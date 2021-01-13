Astigmat belirtileri nelerdir? Astigmat neden olur, nasıl tedavi edilir?

Astigmatizm, tek başına veya birlikte ortaya çıkabilen bir görme bozukluğudur. Korneanın küreselliğindeki bir kusur nedeniyle, bakılan bir nesnenin görüntüsü retinaya net bir şekilde yansıtılmadığında astigmatizmden söz ederiz.

Astigmat belirtileri nelerdir?

Görme, hem uzakta hem de çok kötü olmadan mükemmel değildir ve buna özellikle okurken görsel yorgunluk eşlik eder. Astigmat, görsel rahatsızlıkları vurguladığı diğer görme kusurlarıyla ilişkilendirilebilen bir anomalidir.

Astigmat, genellikle bulanık görmeye neden olur. Semptomlarından bazıları göz yorgunluğu, baş ağrısı, şaşı ve göz tahrişidir.

Astigmatik insanlar net bir görüntü elde etmek için gözlerini kısmak zorundadır. Görüş, yöne bağlı olarak farklı şekillerde gerçekten biraz bulanıktır. Bu nedenle astigmatik, düşük kontrastlı nesneleri veya H, N ve M gibi harfleri ayırt etmekte güçlük çekebilir.

Astigmat neden olur?

Korneanın eğrilik yarıçapının eşitsizliği, bir noktanın görüntüsünün retinadaki bir nokta değil, bir yüzey olduğu anlamına gelir. Bu nedenle, görüntülenen bir nesnenin görüntüsü bulanık bir şekilde retinaya yansıtılır.

Astigmatı olan kişiler, mesafeden bağımsız olarak bulanık görme ve dikey çizgiler, eğik çizgiler ve yatay çizgiler arasındaki karışıklık ile görme keskinliği azalmıştır. Astigmat, genellikle miyop ve hipermetrop ile ilişkilidir.

Işık ışınları artık tek bir noktaya odaklanmaz ve retinanın önünde veya arkasında farklı yerlerde yansıtılır. Retinanın aldığı görüntü, korneanın deformasyon eksenine göre farklılık gösterir. Görüntü daha sonra yayılır, bükülür ve belirsizdir.

Astigmat tedavisi nasıl yapılır?

Astigmatizm çok yaygındır. Bu görme kusuru zayıfsa, görme etkilenmeyebilir. Bu durumda astigmat, gözlük veya kontakt lens ile düzeltme gerektirmez. 0 ile 1 diyoptri arasında zayıf ve 2 diyoptri üzerinde güçlü olarak kabul edilir.

Astigmat, doğumdan itibaren ortaya çıkabilir. Daha sonra miyopi veya hipermetrop gibi diğer kırma kusurları ile ilişkilendirilebilir. Astigmat, genellikle ergenlik döneminde ortaya çıkan ve korneanın koni şeklini aldığı, şiddetli astigmata ve görme keskinliğinin azalmasına neden olan dejeneratif bir hastalık olan keratokonustan sonra da ortaya çıkabilir.

Astigmatın geçici olmadığını ve zamanla kötüleşebileceğini unutmayın. Çoğu zaman, astigmatizm hafif olduğunda tedavi edilmesine gerek yoktur. Görme zorlaştığında, birkaç tedavi seçeneği vardır

Eğriliği korneanınkini telafi eden "torik" gözlük takmak,

Korneayı yuvarlatmak için belirli bir lokasyonda inceltilerek eğrilikteki defektin düzeltilmesinden oluşan lazer ameliyatı olabilir. Bu, orta ila şiddetli astigmatizma veya ilişkili göz bozuklukları (miyop vb.) durumlarında yapılır.





