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17.02.2021 - 19:19 |

Aspartam Nedir, Hangi Gıdalarda Bulunur? Aspartamın Zararları Nelerdir?

Aspartam düşük kalorili gıda ve ilaçlarda sıkça kullanılan yapay bir tatlandırıcı türüdür. Genellikle hazır ürünlerde, diyetli gıdalarda kullanılan popüler tatlandırıcıdır. Aspartam nedir, hangi gıdalarda bulunur, aspartamın zararları nelerdir, kansere neden olur mu gibi soruların yanıtlarını sizin için derledik.

Aspartam Nedir, Hangi Gıdalarda Bulunur? Aspartamın Zararları Nelerdir?
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Aspartam 80'li yılların başında ABD'de onaylandıktan sonra tüm dünyada yaygın şekilde kullanılan tatlandırıcı çeşididir. Yapay olarak üretilen aspartamın kimi bilim insanlarına göre beyne zararları olduğu ifade edilir. 

Aspartam Nedir?

Bileşenleri fenilalanin ile aspartik asittir. Fenilalanin insan vücudunda doğal şekilde bulunmayan çeşitli yiyeceklerden alınabilen önemli aminoasitler arasında yer alır. Süt, balık ve yumurta gibi ürünlerde bulunan aminoasit türüdür.

Aspartik asit vücut tarafından üretilen aminoasittir. Sinir sisteminin işlevlerini desteklemek ve vücuttaki hormonları oluşturmak için kullanılır. Kabuklu yemişlerde, bakliyat ürünlerinde, yumurtada ve somon balığında bulunur. 

Aspartam Hangi Gıdalarda Bulunur?

 Aspartam çok geniş alanda kullanılan tatlandırıcıdır. Bu tatlandırıcı bazı gıdalarda bulunabilir. 

  • Kola ve diyet içeceklerin birçoğunda,
  • Meyveli yoğurt ve sütlerde,
  • Meşrubatlarda ve soğuk içeceklerde,
  • Kahvaltılık gevreklerin içerisinde ve hazır tatlılarda,
  • Diyabet hastalarının kullandığı neredeyse tüm gıdalarda,
  • Konserve meyveler ile ketçap gibi ürünlerde aqspartam bulunur. 

Aspartam Zararları Nelerdir?

Aspartamın zararları ile ilgili yaygın olarak kullanıldığı tarihten bu yana birçok teori ve veri ortaya atılmıştır. 1996'da yayınlanmış bir makalede aspartamın beyin tümörü ile ilişkisi vurgulanmıştır. Ayrıca zeka geriliğine neden olduğunu ifade eden bazı bilim insanları bulunuyor. Aspartamın net zararları hakkında bilim insanlarının tamamı aynı noktada bulunmuyor. Kimi bilim insanları aspartamın faydalı olduğunu, zararlarının bulunmadığını ifade ediyorlar. Aspartamın kanıtlanmış bazı yan etkileri olduğu kabul edilebilir. 

  • Bulantı ve uyuşmalar,
  • Tat kaybı ve kalp spazmı,
  • Eklemlerde ağrı ve der dökülmeleri,
  • Baş dönmesi, nefes almada güçlük ve kulak çınlamaları aspartamın yan etkileri arasında bulunur. 

Aspartam Hangi Hastalıklara Neden Olur?

Aspartamın hangi hastalıklara neden olduğu hakkında uluslararası anlamda kabul edilmiş bir veri bulunmuyor. Kimi bilim insanları, aspartamın; zeka geriliği, beyin tümörü, kalp ve kanser hastalıklarına neden olduğunu ifade etmişlerdir. Ancak bunlar FDA tarafından onaylanmamıştır. 

Aspartam Kansere Neden Olur mu?

Aspartamın zararlarının olup olmadığı hakkında olduğu gibi kansere yol açıp açmadığı hakkında da çeşitli farklı fikirler bulunur. Kimi bilim insanları aspartamın kesin şekilde kanserojen yapıda olduğunu belirtirken, kimileri ise güvenle kullanılabileceğini ifade ediyor.

Farklı fikirlerin olmasının nedeni aspartamın net zararlarının kanıtlanamamış olması denilebilir. Tam bir ifadeyle aspartam kansere neden oluyor veya olmuyor demek mümkün değildir.

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