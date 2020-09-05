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05.09.2020 - 04:31 |

Asiye İsminin Anlamı Nedir? Asiye Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Asiye ismi kız çocuklarında eskiden beri kullanılan bir isimdir. Günümüzde de oldukça popülerdir. Fakat anne adayları çocuklarına Asiye ismini vermeden önce anlamını merak etmektedirler. Yazımızda Asiye isminin anlamın ve dinimizce caiz olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

Asiye İsminin Anlamı Nedir? Asiye Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
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Asiye ismi Arapçadan köken almış bir isimdir. Bu isim kız çocuklarına konur. Oldukça popüler bir isimdir. Asiye ismi TDK'da bulunmaz.

Asiye İsmi Ne Demek?

Asiye'nin kelime anlamı kolon, direk ve sütun anlamlarındadır. Bir diğer anlamı ise mersin ağacı türlerindendir. Başka bir anlamı da başkaldıran, isyankar anlamına gelir.

Asiye ismindeki kız çocukları liderlik vasfına sahip çocuklar olur. Özgün düşünceleri vardır ve kimsenin düşüncelerinden kolay kolay etkilenmezler. Oldukça sorumluluk sahibi insanlar olurlar. sıcakkanlı insanlardır hemen kaynaşırlar. Bunun yanında tutkuludurlar.

Zorluklar karşısında yıkılmazlar ve bu zorlukların üstesinden gelebilirler. 6. hisleri oldukça kuvvetlidir. Ancak bazı zamanlar dikkatli olmaları oldukça önemlidir. Yoksa hayal kırıklıkları yaşayabilirler. Duygusal anlamda bazen inişler ve çıkışlar yaşayabilmektedirler.

Asiye ismindeki kişiler özgürlüklerine çok düşkün olmaktadırlar. Kuralları tanımazlar ve genellikle dik kafalı olurlar. Gözlem yetenekleri oldukça gelişmiştir. Sürekli çevrelerinde gözlem yaparlar. Bazı durumlarda maymun iştahlı olabilmektedirler. Sanata da yetenekleri vardır.

Asiye ismindeki insanlar yaratıcı kişilerdir. Bu sebeple moda ve yazarlık tam onlara göre bir meslektir. Çok duygusal insanlardır. Bu durum bazı zamanlar sıkıntı yaşamalarına sebep olabilir. Özgürlüklerine çok düşkündürler. Bu nedenle de hayatı yaşamayı severler. Arkadaş çevreleri çok gelişmiştir ve arkadaşları ile gezmekten mutlu olurlar. Çoğu zaman olaylara karşı objektiflerdir.

Asiye İsmi Kur'an'da Geçiyor Mu?

Asiye ismi Kur'an’da geçer. Hz. Musa'yı nehirden çıkaran ve onu büyüten firavunun eşinin adı Asiye idi. Fakat Asiye ismi caiz olan isimlerden değildir. Bu sebeple çok yaygın olsa bile çocuklara konulmaması gerekir.

 

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