileri kurtarmanın püf noktaları

Şaşırtıcı bir şekilde, bitkilere aşırı su vermek, az su vermekten daha yaygın bir durumdur. Çoğu kişi bitkileri aşırı sular ve bu durum bitkilerin ölmesine sebep olur. Peki bitkinin aşırı sulandığı nasıl anlaşılır? Aşırı su verilen bitkilere nasıl bakım yapılır? Aşırı sulama sonrasında bitkileri nasıl eski haline getirilir?

Aşırı su verilen bitkileri kurtarmanın püf noktaları

Bitkiler çok fazla sulanınca, oksijen de dâhil olmak üzere gaz değiş tokuşu yapamaz ya da besin maddelerini ememez. Bu yüzden bitkileri sularken çok dikkatli olmanız gerekir. Peki bitkinin aşırı sulandığı nasıl anlaşılır? Aşırı su verilen bitkilere nasıl bakım yapılır? Aşırı sulama sonrasında bitkileri nasıl eski haline getirilir? İşte sizin için belirlediğimiz yöntemler...

Bitkinin aşırı sulandığı nasıl anlaşılır?

Bitkiyi güneşli bölgeden uzak tutun ve gölgeye çekin

Bitkiler çok fazla güneşin altında kaldığın da kendi kendine bile sulanabilir. Bitkinizin yaprakları açık yeşilse ya da sararmışsa bu aşırı sulanma belirtisidir.  Verdiği filizler yeşil değil de kahverengiyse bu da benzer bir işarettir.

Saksının alt kısmını inceleyin

Drenaj deliği hiç yoksa büyük ihtimalle bitkinin aşırı sulanma sorunu vardır çünkü suyun fazlası, saksının içinde kalıp kökler boğar. Bitkiyi kurtarmak için delikleri olan yeni bir saksı satın almanız gerekir.

Toprağın rengi önemli

Eğer bitkinin toprağı yeşilse bu durum aşı miktarda suda yetişen su yosunudur. Böyle bir durumda yeni toprak almanız gerekir. Bitkiniz solmuşsa ve hiç filiz vermiyorsa bu belirtiler bitkinin aşırı sulamaktan ölmeye başladığının işaretidir.

Aşırı su verilen bitkilere nasıl bakım yapılır?

Bitkiyi mutlaka gölgede tutun

Aşırı su verilen bitkilerin üst kısımlar susuz kalır. Bu noktada bitki daha yavaş  kuruyacaktır ama bitkinizi gölgede tutmanız onun aşırı strese girmesini engelleyecektir.

Kökleri yumuşatmak için saksının yanlarına hafifçe vurun

Bitkinin köklerini kenarlardan gevşetmeye çalışmak için saksının yanlarına hafifçe vurun. Toprağın ya da bitkinin üst kısmını nazikçe tutup saksıdan dışarı çıkarın.

Aşırı su verilen bitkileri kurtarmanın püf noktaları

Bitkiyi yeniden bir saksıya ekmeden önce yarım gün saksının dışında bırakın

Bitkiyi yeniden bir saksıya eklemeden önce birkaç saat ya da yarım gün saksının dışında tutun. Bu durumda bitkiyi fırın ızgara telinin üstüne koyun, bu yöntem havanın kökleri bir süre kurutmasını sağlayacaktır. Köklerin kahverengi olup olmadığına dikkat edin, unutmayın sağlıklı kökler beyaz olur.

Drenaj delikleri olan yeni bir saksı edinin

Bitkiye, suyunu boşaltabileceği daha çok yer sağlamak için alt kısmına biraz çakıl taşı ya da bitki taban örtüsü koyun. Drenaj delikli saksı almayı unutmayın.

Üstünde su yosunu olan toprağı bitkiden ayırın

Bitkinin köklerine zarar vermemeye özen göstererek üstünde su yosunu olan toprağı bitkiden ayırın. Tekrar kullanılmaması için bu toprağı çöpe atın.

Köklerde aktif halde çürüme olup olmadığını belirleyin

Kökler kokmaya ve çürüyüp kompost benzeri bir şeye dönüşmeye başlarsa, yeniden ekmeden önce kökün bu kısımlarını kesmeniz gerekir.  Bu noktada kesinlikle hastalıklı veya çürüyen kısımlarını kesin. Bitkiyi yeni saksıya koyun ve köklerin etrafındaki alanları yeni toprakla doldurun.

Dışarısı çok sıcaksa yaprakları nemlendirin

Bu yöntem toprağa aşırı su vermeden yaprakların biraz su almasına yardımcı olacaktır.

Aşırı su verilen bitkileri kurtarmanın püf noktaları

Toprağın üst kısmı kuruyana kadar bekleyin

Toprağın üst kısmı kuruyana kadar bekleyin ve daha sonra hafifçe sulayın. Fazla suyun akması için saksının altına bir saksı altlığı koyun.

Aşırı sulama sonrasında bitkileri nasıl eski haline getirilir?

Bitkiyi sadece toprağın yüzeyi kuru olduğunda sulayın. Toprak tamamen kuruyuncaya kadar beklemeyin, bu durum bitkinin şoka girmesine neden olabilir. Her sulamadan önce yüzeyi mutlaka test edin.Bitkide yeni bir filiz görene kadar gübre eklemeyin. Kök sisteminin, bu besin maddelerini emmesi için sağlıklı olması gerekir. Ayrıca gübre, sağlıksız kökleri yakabilir.

Bitkiniz yenir bir filiz verdikten sonra sulama yaparken arka arkaya iki kere gübreleyin.

Bu yöntem bitkiyi iyileştirirken daha çok besin maddesi almasına yardımcı olacaktır. Son olarak bitkinin tamamı iyileştikten sonra her 7 ila 10 sulamada bir gübreleyin.

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