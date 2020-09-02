Aşkta zorluklar var

Bugün ne yapılabilir? Bugün Balık burcunda dolunay gerçekleşiyor. Böyle zamanlarda ilişkiler, karşılıklı konular çok daha hassas hale gelir. Daha fazla anlayış ve kabullenme içindeyiz. Ancak Venüs-Satürn karşıtlığı aşkta ve güzel şeyler bulma konusunda bazı engellerin ya da hoşnutsuzlukların yaşanabileceğini gösteriyor.

Nelerden kaçınmalı? Bugün beraberliklere odaklanabilir ve ilişkilerimizde bir muhasebe yapma gereği duyabiliriz. Duygusal açıdan etkiye çok açığız. Daha fazla cesarete ve kararlılığa ihtiyacımız olabilir. Beklentilerimizde gerçekçi olmaya bakalım. Belki olaylara biraz daha farklı bir yönden bakarak yeni bir anlayış kazanabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 8/ Süpürge Önyargılardan kaçınmak gerekiyor. Bugün Maya takvimine göre Süpürge günündeyiz. Yeni dengeler aramak gerekiyor. Kendi kişisel konularımızdan vazgeçmemiz ve fedakarlıkta bulunma zorunluğumuz gerginliklere yol açabilir. Akışta ve esnek kalabilmeliyiz.