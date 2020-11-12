Aşırı terleme sorununa botoks tedavisi

Aşırı terleyen kişilerde, terlemeyi azaltmanın bir yolu olarak botoks uygulanabilir. Botoks, vücutta ter bezlerini harekete geçiren bir kimyasalı bloke ederek çalışır. Botoks enjeksiyonları koltuk altı terlemesini % 82–87 oranında azaltabilir. Etkiler tipik olarak 4–12 ay veya bazı durumlarda 14 aya kadar sürebilir.

Botoks enjeksiyonunun etkileri tedaviden 2 ile 4 gün sonra ortaya çıkar. Tam etkisi genellikle 2 hafta içinde fark edilir. Ancak aşırı koltuk altı terlemesi için botoks kalıcı bir çözüm değildir. Tek bir tedavi yaklaşık 4 ile 12 ay sürer, bu nedenle enjeksiyonların tekrarlanması gerekir. Bununla birlikte eller, ayaklar, baş veya yüz gibi vücudun başka yerlerindeki aşırı terleme tedavisinde de uygulanabilir.

Nasıl etki eder?

Botulinum toksini, Clostridium botulinum bakterisi tarafından yapılan bir nörotoksindir. Nörotoksinler, sinir sisteminin yapısını veya işlevini etkileyen maddelerdir.

Botoks, belirli nörotransmiterlerin işlevini değiştirir. Bunlar, vücuda belirli bir şekilde tepki vermesini söyleyen vücuttaki kimyasallardır. Botoks, enjeksiyon bölgesinde terlemeyi kontrol etmek için ter bezlerin harekete geçmesini söyleyen nörotransmitteri bloke eder.

Ellerde veya ayaklarda yapılan botoks tedavileri daha az etkili olma eğilimindedir ve yan etkilere neden olma olasılığı daha yüksektir. İşlem ayrıca bu bölgelerde daha ağrılı olabilmektedir. Bazı durumlarda yüz, kasık veya göğüs terlemesini tedavi etmek için de botoks kullanılabilir.

Botoks ortalama 10 dakika veya daha kısa sürede enjekte edebilir. Genellikle, enjeksiyon bölgeleri yaklaşık 1-2 santimetre aralıklarla olacak şekilde belirlenir. Enjeksiyondan önce doktor bölgeyi buzla veya lokal anesteziyle uyuşturabilir. Bu, herhangi bir ağrı veya rahatsızlığı hafifletmeye yardımcı olur.

Tedaviden sonra dikkat edilmesi gerekenler

Botoks tedavisinden hemen sonra kişi evine gidebilir. Egzersiz yapmaktan kaçınmalı ve günün geri kalanında sıcak banyo veya duş almamalıdırlar. Botoks enjeksiyonları genellikle güvenlidir. Ciddi yan etkiler nadirdir, ancak mümkündür. Bunun için alerji testi uygulanabilir. Aşırı terleme sorunu olan kişi, kendisi için en uygun tedavi yöntemi için alanında uzman bir doktordan bilgi almalıdır.

Prof. Dr. Ali Kemal Erdemoğlu