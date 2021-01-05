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05.01.2021 - 13:19 |

Astım belirtileri nelerdir? Alerjik astımı neler tetikler, astımın tedavi yöntemleri

Dünya da oldukça yaygın olarak bilinen hastalıklardan biriside astım hastalığıdır. Bazı durumlarda astım kronik hele gelmektedir. Astım hastalığının birçok nedeni olabilir. Bundan dolayı insanların aklına sık sık astım belirtileri nelerdir? Alerjik astımı neler tetikler? Astımın tedavi yöntemleri nedir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Astım belirtileri nelerdir? Alerjik astımı neler tetikler, astımın tedavi yöntemleri
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Astım hastalığı çocuklarda yaygın olarak görülen bir rahatsızlıktır. Uygun tedavi yöntemleri ve sağlığa dikkat edilmesi ile zaman içinde hastaların birçoğu iyileşmektedir.

 Astım nedir?

Astım kelime anlamı olarak zorlu ve rahatsız edici nefes alma durumudur. Alerjik ve kronik olduğu durumlarda ilaç kullanılmaz ise yanlış sonuçlar meydana gelebilmektedir. Özellikle nefes darlığı ve nefessiz kalma durumlarından dolayı ölümle sonuçlanabilmektedir. Bireyler astım hastalığına yakalanması için hava yolarına iyi bakmalıdır.

Örneğin sigara ve nargile gibi hava yollarına zarar veren dumanlardan uzak durmalıdır. Özellikle kullanılan mekânlara hiç girilmemesinde fayda vardır. Mukozaların şişmesi ve hava yolarını tamamen kapatması ile astım tam olarak meydan gelmektedir. Astım nöbetlerinin en sık rastlandığı durumlar daha çok bahar ayları olarak bilinmektedir.

Tozlu ve polenle havlardan dolayı bu durumlar oldukça yaygın olarak yaşanır. Akciğerlerde meydana gelen iltihap ve zedelenmelerin daha çok astım hastalığı ile alakası yoktur. Fakat bireylerin dikkatli olmasında fayda vardır.

Astım belirtileri nelerdir? 

Astımın en belirgin yaşandığı durumlar hava yollarının yarım veya tam olarak kapanmasından dolayı olmaktadır. Astım belirtileri genellikle hırıltı nefes alıp verme ve göğüs kafesinde belirgin derece de meydana gelen daralmalardır. Astım tanısı konulan birey eğer gereken önlemleri almaz ise bir süre sonra bu durum kronik ve alerjik olarak değişir.

Tabi ki nöbetlerin yaşanması ve anlık nefes daralmaları ile karşılaşılması an meselesidir. Özellikle astım şikâyeti yaşayan bireylerin nefes egzersizleri yapmalarında faydalar vardır. Geceden sabah kadar süren astım nöbetlerin yaşanması durumunun göz önüne alınarak uyumadan ilaçların alınması gerekir. Sabahları uyanıldığında camlar açılmalıdır.

Mümkünse yarım litre civarın da su alımı gerçekleşmelidir. Böylelikle astımın belirtilerini en aza indirmeniz mümkün olacaktır. Hırıltılı solunum, soluk alıp verirken yaşanılan ıslık sesi varsa en yakın sağlık kuruluşu ile iletişime geçilmelidir.

 Alerjik astımı neler tetikler?

Astımı tetikleyen birçok etken vardır. Bu etkenlerin bazıları boğaz temizleme şeklinde geçerken bazıları da daha çok astım krizlerine neden olmaktadır. Özellikle astımlı olmayan bireylerin rahat davranmaları astımlı olan bireyleri etkileyebilir. Astımların en sık tekrarlanmasının başında olan etken kesinlikle ev tozudur.

Bireylerin ev temizliği esnasında veya akşamdan sabah oluşan tozlardan dolayı boğazları tahriş olabilmektedir. Bu nedenle sık sık odanın havalandırılmasında faydalar vardır. Özellikle tozdan dolayı oluşan astımların en çok arttığı dönem ilkbahar ve son bahardır. Toz tutan ve akar eşyalardan korunmasında da oldukça fayda vardır. Özellikle mobilyalarda kumaşın yerine derilerin tercih edilmesi astımlı bireyler için son derece uygundur.

Bireyler yünlü ve pamuklu gıdalar oturdukça ortay bir toz çıkacaktır. Tabi ki bu tozda astımlı bireylerin hastalığını tetikleyecektir. Bol bol temizlik yapılmalı ve yastık benzeri maddelerin tosu alınmalıdır. Bahar aylarında gezinti yaparken maske takılırsa muhtemelen daha iyi bir sonuç elde edilir.

Polenlerin buruna girmesi ile astım hastalığı tetiklenecektir. Ayrıca tozlu ve kumlu mekânlarda çok fazla durulmamasında da fayda vardır. Pasif içiciliğin önüne geçilmesi için son derece dikkatli davranılmalıdır. Astım hastalığını en çok etkileyen faktör astım hastalığıdır.

Astımın tedavi yöntemleri nedir?

Alerjik hastalıklardan birisi olan astım hastalığının bilinen bir tedavisi bulunmamaktadır. Fakat bazı doğal yollar ve yöntemlerin astım hastalığına iyi geldiği söylenilmektedir. Bu gibi alternatif tıp bilgilerinin kesin ve güvenilirliği saptanmamıştır. Bundan dolayı başvurmadan önce doktorunuz ile iletişime geçmenizde fayda vardır.

Astım ilaçları sadece doktor tarafından yazılır ve eczanelerden reçete ile alınır. Fakat bazı yöntemlerinde iyi geldiği söylenmektedir. Bunlardan birisi buhar tedavisidir. Dil ve konuşma terapistlerine göre en çok katkı sağladığı etken sesin iyileşmesidir. Çünkü hava yollarının nemlenmesini ve onarımını da sağlamaktadır.

Tedavilerde en önemli hususu hastanın tedaviye olan devamlılığıdır. Devamında doktorun alerjik ve kronik astımlar için sprey ilaçlar vermektedir. Bu ilaçların her dakika yanlarında bulunmasında faydalar bulunmaktadır.

Astım genetik bir hastalık mıdır?

Her hastalıkta olduğu gibi astım gibi kroniğe dönüşebilecek hastalıklarda da genlerin etkisi oldukça fazladır. Genetik hastalıklar genellikle anne babadan gelen baskın veya çekinik genler nedeni ile ortaya çıkmaktadır. Bireyler bu genleri anne ve babalından alabileceği gibi nesiller ötesinde ki bir atasında da alabilir.

Annesi ve babası astım kronik hastalığı olmayan birey de astım hastası olabilmektedir. Fakat hem anne hem de babada astım kronik hastalığı bulunuyorsa muhtemelen çekinik bir gendir. Bu duruma çocukta astım hastalığının büyük olasılıkla rastlanmasına neden olmaktadır.

Fakat yanlış bilinen algılardan biri de alerjik reaksiyonlar gösteren bireylerin astım olma ihtimalinin yüksek olmasıdır. Bu durum tamamen yanlış anlaşılmaktadır. Yani hiç alerjisi olamayan biri astım olabileceği gibi alerjisi çok olan da astım hastası olmayabilir.

Astıma ne iyi gelir?

Astım hastalığına iyi gelebilecek durumlar tam olarak belirgin değildir. Bu nedenle astımı tetiklemeyecek durumlara girişilmesinde fayda vardır. Astım krizine yol açan nedenlerin oldukça farkında olunmasında da faydalar bulunmaktadır. Ev içinde sigara içilmemesi gibi durumlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

Özellikle ev içerisinde parfüm ve sprey gibi maddelerin kullanılmaması gerekir. Tüylü ve pamuklu yataklar yerine daha çok deri yani toz tutmayacak malzemeler tercih edilmelidir. Bu sayede astım riskini en aza indirilmesi oldukça muhtemel bir olgudur. Daha net ve kesin olarak önlemler alınması için doktorunuz ile iletişime geçmenizde fayda bulunmaktadır.

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